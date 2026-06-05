Szedd magad akciók: Nemcsak epret, áfonyát is szedhetsz! Mutatjuk, hol és mennyiért

Van, ahol már szedhető, de olyan is, ahol a napokban indul a szedd magad áfonyaakció. A kékes-lilás bogyós gyümölcs egyébként is rengeteg jótékony hatással bír, és miért ne szereznénk magunknak egy extra jó élményt a gyűjtögetésével?
Miért egészséges az áfonya?
Az áfonya egyik legfőbb ismérve, hogy antioxidánsokban gazdag, gyulladáscsökkentő gyümölcs, mely:
- védi a sejteket a szabadgyököktől és az öregedéstől
- kalóriatartalma csekély
- tele van vitaminokkal és ásványi anyagokkal
- rost-, kálium-, folsav-, C-vitamin-, B6-vitamin és fitotápanyag-tartalma is említésre méltó
- védi a szív- és érrendszert, csökkenti a koleszterint, javítja a vérkeringést és a látást, valamint az idegrendszerre is jótékony hatással van!
Ha szeretnéd te magad szedni az áfonyát, akkor kattints a képre!
Hazánkban kevés szabadföldön termő áfonya van, mivel a gyümölcsnek savanyú kémhatású talajra van szüksége, Magyarországra viszont a meszes vagy semleges kémhatás a leginkább jellemző. Éppen ezért az áfonyaültetvények nagy része Zala és Somogy megye egyes, speciális adottságú körzeteire korlátozódik.
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