Magyar Fagylalt Napja – Több 100 helyen fél áron fagyizhatunk

Nem újdonság, hiszen az elmúlt években már bizton számíthattunk a Magyar Fagylalt napja alkalmából meghirdetett akcióra, és most sincs ez másképp. Ilyenkor több száz cukrászda, kávézó és fagyizó fél áron adja fagyiját.
Védjeggyé vált a Magyar Fagylalt Napja
Évek óta az egyik legnagyobb népszerűségnek örvendő gasztrokezdeményezésnek minősül a Magyar Fagylalt Napja, amely idén már hivatalosan védjegyoltalmat kapott. Így az elnevezést csakis a regisztrált, ellenőrzött partnerek használhatják.
A célunk az, hogy a Magyar Fagylalt Napja ne csak egy akció legyen, hanem valódi országos élmény – egy nap, amikor az emberek felfedezik a környékük legjobb fagylaltozóit és közben támogatják a hazai vállalkozásokat is– mondta Nebehaj Vanda, az Élmény és Szakértelem Magyarország Alapítvány alapítója és kommunikációs vezetője.
Idén a szervezők alapanyag-kedvezményt biztosítanak a résztvevőknek, hogy a megszokott minőség garantált legyen. Tavaly 150 hely vett részt az akcióban, idén kétszer ennyi helyre számítanak.
Hol lehet fél áron fagyizni?
A lista folyamatosan frissül, a helyeknek pedig május 2-ig van lehetőségük jelezni a részvételi szándékot.
A fővárosban már biztosan számíthatunk:
- a Fratelli by Dream Cream-re,
- a SUGAR! shop & confectionary-re,
- a Horváth Cukrászda-ra
- és a Stühmer Cukrászdára is.