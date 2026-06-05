Szedd magad akciók: Nemcsak epret, áfonyát is szedhetsz! Mutatjuk, hol és mennyiért

Már lassan véget ér az eperszezon, érkezik a cseresznye és az áfonya! Ráadásul mindkettő elérhető szedd magad akciók keretében. Most mutatunk néhány áfonyalelő helyet, ha te magad gyűjtögetnél!

Van, ahol már szedhető, de olyan is, ahol a napokban indul a szedd magad áfonyaakció. A kékes-lilás bogyós gyümölcs egyébként is rengeteg jótékony hatással bír, és miért ne szereznénk magunknak egy extra jó élményt a gyűjtögetésével?

Nemcsak epret, áfonyát is szedhetsz te magad! Mutatjuk hol és mennyiért

Miért egészséges az áfonya?

Az áfonya egyik legfőbb ismérve, hogy antioxidánsokban gazdag, gyulladáscsökkentő gyümölcs, mely:

védi a sejteket a szabadgyököktől és az öregedéstől

kalóriatartalma csekély

tele van vitaminokkal és ásványi anyagokkal

rost-, kálium -, folsav-, C-vitamin -, B6-vitamin és fitotápanyag-tartalma is említésre méltó

-, folsav-, -, B6-vitamin és fitotápanyag-tartalma is említésre méltó védi a szív- és érrendszert, csökkenti a koleszterint, javítja a vérkeringést és a látást, valamint az idegrendszerre is jótékony hatással van!

Ha szeretnéd te magad szedni az áfonyát, akkor kattints a képre!

4 fotó

Hazánkban kevés szabadföldön termő áfonya van, mivel a gyümölcsnek savanyú kémhatású talajra van szüksége, Magyarországra viszont a meszes vagy semleges kémhatás a leginkább jellemző. Éppen ezért az áfonyaültetvények nagy része Zala és Somogy megye egyes, speciális adottságú körzeteire korlátozódik.

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