7 hangulatos kuckózós kávézó, ahova Rory Gilmore is szívesen járna

Szerintem a kávé melegital, úgyhogy örömmel üdvözlöm, hogy végre az időjárás is lehúzta a rolót a jegeskávéknak (elnézést a műfaj rajongóitól). A meleg, fűszeres, telt ízek szezonjában szeretnék mutatni hét kávézót, ahol a hangulat is hasonlóan barátságos, ahol el lehet üldögélni egy csésze kávé vagy épp tea mellett, ahova érdemes vissza is térni akár. Indulás Budapesttől Szarvaskőig, és nézzük, hol élvezhetjük a szürkébe borult őszi napokat!

Zsivágó

Csinos kis terítők az asztalon, meleg fények, porcelán csészében felszolgált kávé és tea, aprósütemény, és nem, nem a nagymama nappalijában üldögélünk. A belvárosi nyüzsgés kellős közepén ott a Zsivágó, ami most is pont ugyanaz a hangulatos, intim kávézó, ami mindig is volt.

Nem erőltetetten, kimódoltan akarnak valamilyenek lenni, a kicsit antik, elegáns hangulat teljesen magától értetődő módon árad minden zugából.

A forró, gyömbéres-narancsos tea az egyik legnagyobb kedvencem, de ideális randihelyszín is, és nincs ennél jobb hely a városban akkor sem, ha egy esős, őszi délelőttön átmelegednél valahol egy csésze kávé mellett. Vannak aprósütik, pici csokik kínálótálkában, ha tényleg csak egy falat édességre vágyik az ember. Valóságból való kicsekkoláshoz, egy kis megnyugváshoz, napközbeni pihenőhöz a legjobb választás.

Zsivágó forrás

Zsivágó

Budapest, Paulay Ede utca 55.

Nyitvatartás: hétfő-csütörtök 10.00-0.00, péntek – szombat 10.00-1.00, vasárnap 12.00-0.00

Zsengélő Café

Verőce a Dunakanyar egyik legkedvesebb települése, nagyon aktív közösségi élettel, aki minden szinten szeretné átélni Stars Hollow/Avonlea hangulatát, az szálljon vonatra a Nyugatiban, és meg se álljon Verőcéig!

A Zsengélő egy elképesztően hangulatos kis kávézó, ahol a jó kávé mellett (tényleg jó, teszteltem), egyrészt mindig vannak finom falatok, másrészt itt nem csak vendéglátás zajlik. A Zsengélőben mindenféle apropóból találkozhatnak az emberek, legyen az koncert, irodalmi beszélgetés, workshop, autósmozi, ruhacsere, kispiac vagy épp pizzasütés. Aki itt leül, az tényleg kifújhatja magát, ráadásul gyönyörű kirándulásokat lehet tenni a környéken, és egy kiadós séta után még jobban esik mondjuk egy falat friss péksütemény és egy forró kávé. A programjaikat rendszeresen közzéteszik a Facebook-oldalukon, kövessétek őket.

Zsengélő forrás

Zsengélő Café

Verőce, Szamos utca 22.

Nyitvatartás: hétfő és vasárnap 8.00-21.00, kedd-szombat 8.00-21.45

PicoPico

Új versenyző a PicoPico, a Ráday utcából, ahol, többek között, kivételesen finom flat white-ot készítenek.

Na, de mindezeken felül, a környéken meglepő hiány mutatkozott reggelizők-kávézók terén, amit ez a hely isteni kávéval és a LUI-ból szállított péksüteményekkel pótolt, őszre pedig reggeli fogások bevezetését is tervezik.

A beltér letisztult, de nagyon barátságos, ahogy a kiszolgálás is, és jó hír azoknak, akik délután már nem pörgetnék tovább a szervezetüket, hogy itt bizony van koffeinmentes kávé is. Ez egyáltalán nem alap, noha vannak, nem is kevesen, akik a kávézás élményéről nem szeretnének lemondani, de limitált a napi koffeinadagjuk. Nagyon tetszik a PicoPicoban, hogy nem akarnak nagyot mondani, minőségi szolgáltatást nyújtanak minden téren, és könnyű náluk egy egész napot is eltölteni akár, mert nagy gondossággal válogatott natúrborkínálatuk van.



Nem értek egyet azokkal, akik lemondtak a Ráday utcáról, mikor már nem odajárt mindenki, aki szórakozni akart a városban, szerintem a hangulata most is jó, én kimondottan szeretem, Kálvintól Borárosig. Ettől függetlenül mindig jó, mikor ilyen klassz helyek frissítik egy környék hangulatát. Látogassátok tehát a PicoPicot, és érezzétek jól magatokat.

PicoPico forrás

PicoPico

Budapest, Ráday utca 41.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 7.30-17.30, szombat 8.30-16.30

Parti Medve Könyvesbolt és Kávézó

Na, ha van hely, ahol Rory Gilmore is biztosan otthon érezné magát, akkor az a Parti Medve. Könyv és kávé együtt, hát mi ez, ha nem a könyvmolyok mennyországa?

Miközben válogathatsz a friss kötetek, kiegészítők, tollak, füzetek, szebbnél szebb könyvjelzők között, készítenek neked egy isteni kávét vagy limonádét, kérhetsz péksütit, és szívesen ajánlanak is neked a friss megjelenések közül.

Mindezt Szentendre közepén, ahol egy kicsit minden mesebelibbnek tűnik a megszokottnál. A kedves, jegesmedvés grafika ragadta meg a figyelmemet, mikor először náluk jártam, a kiszolgálás és a minőség pedig arról győzött meg, hogy térjek vissza hozzájuk. Azóta is szeretek betérni ide, ha Szentendrén járok, tegyetek így ti is.

Parti Medve Könyvesbolt és Kávézó forrás

Parti Medve Könyvesbolt és Kávézó

Szentendre, Ignatoity Jako utca 2.

Nyitvatartás: hétfő-szombat 10.00-18.00, vasárnap 10.00-17.00

Kern Collective Coffee

Hosszú időn keresztül a vasárnapi rutinunk része volt Artúr tacskóval, hogy sétánk során útba ejtettük a Kern Collective-et egy jó kávéért. Utána tettünk egy jó nagy kört, vettünk sütit ebéd utánra, de az első hely, ahol begyűjtötte a rajongó simogatásokat, általában a Kern volt. És akkor meg is érkeztünk az első ponthoz: a Kernben szuperkedves, de nem tolakodó a kiszolgálás.

Még nem jártam ott úgy, hogy ne mosolyogtak volna rám a pult másik oldaláról, ami a mai világban szerintem nagy dolognak számít. A kávé finom, a sütik szintén.

Úgy tűnhet, hogy muffint sütni nem túl bonyolult dolog, többé-kevésbé így is van, de itt kiemelkedően finom muffint sütnek, többször nem tudtam neki ellenállni, mint igen. Hangulatos és nagyon stílusos a berendezés, van benne valami nagyvárosi és elegáns, de nem feszélyező a légkör. Mindenkinek ajánlom, aki a belvárosban jó kávét keres, illetve ha elvesznétek a Király utca és környéke gazdag kínálatában, tudjátok, hogy itt nem okoznak nektek csalódást.

Kern Collective Coffee forrás

Kern Collective Coffee

Budapest, Király utca 34.

Nyitvatartás: hétfő-szombat 8.00-19.00, vasárnap 10.00-18.00

Makákó Kávégyár és Pörkölő

Először is, Szarvaskő egy csodálatosan szép település, tényleg mintha rajzolták volna az egészet, az őszi csipkebogyó-fesztiváljuk mindig szuper jó hangulatú, közösségi-gasztronómiai rendezvény, érdemes legalább egyszer részt venni rajta. Szóval itt található a Makákó, akiknek már Egerben is van egy pici kis egységük, és ahol helyben pörkölt kávét szolgálnak fel, igény szerint egy finom szendvics vagy néhány kedves szó társaságában. Ha ízlett a kávé, otthonra is vihettek belőle, a Giesen pörkölővel pörkölt kávészemek otthon is hozzák az elvárt szintet, és tapasztalatból mondom, nagyon nem mindegy, milyen kávéval kezditek a napot.

Ha mégis profikra bíznátok, keressétek Szarvaskőben vagy Egerben a Makákót, élvezzétek az isteni kávét, és a hamisítatlan kisvárosi hangulatot, még ha Luke Danes nem is lesz ott, hogy a kockás flanelingjében morduljon egyet.

Makákó Kávégyár és Pörkölő

Szarvaskő, Fő út 25.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 8.00-17.00

Műhely Egyetem Café

Végül pedig, így tanévkezdés környékén, nézzünk egy egyetemi kávézót. Az ELTE – BTK alagsori bisztrója nemrég átesett egy komolyabb frissítésen, és hát, hadd mondjak annyit, bár megtörtént volna ez a ráncfelvarrás akkor, mikor én odajártam. Vizsgaidőszakban nyilván mindegy, milyen, csak kávé legyen, meg harapjon az ember két falatot, mielőtt leül számot adni a tudásáról/nem tudásáról, de azért mégsem teljesen mindegy. A kávé már nem keserű, a péksütemények mellett pedig gondosan összeállított szendvicsek, gyümölcs- és zöldségválogatás is kapható, és a napi menüajánlat is megér egy látogatást.

Egyféle leves és kétféle főétel kapható, mindig van vega/vegán és húsos opció is, a fogások ráadásul kimondottan izgalmasak, a tápláló, meleg krémlevesek mellett olyan finomságok bukkannak fel náluk, mint a csirke byriani, a sütőtökös curry vagy épp a tonkatsu sertésborda.

Ha nosztalgiázni támad kedvem, ma is beugrom hozzájuk egy kávéért, és bár a vizsgadrukkot tudom nélkülözni, a hangulatot jólesik újra átélni.

Műhely Egyetem Café

Budapest, Múzeum körút 4/a

Nyitvatartás: hétfő-péntek 8.00-18.00

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