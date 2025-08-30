Vaníliafagyi fenyőrügy sziruppal és fekete szezámmaggal

Vaníliafagyi fenyőrügy sziruppal és fekete szezámmaggalHering András
Hozzávalók
-
20 dkg vanília fagylalt (4 gombóc jó minőségű vaníliafagylalt)
-
4 ek méz (vagy fenyőrügy szirup - bioboltokban vagy termelőktől beszerezhető)
-
1 ek szezámmag (fekete szezámmag)
-
menta ízlés szerint (opcionálisan friss menta vagy ehető virág a díszítéshez)
Elkészítés
- A fekete szezámmagot száraz serpenyőben, közepes lángon 2-3 percig pirítsuk, amíg finom diós illatot nem áraszt. Tegyük félre, és hagyjuk kihűlni.
- Osszuk el a vaníliafagylalt gombócokat 4 desszertes tálban vagy pohárban.
- Csorgassuk meg mindegyiket 1-1 evőkanál fenyőrügy sziruppal.
- Szórjuk rá a pirított fekete szezámmagot, és ha szeretnénk, díszítsük mentalevéllel vagy ehető virággal.
- Azonnal tálaljuk, hogy a fagyi ne olvadjon meg túlságosan.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Főzés módja: hidegkonyha
Egy igazán különleges nyári desszert, ami a klasszikus vaníliafagyit új szintre emeli: illatos, mélyzöld fenyőrügy sziruppal és pirított fekete szezámmaggal. Egyszerre édes, fanyar és enyhén diós ízvilág, ami garantáltan meglep mindenkit!
A vaníliafagyi talán a legegyszerűbb, legbiztonságosabb desszert, amit mindenki szeret. De mi lenne, ha most nyáron adnánk neki egy csavart, amitől igazi gasztrokalanddá válik? A fenyőrügy szirup fenyőerdő-illatos, citrusosan fanyar édessége és a fekete szezámmag diós roppanása egészen új szintre emeli a klasszikus fagylaltot.
Ez az összeállítás egyszerre elegáns és otthon is könnyen elkészíthető. Ráadásul nem kell hozzá más, csak egy doboz jó minőségű vaníliafagyi, egy kevés fenyőrügy szirup – amelyet bioboltban vagy termelői piacokon könnyedén beszerezhetünk –, és néhány kanálnyi fekete szezámmag.
Az eredmény? Egy desszert, ami egyszerre ismerős és meglepő, frissítő és kicsit luxusérzetet keltő. Tökéletes választás, ha vendégeket várunk, vagy ha csak magunkat lepnénk meg valami különlegességgel egy forró nyári délutánon.
Mi az a fenyőrügy szirup?
A fenyőrügy szirup egy illatos, mézhez hasonló állagú, édeskés-fanyar szirup, amit a fenyőfák zsenge, friss hajtásaiból, vagyis a tavaszi fenyőrügyekből készítenek. A világoszöld rügyeket általában májusban gyűjtik, amikor még puhák és gyantásan illatosak.
A fenyőrügyeket cukorral vagy mézzel rétegezve, néha citrommal kiegészítve teszik el, majd néhány hét érlelés után sűrű, aranyszínű szirupot kapunk. Íze különleges: egyszerre édeskés, citrusosan friss és enyhén gyantás, ami rögtön egy fenyőerdő hangulatát idézi.
Nemcsak desszertekhez használhatjuk (például fagylalthoz, palacsintához vagy süteményekhez), hanem teaként is isszák, és a népi gyógyászatban meghűlésre, köhögés csillapítására is ajánlják.
Tipp
- A fenyőrügy szirup ízében enyhén fenyőmézre emlékeztet, de friss, citrusos jegyekkel. Ha nem jutunk hozzá, helyettesíthetjük erdei mézzel, de a különleges karakter így kicsit elveszik.
- Extraként szórhatunk rá pörkölt diót vagy mandulát is.
Recept és fotó: Hering András / @andrishering