2026.04.24.

Magyar Fagylalt Napja – Több 100 helyen fél áron fagyizhatunk

Május 8. a Magyar Fagylalt Napja, amikor több cukrászdában és fagyizóban is fél áron nyalhatjuk a gombócokat.

Nem újdonság, hiszen az elmúlt években már bizton számíthattunk a Magyar Fagylalt napja alkalmából meghirdetett akcióra, és most sincs ez másképp. Ilyenkor több száz cukrászda, kávézó és fagyizó fél áron adja fagyiját.

Fagylalt tálkában
Védjeggyé vált a Magyar Fagylalt Napja

Évek óta az egyik legnagyobb népszerűségnek örvendő gasztrokezdeményezésnek minősül a Magyar Fagylalt Napja, amely idén már hivatalosan védjegyoltalmat kapott. Így az elnevezést csakis a regisztrált, ellenőrzött partnerek használhatják.

A célunk az, hogy a Magyar Fagylalt Napja ne csak egy akció legyen, hanem valódi országos élmény – egy nap, amikor az emberek felfedezik a környékük legjobb fagylaltozóit és közben támogatják a hazai vállalkozásokat is

– mondta Nebehaj Vanda, az Élmény és Szakértelem Magyarország Alapítvány alapítója és kommunikációs vezetője.

Receptajánló:

Idén a szervezők alapanyag-kedvezményt biztosítanak a résztvevőknek, hogy a megszokott minőség garantált legyen. Tavaly 150 hely vett részt az akcióban, idén kétszer ennyi helyre számítanak.

Fagyival "koccintó" fiatalok
Hol lehet fél áron fagyizni?

A lista folyamatosan frissül, a helyeknek pedig május 2-ig van lehetőségük jelezni a részvételi szándékot.

Fontos tudni:

Az akció akkor érvényes, ha a vásárlás során legalább négy, különböző ízű gombócot választunk, és helyben fogyasztjuk!

A fővárosban már biztosan számíthatunk:

  • a Fratelli by Dream Cream-re,
  • a SUGAR! shop & confectionary-re,
  • a Horváth Cukrászda-ra
  • és a Stühmer Cukrászdára is.

A bővülő listát itt találjátok.

Forrásunk volt.

falafel

Falafel, az arab csicserigolyó

Az egyik legismertebb közel-keleti étel a falafel, ami a hummusszal együtt egész Európát is meghódította. A falafel fő alapanyaga a csicseriborsó, ami ebbe a receptbe azonban nem főtt, ...

burek

Burek spenóttal és fetával

A spenótos-fetás burek a balkáni konyha egyik legnépszerűbb sós finomsága, amely ropogós tésztájával és finom töltelékével gyorsan a család kedvencévé válhat. Egyszerűen ...

alvó nő gyógyszeres dobozzal
Otthon

A szakértő felfedi a titkot – Ekkor kell bevenned a...

A magnézium az egyik legnépszerűbb étrend-kiegészítő, ha jobb alvásról van szó, de vajon tényleg segít elaludni? Szakértők most elmondják, mikor és hogyan érdemes szedni, melyik formát válaszd, és azt is, mire kell figyelni, hogy ne rontson az éjszakáidon.

hentes-tokany-marhabol
tokány

Békebeli hentes tokány

A tokányok családjának egy igen ízletes fajtája a békebeli hentes tokány. Szalonna, sonka, hagyma, hús és savanyú uborka különleges kombinációja.

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

