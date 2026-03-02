Gasztro

2026.03.02.

2 tipp a burgonyafőzéshez – Gyorsabban elkészül, mégis puha lesz

Nosalty profilképe Nosalty

A burgonya a magyar konyha egyik alapvető alapanyaga, amiből levest, főételt, köretet, sőt, sós desszertet is készítünk. Mai Napi Tippünkben 2 olyan módszert is mutatunk, amivel a főzési ideje megrövidül, mégis jó állagot kapunk.

A krumpli főzési ideje attól is függ, hogy milyen típusú burgonyát használunk. Mi most általános módszereket mutatunk, amivel rövidebb idő alatt fő készre a krumpli, mégis puha, jó állagú darabokat kapunk.

Krumpli főzése
2 tipp a burgonyafőzéshez – Gyorsabban elkészül, mégis puha lesz

Kattints a képre, és nézd meg a 2 tippet!

2 fotó

Gyakori hibák:

  • a magas lángon főzés nem jelent megoldást, mert a burgonya külseje gyorsan megpuhul, míg belül nyers marad
  • szintén nem a legjobb, ha a burgonyát már forrásban lévő vízbe tesszük bele
  • ezek mellett érdemes a burgonyafajtájának legmegfelelőbb elkészítési módot alkalmazni, mert sokkal teljesebb lesz az ízélmény

Receptajánló:

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

túrógombóc

Túrógombóc hagyományosan

A főzés közben a fazékban gőzölgő tészta illata, a pirított morzsa sercegése, a kész gombócot keresztülhasító villa siklása - ez mind-mind a tökéletes túrógombóc ismérve. ...

halsaláta

Tavaszidéző tonhalsaláta

Ha a nagyböjt alatt nem akarsz unalmas ételeket fogyasztani, akkor ez a tökéletes recept: friss, ropogós zöldségek, szaftos tonhal és a jóllakottságérzet kedvéért egy adag puha lencse. ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

a-tokeletes-nokedli
galuska

A tökéletes nokedli

A magyarok kedvenc körete, az kétségtelenül a galuska vagy más néven nokedli. Liszt és tojás. Lényegében csak ezekre az összetevőkre van szükség, plusz a vízre és a sóra.

turogomboc-hagyomanyos
túrógombóc

Túrógombóc hagyományosan

A főzés közben a fazékban gőzölgő tészta illata, a pirított morzsa sercegése, a kész gombócot keresztülhasító villa siklása - ez mind-mind a tökéletes túrógombóc ismérve. ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept