A levendulát te is szaporíthatod – 3 gyakorlati tanács, amit fogadj meg

A levendula szaporítása nem igényel szakértelmet, így egy hobbikertész is egyszerűen csinálhat az egy tőnyi levendulából többet. A titka a visszametszésben rejlik, ezért se féljünk tőle!
A levendula méltán népszerű kerti növény, aminek szaporítása egyszerű feladat: egy-egy jól megválasztott hajtásból több növény is egészségesen fejlődhet.
Ezt a kerti növényt tavasszal leginkább érdemes szaporítani, hiszen ekkor hajtásai erősek, és növekedésnek indul, miközben szárai még nem fásodtak el.
Ilyenkor van a legnagyobb esély arra, hogy a dugványok gyökeret eresztenek, ezért április végén, illetve májusban bátran veselkedjünk neki ennek a feladatnak.
1. tipp:
A magról nevelt növények eltérhetnek az anyanövénytől, ezért is bizonytalan a végkimenetel.
Hogyan szaporítsd a levendulát?
Válasszunk egy egészséges, de még nem virágzó hajtást, és kb. 8-10 centimétert vágjunk le belőle.
2. tipp:
Az alsó leveleket távolítsuk el, így kerüljön a földbe, de felül hagyjuk meg. Ha úgy látjuk túl sűrű a levélzete, akkor ritkíthatjuk. A levendula önmagában képes a gyökerezésre, azonban gyökereztető hormonnal felgyorsíthatjuk ezt a folyamatot, vagy ha éppen kedvezőtlen az időjárás számára.
Mi kell még a levendulának?
- világos hely
- jó vízáteresztő, laza föld
- csak a megerősödött töveket ültessük ki, és fokozatosan szoktassuk a kinti hőmérséklethez
3. tipp:
Ezzel a metódussal több új növényt is nevelhetünk.