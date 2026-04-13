A levendula is az egyre kedveltebb növények közé tartozik, aminek nyáron különösen erős illata az egész kertet belengi. És bár egy tő megvásárlásával, még koránt sem érhetünk el szépséges látványt, van rá mód, hogy költséghatékonyan teleültethesd a kertet.

A levendula szaporítása nem igényel szakértelmet, így egy hobbikertész is egyszerűen csinálhat az egy tőnyi levendulából többet. A titka a visszametszésben rejlik, ezért se féljünk tőle!

A levendulát te is szaporíthatod – 3 gyakorlati tanács, amit fogadj meg

A levendula méltán népszerű kerti növény, aminek szaporítása egyszerű feladat: egy-egy jól megválasztott hajtásból több növény is egészségesen fejlődhet.

Ezt a kerti növényt tavasszal leginkább érdemes szaporítani, hiszen ekkor hajtásai erősek, és növekedésnek indul, miközben szárai még nem fásodtak el.

Ilyenkor van a legnagyobb esély arra, hogy a dugványok gyökeret eresztenek, ezért április végén, illetve májusban bátran veselkedjünk neki ennek a feladatnak.

1. tipp: Bár sokan próbálkoznak a magról neveléssel, ennek eredménye sokkal kevésbé kiszámítható, mint a dugványozás, ugyanis az új tövek tulajdonságai megegyeznek a már virágzó, egészséges bokoréval.

A magról nevelt növények eltérhetnek az anyanövénytől, ezért is bizonytalan a végkimenetel.

Hogyan szaporítsd a levendulát?

Válasszunk egy egészséges, de még nem virágzó hajtást, és kb. 8-10 centimétert vágjunk le belőle.

2. tipp: A vágást egy levélcsomó alatt tegyük, mert innen jó eséllyel indulnak meg a gyökerek.az

Az alsó leveleket távolítsuk el, így kerüljön a földbe, de felül hagyjuk meg. Ha úgy látjuk túl sűrű a levélzete, akkor ritkíthatjuk. A levendula önmagában képes a gyökerezésre, azonban gyökereztető hormonnal felgyorsíthatjuk ezt a folyamatot, vagy ha éppen kedvezőtlen az időjárás számára.

Mi kell még a levendulának?

világos hely

jó vízáteresztő, laza föld

csak a megerősödött töveket ültessük ki, és fokozatosan szoktassuk a kinti hőmérséklethez

3. tipp: Ültessük virágföld és homok vagy perlit keverékébe.

Ezzel a metódussal több új növényt is nevelhetünk.

