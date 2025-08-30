r
fagyi vaníliafagyi

Vaníliafagyi fenyőrügy sziruppal és fekete szezámmaggal

Vaníliafagyi fenyőrügy sziruppal és fekete szezámmaggal
Hering András
vaníliafagyi fenyőrügy sziruppal és fekete szezámmaggal tálalva
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

  • 20 dkg vanília fagylalt (4 gombóc jó minőségű vaníliafagylalt)
  • 4 ek méz (vagy fenyőrügy szirup - bioboltokban vagy termelőktől beszerezhető)
  • 1 ek szezámmag (fekete szezámmag)
  • menta ízlés szerint (opcionálisan friss menta vagy ehető virág a díszítéshez)
181
Kalória
1.4g
Fehérje
34.5g
Szénhidrát
4.4g
Zsír
4.4g
Víz
-
Koleszterin
256.5mg
Élelmi rost
32.5g
Cukor
  • 2% Fehérje
  • 80% Szénhidrát
  • 9% Zsír
Összesen 181 kcal
  • 2% Fehérje
  • 80% Szénhidrát
  • 9% Zsír
Összesen 724 kcal
  • 2% Fehérje
  • 80% Szénhidrát
  • 9% Zsír
Összesen 236 kcal
  • 2% Fehérje
  • 80% Szénhidrát
  • 9% Zsír
  • 9% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • B6 vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    1.4 g

Zsír

  • Összesen
    4.4 g
  • Telített zsírsav
    4 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    69.9 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    1 mg
  • Kálcium
    19 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    7 mg
  • Foszfor
    12 mg
  • Nátrium
    31 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    34.5 g
  • Cukor
    33 mg
  • Élelmi rost
    0 mg

Víz

  • Összesen
    4.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    0 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    0 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    2 micro
  • Kolin:
    1 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    0 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    0 micro
Elkészítés

  1. A fekete szezámmagot száraz serpenyőben, közepes lángon 2-3 percig pirítsuk, amíg finom diós illatot nem áraszt. Tegyük félre, és hagyjuk kihűlni.
  2. Osszuk el a vaníliafagylalt gombócokat 4 desszertes tálban vagy pohárban.
  3. Csorgassuk meg mindegyiket 1-1 evőkanál fenyőrügy sziruppal.
  4. Szórjuk rá a pirított fekete szezámmagot, és ha szeretnénk, díszítsük mentalevéllel vagy ehető virággal.
  5. Azonnal tálaljuk, hogy a fagyi ne olvadjon meg túlságosan.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 15 p
  • Főzés módja: hidegkonyha
nosalty-badge További kipróbált receptek

Egy igazán különleges nyári desszert, ami a klasszikus vaníliafagyit új szintre emeli: illatos, mélyzöld fenyőrügy sziruppal és pirított fekete szezámmaggal. Egyszerre édes, fanyar és enyhén diós ízvilág, ami garantáltan meglep mindenkit!

vaníliafagyi fenyőrügy sziruppal és fekete szezámmaggal tálalva
Vaníliafagyi fenyőrügy sziruppal és pirított fekete szezámmaggal – egy igazán különleges nyári desszert.
Hering András

A vaníliafagyi talán a legegyszerűbb, legbiztonságosabb desszert, amit mindenki szeret. De mi lenne, ha most nyáron adnánk neki egy csavart, amitől igazi gasztrokalanddá válik? A fenyőrügy szirup fenyőerdő-illatos, citrusosan fanyar édessége és a fekete szezámmag diós roppanása egészen új szintre emeli a klasszikus fagylaltot.

Ez az összeállítás egyszerre elegáns és otthon is könnyen elkészíthető. Ráadásul nem kell hozzá más, csak egy doboz jó minőségű vaníliafagyi, egy kevés fenyőrügy szirup – amelyet bioboltban vagy termelői piacokon könnyedén beszerezhetünk –, és néhány kanálnyi fekete szezámmag.

Az eredmény? Egy desszert, ami egyszerre ismerős és meglepő, frissítő és kicsit luxusérzetet keltő. Tökéletes választás, ha vendégeket várunk, vagy ha csak magunkat lepnénk meg valami különlegességgel egy forró nyári délutánon.

különleges fagylalt fenyőrügy sziruppal és fekete szezámmaggal
A klasszikus vaníliafagyit feldobja a fenyőrügy szirup citrusos édessége és a roppanós fekete szezámmag.
Hering András

Mi az a fenyőrügy szirup?

A fenyőrügy szirup egy illatos, mézhez hasonló állagú, édeskés-fanyar szirup, amit a fenyőfák zsenge, friss hajtásaiból, vagyis a tavaszi fenyőrügyekből készítenek. A világoszöld rügyeket általában májusban gyűjtik, amikor még puhák és gyantásan illatosak.

A fenyőrügyeket cukorral vagy mézzel rétegezve, néha citrommal kiegészítve teszik el, majd néhány hét érlelés után sűrű, aranyszínű szirupot kapunk. Íze különleges: egyszerre édeskés, citrusosan friss és enyhén gyantás, ami rögtön egy fenyőerdő hangulatát idézi.

Nemcsak desszertekhez használhatjuk (például fagylalthoz, palacsintához vagy süteményekhez), hanem teaként is isszák, és a népi gyógyászatban meghűlésre, köhögés csillapítására is ajánlják.

nyári desszert vaníliafagylalt fenyőrügy sziruppal és fekete szezámmaggal
Gyors, látványos és izgalmas desszert: vaníliafagyi fenyőrüggyel és fekete szezámmal.
Hering András

Tipp

  • A fenyőrügy szirup ízében enyhén fenyőmézre emlékeztet, de friss, citrusos jegyekkel. Ha nem jutunk hozzá, helyettesíthetjük erdei mézzel, de a különleges karakter így kicsit elveszik.
  • Extraként szórhatunk rá pörkölt diót vagy mandulát is.

Recept és fotó: Hering András / @andrishering

