Grillezz!

2026.06.06.

Ezt a trükkök kevesen ismerik a WC tisztítására – Csupán egy nagy marék jégkocka kell hozzá

Nosalty profilképe Nosalty

Fogadjunk, hogy így még sose próbáltál WC-t tisztítani! Mai Otthon Tippünkben egy egészen szokatlan, de annál hatékonyabb módszert mutatunk a jégkockával!

A WC takarítása nem egy hálás feladat, de sajnos érdemes időnként egy alaposabb tisztítást elvégezni. Ilyenkor az sem árt, ha bevetünk minden házi praktikát, amit csak ismerünk. Most épp egy ilyet mutatunk nektek jégkockákkal!

WC
Ezt a trükkök kevesen ismerik a WC tisztítására – Csupán egy nagy marék jégkocka kell hozzá

Ezért működik a jégkockás trükk

Jégkockát bárki tud otthon is készíteni, nem kell ehhez más csak egy jégkockatartó és fagyasztó. Ha pedig ennél gyorsabb megoldásra vágysz, akkor készen is tudsz szupermarketekben venni, főleg a nyári szezonban.

A folyamat felettébb egyszerű: dobj egy marék jégkockát a WC csészébe, majd húzd le.

Ez a trükk olyan módon segít megtisztítani a WC-t a lerakódásoktól, vízkőtől és egyéb szennyeződésektől, hogy az áramló víz neki üti a jégkockákat a WC falának, így fellazítva a szennyeződést. A súrlódás segít az olyan területek megtisztításában is, amit például kefével nem feltétlen tudnánk elvégezni.

Extra tipp:

Egy kis ecetet utána öntve eltűntethetjük az elszíneződéseket is, míg egy kis szódabikarbóna a szagok semlegesítésében segít.
WC tele jégkockákkal
A folyamat felettébb egyszerű: dobj egy marék jégkockát a WC csészébe, majd húzd le

Nem váltja ki a rendszeres tisztítást

Fontos tudnivaló, hogy ez a módszer nem váltja ki a rendszeres takarítását a WC-nek. A dugulást például nem tudja megszüntetni, így ez inkább egy apró trükk a karbantartáshoz. Ha WC-nek erős szaga van, vagy nagyobb dugulást észlelsz, akkor a vízszerelő lehet a legjobb megoldás.

Házi WC-tisztító tablettát is készíthetsz

Egy egyszerű, környezetbarát WC-tisztító tabletta házilag is elkészíthető mindössze három alapanyagból. A recept fő összetevői a szódabikarbóna, a citromlé és egy kevés víz, amelyek együtt pezsgő hatást fejtenek ki, így segítenek fellazítani a szennyeződéseket és csökkenteni a kellemetlen szagokat.

Házi WC-tisztító tabletta 3 összetevőből

Hozzávalók:

  • szódabikarbóna
  • citromlé
  • víz

Elkészítés:

  1. Keverd össze a szódabikarbónát és a citromlevet.
  2. Adj hozzá annyi vizet, hogy formázható masszát kapj.
  3. Nyomkodd a keveréket jégkockatartóba vagy szilikonformába.
  4. Hagyd teljesen megszáradni, majd tárold légmentesen záródó dobozban.

Használat:
Dobj egy tablettát a WC-csészébe, várd meg, amíg pezsegni kezd, majd szükség esetén kefével dörzsöld át a felületet. A módszer segíthet a vízkő és a szennyeződések eltávolításában, miközben frissebb illatot hagy maga után.

Ez a megoldás olcsó, gyorsan elkészíthető, és kevesebb vegyszert igényel, mint sok bolti WC-tisztító.

Forrásunk volt.

Legújabb receptek

pecsenye

Sarkadi pecsenye háziasan

Mi magyarok igazán szeretjük a szaftos pecsenyéket: jó példa erre a sarkadi pecsenye, ami egy igazán gazdag, ízes magyaros fogás. Mivel egy gombás sósz készül hozzá, amivel ...

szörp

Bodzaszörp egyszerűen

A bodzavirágzás a legszebb tavaszzáró esemény: a bokrok illatát messzire viszi a szél, és ekkor már csak a pár nap múlva kész bodzaszörp körül jár az eszünk!

Még több recept

Címlapról ajánljuk

a Lyr egyik fogása
Grillezz!

Gyerünk délre! – 7+1 pécsi étterem és reggeliző, amit próbálj...

Vannak karizmatikus városok, melyeknek már a hangulatába bele lehet szeretni. Pécs is ilyen. Még alig érkeztél meg, nem ültél le egy teraszra, de már érzed, hogy ebben a helyben van valami. Számomra Pécs nemcsak szép és hangulatos, de van benne valami mesebeli, kicsit elvarázsolt is, nagyon szeretek idejárni, bár többet hozna erre az utam. Aki még nem fedezte fel magának, annak most segítünk, hogy hova érdemes menni, ha bebarangolnánk Baranya székhelyét, és ennénk is valamit.

Kormos Lili

További cikkek

Egy pohár kefir
Nyár van!

Nemcsak az emésztést, az inzulinérzékenységet is javítja ez a hétköznapi...

A kefirt régóta az egészségtudatos étrendbe jól illeszkedő termékek között tartjuk számon, mégis sokan idegenkednek tőle jellegzetesen savanykás íze és karakteres állaga miatt. Azonban ennek nem kell így lennie: az Activia bemutatta új ivókefirjét, amely a hagyományos kefir értékeit lágyabb, krémesebb formában kínálja. A natúr és eperízben elérhető újdonság 280 grammos palackban érkezik, így könnyen beilleszthető egy kiegyensúlyozott reggelibe, vagy napközbeni snackként is magunkkal vihető.

Még több cikk

Top Receptek

bodzaszorp-egyszeruen
szörp

Bodzaszörp egyszerűen

A bodzavirágzás a legszebb tavaszzáró esemény: a bokrok illatát messzire viszi a szél, és ekkor már csak a pár nap múlva kész bodzaszörp körül jár az eszünk!

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept