Sulikezdés

2026.09.16.

4 teendő, ami szeptemberben vár rád, ha szeretnéd, hogy az anyósnyelv télen is pompázzon

Brecz Judit profilképe Brecz Judit

Az anyósnyelv, kicsit elegánsabban szobai szanszeviéria (Dracaena trifasciata) az egyik legismertebb, millió helyen fellelhető szobavövény, mely, bár kevés vízzel és gondoskodással is eléldegél, szereti, ha a télre kicsit felkészítjük - szeptemberi tennivalók következnek.

Az anyósnyelv az egyik legstrapabíróbb szobanövény, de szeptemberben neki is érdemes egy kis figyelmet szentelni. Ahogy rövidülnek a nappalok és lassul a növény növekedése, a nyári gondozási rutinon is változtatni kell. Ha most néhány apróságra odafigyelsz, az anyósnyelved egész ősszel és télen egészséges, szép zöld maradhat.

Anyósnyelv ősszel: ezt a 4 dolgot tedd meg szeptemberben

Tudtad?

A kínai mitológiában az anyósnyelvet szerencsehozó, jótékony hatású növénynek tartják. Szerintük, aki anyósnyelvet nevel, azt Isten megajándékozza a hét erény gyakorlásának képességével. A növényt lehetőség szerint napfényes helyre tették, valamint feldíszítették Főnix-madárral, sárkányokkal.

Kattints a képre, és nyílik a galéria az anyósnyelv szeptemberi gondozási tippjeivel!

4 fotó

Ősszel tehát ez legyen az anyósnyelv új rutinja:

  • kevesebb víz,
  • elegendő szórt fény,
  • tápoldatozási szünet
  • és egyenletes hőmérséklet: nagyjából ennyire van szüksége ahhoz, hogy az anyósnyelv az őszi-téli időszakot is gond nélkül átvészelje.

Ha most beállítod ezt a rutint, tavasszal, amikor újra beindul a növekedése, ismét fokozatosan növelheted az öntözés és a tápanyag-utánpótlás gyakoriságát.


5 szobanövény, amely rosszul viseli, ha áthelyezed

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

pecsenye

Kanászpecsenye

Ez a régi, hagyományos magyar étel került az asztalunkra. Rendkívül tartalmas, nagyon ízletes. Próbáljátok ki!

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept