Nyár van!

2026.06.05.

Szedd magad akciók: Nemcsak epret, áfonyát is szedhetsz! Mutatjuk, hol és mennyiért

Nosalty profilképe Nosalty

Már lassan véget ér az eperszezon, érkezik a cseresznye és az áfonya! Ráadásul mindkettő elérhető szedd magad akciók keretében. Most mutatunk néhány áfonyalelő helyet, ha te magad gyűjtögetnél!

Van, ahol már szedhető, de olyan is, ahol a napokban indul a szedd magad áfonyaakció. A kékes-lilás bogyós gyümölcs egyébként is rengeteg jótékony hatással bír, és miért ne szereznénk magunknak egy extra jó élményt a gyűjtögetésével?

Áfonya szedd magad
Nemcsak epret, áfonyát is szedhetsz te magad! Mutatjuk hol és mennyiért

Miért egészséges az áfonya?

Az áfonya egyik legfőbb ismérve, hogy antioxidánsokban gazdag, gyulladáscsökkentő gyümölcs, mely:

  • védi a sejteket a szabadgyököktől és az öregedéstől
  • kalóriatartalma csekély
  • tele van vitaminokkal és ásványi anyagokkal
  • rost-, kálium-, folsav-, C-vitamin-, B6-vitamin és fitotápanyag-tartalma is említésre méltó
  • védi a szív- és érrendszert, csökkenti a koleszterint, javítja a vérkeringést és a látást, valamint az idegrendszerre is jótékony hatással van!

Ha szeretnéd te magad szedni az áfonyát, akkor kattints a képre!

4 fotó

Hazánkban kevés szabadföldön termő áfonya van, mivel a gyümölcsnek savanyú kémhatású talajra van szüksége, Magyarországra viszont a meszes vagy semleges kémhatás a leginkább jellemző. Éppen ezért az áfonyaültetvények nagy része Zala és Somogy megye egyes, speciális adottságú körzeteire korlátozódik.

Receptajánló:

Forrásunk volt.

Legújabb receptek

szörp

Bodzaszörp egyszerűen

A bodzavirágzás a legszebb tavaszzáró esemény: a bokrok illatát messzire viszi a szél, és ekkor már csak a pár nap múlva kész bodzaszörp körül jár az eszünk!

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Egy pohár kefir
Nyár van!

Nemcsak az emésztést, az inzulinérzékenységet is javítja ez a hétköznapi...

A kefirt régóta az egészségtudatos étrendbe jól illeszkedő termékek között tartjuk számon, mégis sokan idegenkednek tőle jellegzetesen savanykás íze és karakteres állaga miatt. Azonban ennek nem kell így lennie: az Activia bemutatta új ivókefirjét, amely a hagyományos kefir értékeit lágyabb, krémesebb formában kínálja. A natúr és eperízben elérhető újdonság 280 grammos palackban érkezik, így könnyen beilleszthető egy kiegyensúlyozott reggelibe, vagy napközbeni snackként is magunkkal vihető.

Nosalty

További cikkek

Citrom az ablakban
Gasztro

Ezért tesznek nagyon sokan citromot az ablakba nyáron

Nyáron előszeretettel nyitjuk tágra az ablakokat, és engedjük be a friss levegőt, ez azonban együtt jár azzal, hogy különböző rovarok és egyéb hívatlan vendégek is bejuthatnak. Most egy olyan házi és költséghatékony módszert mutatunk, amivel távol tarthatod a pókokat.

Még több cikk

Top Receptek

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept