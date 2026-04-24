Május 8. a Magyar Fagylalt Napja, amikor több cukrászdában és fagyizóban is fél áron nyalhatjuk a gombócokat.

Nem újdonság, hiszen az elmúlt években már bizton számíthattunk a Magyar Fagylalt napja alkalmából meghirdetett akcióra, és most sincs ez másképp. Ilyenkor több száz cukrászda, kávézó és fagyizó fél áron adja fagyiját.

Magyar Fagylalt Napja – Több 100 helyen fél áron fagyizhatunk

Védjeggyé vált a Magyar Fagylalt Napja

Évek óta az egyik legnagyobb népszerűségnek örvendő gasztrokezdeményezésnek minősül a Magyar Fagylalt Napja, amely idén már hivatalosan védjegyoltalmat kapott. Így az elnevezést csakis a regisztrált, ellenőrzött partnerek használhatják.

A célunk az, hogy a Magyar Fagylalt Napja ne csak egy akció legyen, hanem valódi országos élmény – egy nap, amikor az emberek felfedezik a környékük legjobb fagylaltozóit és közben támogatják a hazai vállalkozásokat is – mondta Nebehaj Vanda, az Élmény és Szakértelem Magyarország Alapítvány alapítója és kommunikációs vezetője.

Idén a szervezők alapanyag-kedvezményt biztosítanak a résztvevőknek, hogy a megszokott minőség garantált legyen. Tavaly 150 hely vett részt az akcióban, idén kétszer ennyi helyre számítanak.

Hol lehet fél áron fagyizni?

A lista folyamatosan frissül, a helyeknek pedig május 2-ig van lehetőségük jelezni a részvételi szándékot.

Fontos tudni: Az akció akkor érvényes, ha a vásárlás során legalább négy, különböző ízű gombócot választunk, és helyben fogyasztjuk!

A fővárosban már biztosan számíthatunk:

a Fratelli by Dream Cream-re,

a SUGAR! shop & confectionary-re,

a Horváth Cukrászda-ra

és a Stühmer Cukrászdára is.

Forrásunk volt.