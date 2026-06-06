Fogadjunk, hogy így még sose próbáltál WC-t tisztítani! Mai Otthon Tippünkben egy egészen szokatlan, de annál hatékonyabb módszert mutatunk a jégkockával!

A WC takarítása nem egy hálás feladat, de sajnos érdemes időnként egy alaposabb tisztítást elvégezni. Ilyenkor az sem árt, ha bevetünk minden házi praktikát, amit csak ismerünk. Most épp egy ilyet mutatunk nektek jégkockákkal!

Ezt a trükkök kevesen ismerik a WC tisztítására – Csupán egy nagy marék jégkocka kell hozzá

Ezért működik a jégkockás trükk

Jégkockát bárki tud otthon is készíteni, nem kell ehhez más csak egy jégkockatartó és fagyasztó. Ha pedig ennél gyorsabb megoldásra vágysz, akkor készen is tudsz szupermarketekben venni, főleg a nyári szezonban.

A folyamat felettébb egyszerű: dobj egy marék jégkockát a WC csészébe, majd húzd le.

Ez a trükk olyan módon segít megtisztítani a WC-t a lerakódásoktól, vízkőtől és egyéb szennyeződésektől, hogy az áramló víz neki üti a jégkockákat a WC falának, így fellazítva a szennyeződést. A súrlódás segít az olyan területek megtisztításában is, amit például kefével nem feltétlen tudnánk elvégezni.

Extra tipp: Egy kis ecetet utána öntve eltűntethetjük az elszíneződéseket is, míg egy kis szódabikarbóna a szagok semlegesítésében segít.

A folyamat felettébb egyszerű: dobj egy marék jégkockát a WC csészébe, majd húzd le

Nem váltja ki a rendszeres tisztítást

Fontos tudnivaló, hogy ez a módszer nem váltja ki a rendszeres takarítását a WC-nek. A dugulást például nem tudja megszüntetni, így ez inkább egy apró trükk a karbantartáshoz. Ha WC-nek erős szaga van, vagy nagyobb dugulást észlelsz, akkor a vízszerelő lehet a legjobb megoldás.

Házi WC-tisztító tablettát is készíthetsz

Egy egyszerű, környezetbarát WC-tisztító tabletta házilag is elkészíthető mindössze három alapanyagból. A recept fő összetevői a szódabikarbóna, a citromlé és egy kevés víz, amelyek együtt pezsgő hatást fejtenek ki, így segítenek fellazítani a szennyeződéseket és csökkenteni a kellemetlen szagokat.

Házi WC-tisztító tabletta 3 összetevőből

Hozzávalók:

szódabikarbóna

citromlé

víz

Elkészítés:

Keverd össze a szódabikarbónát és a citromlevet. Adj hozzá annyi vizet, hogy formázható masszát kapj. Nyomkodd a keveréket jégkockatartóba vagy szilikonformába. Hagyd teljesen megszáradni, majd tárold légmentesen záródó dobozban.

Használat:

Dobj egy tablettát a WC-csészébe, várd meg, amíg pezsegni kezd, majd szükség esetén kefével dörzsöld át a felületet. A módszer segíthet a vízkő és a szennyeződések eltávolításában, miközben frissebb illatot hagy maga után.

Ez a megoldás olcsó, gyorsan elkészíthető, és kevesebb vegyszert igényel, mint sok bolti WC-tisztító.

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