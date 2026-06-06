Gyerünk délre! – 7+1 pécsi étterem és reggeliző, amit próbálj ki, ha a mesehangulatú városban jársz

Vannak karizmatikus városok, melyeknek már a hangulatába bele lehet szeretni. Pécs is ilyen. Még alig érkeztél meg, nem ültél le egy teraszra, de már érzed, hogy ebben a helyben van valami. Számomra Pécs nemcsak szép és hangulatos, de van benne valami mesebeli, kicsit elvarázsolt is, nagyon szeretek idejárni, bár többet hozna erre az utam. Aki még nem fedezte fel magának, annak most segítünk, hogy hova érdemes menni, ha bebarangolnánk Baranya székhelyét, és ennénk is valamit.

Reggeli

Többször zengtem már ódákat Pécs legeslegjobb reggelizőjéről, úgyhogy most a magam részét csak annyiban foglalnám össze, hogy tényleg itt ettem életem bundás kenyerét, úgyhogy a műfaj rajongóinak ez amolyan zarándokhely. Ezen túl, édes és sós reggelikből lehet válogatni, és nagyon szeretem ebben a helyben, hogy a klasszikus és a divatos fogások között sikerült tökéletes egyensúlyt találniuk.

A buddha tál mellett megfér a gazdag angol reggeli, a joghurttal és gyümölccsel tálalt zabkása mellett pedig a croque madame. Isteni a kávé, de vannak préselt levek, szálas teák, a rajongóknak üzenem, hogy matchát is készítenek, de aki igazán nagyvilági brunchot csapna egy álmos(nak tűnő) vasárnap reggelen, az kérhet egy pohár pezsgőt is az omlettje mellé.

Apropó, tojásételek, aki kísérletezni vágyik, az kóstolja meg a kimchis-tojásos rizst, valami isteni, és megéri tenni vele egy próbát, még akkor is, ha nem erre gondoltok először, amikor a reggeliteket tervezitek.

Reggeli

Pécs, Király utca 23-25.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 8.00-15.00

Morzsa

Átmenvén a Király utca páros oldalára, mindjárt ott a Morzsa, ami szintén megér egy vizitet, ha több napra érkeztek a városba.

A Morzsának van egy pékség és egy étterem lába is, előbbiben hazai lisztek, normandiai vaj, maldon só és szezonális zöldség-gyümölcs felhasználásával készült kovászos pékárukat lehet kapni, a kávét pedig a koppenhágai Coffee Collective szolgáltatja.

Ami az éttermet illeti, ügyes egyensúlyt találtak a fesztelenség és az érezhetően magas színvonal között, az étlap és a beltér egyaránt nagyon szépen hozza a skandináv letisztultságot, miközben a legjobb helyi, szezonális alapanyagokra alapoznak. A május eleji étlapon szereplő tavaszi borjúbecsinált és zöldborsóleves olyan harsogó, tökéletes tavaszköszöntő fogások, hogy innentől kezdve azt sem bánnánk, ha örökre május maradna a világon. Foglaljatok asztalt, és próbáljátok ki ti is!

Morzsa

Pécs, Király utca 42.

Nyitvatartás: hétfő-szerda, vasárnap 8.00-17.00, csütörtök-szombat 8.00-22.00

Zsolnay Kulturális Negyed

Aki egy nagy séta után megpihenne egy csodás parkban, olvasgatna valami hihetetlenül szép környezetben, vagy szeretné megismerni a Zsolnay-örökséget, az ne keressen tovább. Nem túlzok, amikor azt mondom, hogy a Zsolnay Negyed és benne a park egészen meseszerű, mikor először jártam itt, napokig a hatása alatt voltam. Itt található az Escargó Kávé- és Kakaóbár, ahol fantasztikus forró csokikat lehet kóstolni, mondom ezt úgy, hogy nem vagyok a műfaj kifejezett rajongója, bár időről időre teszek egy próbát vele, hátha.

Ezen kívül az Escargónak van egy egyszerű, de minden igényt lefedő étlapja, úgyhogy aki kulturálódás közben megéhezett, az is találhat helyben megoldást. Leves, shakshuka, grillszendvicsek egy könnyű nyári ebédhez, ha épp most nincs vágyatok forró csokizni, tökéletes választás.

Zsolnay Kulturális Negyed

Pécs, Felsővámház utca 52.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 9.00-18.00

Trüffel Cukrászda

Nem lehet meglenni édesség nélkül, egyszerűen, ha ettél sósat, kell valami édeset is csipegetni, már csak az egyensúly végett is. A Trüffelben az a jó, hogy nem maradtak az örök retró vonalon, de nem is dobták el a tradicionális, és sokak által (általam is) rajongott cukrászsüteményeket a modern, francia stílusú desszertek kedvéért.

Sikerült ötvözniük a modernitást a hagyományokkal, így tehát a sült sajttorta, a mascarponés gesztenyeszelet és a klasszikus puncstorta tökéletesen megférnek egymás mellett, ahogy van helye a teljes kiőrlésű lisztből készült meggyes ischlernek és az olyan különleges desszerteknek, mint amilyen a tej, liszt és finomított cukor hozzáadása nélkül készült mangó-maracuja-kókuszdió kreáció.

Természetesen a fagyispult is üzemel, úgyhogy tényleg mindenki megtalálhatja itt a szívének kedves édességet, nem szólva a szép környezetről és a kedves kiszolgálásról.

Trüffel Cukrászda

Pécs, Hársfa utca 34.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 8.00-20.00

Fabrice Asztala

A több mint ötvenféle friss, egészséges zöldséget termesztő Szezon Farm mellett üzemel egy hangulatos, intim és elképesztően magas színvonalat képviselő lakásétterem. Fabrice Asztalánál nem csak az ízek okoznak kellemes, maradandó élményt, de a hangulat is felejthetetlen lesz, ezt már most megígérhetjük. Egyszerre maximum tizennégy főt ültetnek az asztalhoz, a menüt pedig elsősorban a pécsdevecseri farm kínálata alapozza meg.

Az aktuális étlapon zsenge céklák és sárgarépák találkoznak szicíliai töltött endíviával, vörösboros mártással tálalt hátszínnel és kerti cseresznyéből készült tejpitével. Utóbbit annyira megkívántam, hogy lehet sütök is egyet, de erre majd később visszatérünk.

Akár egy komplett baráti társaság foglal itt asztalt, akár a véletlenre bízzuk magunkat és hagyjuk a sorsnak, hogy a gasztronómia iránt érdeklődő idegenekkel hozzon össze, a Fabrice konyhájából kikerülő fogások mellett biztosan kellemes estét fogunk eltölteni, kicsit mintha nem is ezen a bolygón lennénk. És erre az elszakadásra időről-időre mindannyiunknak szüksége van.

Fabrice Asztala

Pécs, Ótemető utca 38.

Pécsi Kávé

Az Irgalmasok utcájában található Pécsi Kávé mindig jó választás, de most, hogy már lehet kint üldögélni, külön jó szívvel ajánlom, mert nagyon kellemes teraszuk van. A kávé természetesen isteni, de készülnek smoothie-k, vannak sütemények és szendvicsek is, elvitelre és helyben fogasztásra egyaránt, így akár a reggelinket, akár a gyors és könnyű ebédünket is beszerezhetjük náluk.

A kávéjukat a helyi, Danetti pörköldével fejlesztették, így az élmény garantáltan autentikus lesz, a Mama kedvence, a Kotyogós és a Vendégváró névre keresztelt kávékat pedig haza is vihetjük magunkkal, így egy korty pécsi élmény mindig velünk marad.

Pécsi Kávé

Pécs, Irgalmasok utcája 6.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 8.00-18.00, szombat-vasárnap 9.00-18.00

LYR

Ma már nyilvánvalóan nem lehet meg egy hely, ha nincs értelmezhető vega esetleg vegán kínálata. Amikor először tértem be a LYR-be, még nem ismertem ezt a kedves, és nagyon színvonalas családi vállalkozást, így a koncepciójukat sem, egyszerűen szükségem volt egy kávéra, és épp útba estek. Viszont egyből kiszúrtam, hogy a hely tele van, az alapzajt a meglehetősen jókedvű vendégek duruzsolása adja, és ki eszik, ki kávézik, de biztosan minden asztalnál fogyasztanak valamit. Nem is csoda, az ételeik sohasem unalmasak, úgy hozzák frissen, ropogva a szezon legjobb ízeit, hogy még a legvérmesebb húsevők is elégedettek lehetnek a fogásaikkal.

Amikor ezt a cikket írom, akkor épp rozmaringos eperkrémleves és zöldpesztós, mandulaparmezános, sült cukkinis gnocchi az ajánlat, de érdemes követni őket a különböző felületeiken, hogy mindig naprakészek legyetek.

LYR

Pécs, Ferencesek utcája 4.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 10.00-20.00

+1: GÓRÉ

A plusz egy ajánlatom pedig a Pécstől durván harmincöt kilométerre lévő kisharsányi Góré étterem. Ez a Michelin és Gault&Millau által egyaránt ajánlott hely nagyon ügyesen navigál tradíció és innováció között.

Az étlapjukon például megtalálható sokak kedvence, a paraszti konyhák klasszikusa, a dödölle, de mellette elfér a mangalica tonkatsu és a borsókrémmel, hummusszal, pirított zöldekkel tálalt tengeri sügér is.

Számomra inspiráló, hogy van bátorságuk olyan, elsőre meglehetősen egyszerűnek gondolt fogásokat is beemelni a fine dining szegmensbe, mint mondjuk a tökfőzelék, és olyan, megosztóbb húsfélékkel is dolgoznak, mint amilyen a nyúlhús. A Góré azoknak is tökéletes választás, akik még ismerkednek a csúcsgasztro világával, és szeretnének új dolgokat kipróbálni, de nem akarnak extrém fogásokkal bajlódni, és azoknak is, akik már rutinosabbak ebben a műfajban, mert a kiszámítható minőség és örökké magas színvonal mellett azért mindig akad egy kis meglepetés azokon a tányérokon.

GÓRÉ

Kisharsány, Kossuth utca 13.

Nyitvatartás: csütörtök-szombat 12.00-16.00 és 18.00-22.00

Címlapfotó: LYR