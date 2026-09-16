4 teendő, ami szeptemberben vár rád, ha szeretnéd, hogy az anyósnyelv télen is pompázzon

Az anyósnyelv az egyik legstrapabíróbb szobanövény, de szeptemberben neki is érdemes egy kis figyelmet szentelni. Ahogy rövidülnek a nappalok és lassul a növény növekedése, a nyári gondozási rutinon is változtatni kell. Ha most néhány apróságra odafigyelsz, az anyósnyelved egész ősszel és télen egészséges, szép zöld maradhat.
Tudtad?
A kínai mitológiában az anyósnyelvet szerencsehozó, jótékony hatású növénynek tartják. Szerintük, aki anyósnyelvet nevel, azt Isten megajándékozza a hét erény gyakorlásának képességével. A növényt lehetőség szerint napfényes helyre tették, valamint feldíszítették Főnix-madárral, sárkányokkal.
Kattints a képre, és nyílik a galéria az anyósnyelv szeptemberi gondozási tippjeivel!
Ősszel tehát ez legyen az anyósnyelv új rutinja:
- kevesebb víz,
- elegendő szórt fény,
- tápoldatozási szünet
- és egyenletes hőmérséklet: nagyjából ennyire van szüksége ahhoz, hogy az anyósnyelv az őszi-téli időszakot is gond nélkül átvészelje.
Ha most beállítod ezt a rutint, tavasszal, amikor újra beindul a növekedése, ismét fokozatosan növelheted az öntözés és a tápanyag-utánpótlás gyakoriságát.
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