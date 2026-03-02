2 tipp a burgonyafőzéshez – Gyorsabban elkészül, mégis puha lesz

A krumpli főzési ideje attól is függ, hogy milyen típusú burgonyát használunk. Mi most általános módszereket mutatunk, amivel rövidebb idő alatt fő készre a krumpli, mégis puha, jó állagú darabokat kapunk.
Gyakori hibák:
- a magas lángon főzés nem jelent megoldást, mert a burgonya külseje gyorsan megpuhul, míg belül nyers marad
- szintén nem a legjobb, ha a burgonyát már forrásban lévő vízbe tesszük bele
- ezek mellett érdemes a burgonyafajtájának legmegfelelőbb elkészítési módot alkalmazni, mert sokkal teljesebb lesz az ízélmény
