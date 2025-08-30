Vaníliafagyi fenyőrügy sziruppal és fekete szezámmaggal

Vaníliafagyi fenyőrügy sziruppal és pirított fekete szezámmaggal – egy igazán különleges nyári desszert. Hering András

A vaníliafagyi talán a legegyszerűbb, legbiztonságosabb desszert, amit mindenki szeret. De mi lenne, ha most nyáron adnánk neki egy csavart, amitől igazi gasztrokalanddá válik? A fenyőrügy szirup fenyőerdő-illatos, citrusosan fanyar édessége és a fekete szezámmag diós roppanása egészen új szintre emeli a klasszikus fagylaltot.

Ez az összeállítás egyszerre elegáns és otthon is könnyen elkészíthető. Ráadásul nem kell hozzá más, csak egy doboz jó minőségű vaníliafagyi, egy kevés fenyőrügy szirup – amelyet bioboltban vagy termelői piacokon könnyedén beszerezhetünk –, és néhány kanálnyi fekete szezámmag.

Az eredmény? Egy desszert, ami egyszerre ismerős és meglepő, frissítő és kicsit luxusérzetet keltő. Tökéletes választás, ha vendégeket várunk, vagy ha csak magunkat lepnénk meg valami különlegességgel egy forró nyári délutánon.

A klasszikus vaníliafagyit feldobja a fenyőrügy szirup citrusos édessége és a roppanós fekete szezámmag. Hering András

Mi az a fenyőrügy szirup?

A fenyőrügy szirup egy illatos, mézhez hasonló állagú, édeskés-fanyar szirup, amit a fenyőfák zsenge, friss hajtásaiból, vagyis a tavaszi fenyőrügyekből készítenek. A világoszöld rügyeket általában májusban gyűjtik, amikor még puhák és gyantásan illatosak.

A fenyőrügyeket cukorral vagy mézzel rétegezve, néha citrommal kiegészítve teszik el, majd néhány hét érlelés után sűrű, aranyszínű szirupot kapunk. Íze különleges: egyszerre édeskés, citrusosan friss és enyhén gyantás, ami rögtön egy fenyőerdő hangulatát idézi.

Nemcsak desszertekhez használhatjuk (például fagylalthoz, palacsintához vagy süteményekhez), hanem teaként is isszák, és a népi gyógyászatban meghűlésre, köhögés csillapítására is ajánlják.

Gyors, látványos és izgalmas desszert: vaníliafagyi fenyőrüggyel és fekete szezámmal. Hering András

Tipp

A fenyőrügy szirup ízében enyhén fenyőmézre emlékeztet, de friss, citrusos jegyekkel. Ha nem jutunk hozzá, helyettesíthetjük erdei mézzel, de a különleges karakter így kicsit elveszik.

Extraként szórhatunk rá pörkölt diót vagy mandulát is.

Recept és fotó: Hering András / @andrishering