2027-ben bátrabban költöznek vissza a színek az otthonokba. Mutatjuk, milyen falszíntrendek jöhetnek, és hogyan csempészheted be őket a konyhába, étkezőbe.

Gondolkozol, hogy ideje lenne egy kis színt vinni a lakásba? Van egy jó hírünk, 2027-ben egészen biztosan nem kell visszafogni magad. A lakberendezési trendek egyre inkább elmozdulnak a steril fehér, szürke és biztonsági bézs árnyalatoktól, és helyettük melegebb, karakteresebb, természetközelibb színek kerülnek a falakra. Különösen izgalmas ez a konyhában és az étkezőben, ahol egy jól megválasztott falszín az egész helyiség hangulatát képes megváltoztatni.

Ezek lesznek 2027 legdivatosabb falszínei: a konyhában és étkezőben is tarolni fognak

A 2027-es előrejelzésekben egymás mellett jelennek meg a mélyebb zöldek és kékek, a földes barnák, a meleg sárgák, a téglás vörösek és a játékosabb rózsaszínes, lilás árnyalatok.

A Good Housekeeping 2027-es színválogatása is ezt az irányt erősíti, miközben a Pantone előrejelzéseiben is láthatjuk a természet ihlette tónusok és az élénkebb színek kombinációi. A 2027-es Pantone Év színe egyelőre még nem hivatalos, de az már látszik, hogy a következő időszakban a színek sokkal bátrabban kaphatnak szerepet az otthonokban.

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Mit jeleznek a 2027-es színtrendek?

A következő év egyik érdekes változása éppen az lehet, hogy egyre kevésbé akarunk mindenáron semleges otthonokat. A színek nem feltétlenül dekorációként kerülnek majd a térbe, hanem maguk is a helyiség egyik meghatározó alapjává válhatnak.

A trendek között egyszerre jelennek meg a természetes zöldek és barnák, valamint az erősebb kékek, sárgák és vöröses árnyalatok, ez azt is jelenti, hogy nem kell egyetlen színcsalád mellett elköteleződni.

Pantone A Pantone 2027-es előrejelzése szintén olyan irányt mutat, amelyben a természetes és élénkebb árnyalatok egymás mellett kapnak szerepet. A hivatalos 2027-es Color of the Year azonban még nem ismert, ezért jelenleg inkább a színtrendek irányáról érdemes beszélni, nem egyetlen befutó árnyalatról.

Nem festenéd át az egész falat? Így csempészd be a színeket

Nem kell rögtön egy teljes konyhát vagy étkezőt átfestened ahhoz, hogy kipróbáld a 2027-es színeket. Sőt, ha bizonytalan vagy, érdemes először kisebb felületen tesztelni, hogyan működik az árnyalat a saját otthonod fényviszonyaival.

Ezek lesznek 2027 legdivatosabb falszínei: a konyhában és étkezőben is tarolni fognak

Fess le egy kisebb bútordarabot! Egy régi tálaló, étkezőszék, polc vagy konyhai kisszekrény is látványosan megújulhat olívazöldben, kékben vagy akár téglavörösben.

Próbáld ki csak egy falszakaszon! Nem muszáj az egész helyiséget befesteni: egy étkezőasztal mögötti rész vagy egy keskeny konyhai falszakasz is elég lehet.

Jöhetnek a textíliák: függöny, ülőpárna, terítő, konyharuha vagy szőnyeg segítségével kockázat nélkül is kipróbálhatod a trendi árnyalatokat.

függöny, ülőpárna, terítő, konyharuha vagy szőnyeg segítségével kockázat nélkül is kipróbálhatod a trendi árnyalatokat. A kisebb kiegészítők is számítanak! Vázák, képkeretek, lámpák, tárolók és kerámiák segítségével fokozatosan is beépítheted a színeket.

Vázák, képkeretek, lámpák, tárolók és kerámiák segítségével fokozatosan is beépítheted a színeket. Gondolj a mennyezetre is! Egy visszafogottabb, színes mennyezet különlegesebb megoldás lehet, mint egy hagyományos hangsúlyfal, különösen egy kisebb étkezőben.

Extra tipp Ne csak a festékboltban nézd meg a kiválasztott színt, ha nagyobb felületet festenél. A természetes és mesterséges fény rengeteget változtathat rajta, ezért érdemes először egy kisebb mintát felkenni, és reggel, délután, illetve este is megnézni.

A lényeg: 2027-ben nem kell félni a színektől

A 2027-es lakberendezési irányok alapján úgy tűnik, hogy a színek egyre bátrabban költöznek vissza az otthonokba. A konyha és az étkező különösen jó terep ehhez: egy mélyzöld, meleg sárga vagy téglás árnyalat teljesen új hangulatot adhat anélkül, hogy a bútorokat is le kellene cserélni, ha pedig még nem vagy kész egy teljes fal átfestésére, kezdd kicsiben. Egyetlen szék, egy tálaló, néhány textil vagy egy kisebb falszakasz is elég lehet ahhoz, hogy kiderüljön, melyik 2027-es árnyalat illik igazán az otthonodhoz.

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