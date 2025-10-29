Életmód

2025.10.29.

A kutatók szerint már egy nap alatt javulhat az alvásminőséged, ha ezt az étkezési javaslatot betartod

Egy új kutatás szerint azok, akik naponta elegendő zöldséget és gyümölcsöt fogyasztanak, már másnap mélyebben és nyugodtabban alszanak. A tudósok szerint az étrend apró módosítása természetes és hatékony út lehet a jobb alvás felé.

A rossz alvás számos területre hatással van: rontja a memóriát, befolyásolja a szív- és anyagcsereműködést, csökkenti a koncentrációt és a hangulatot is. Az emberek sok mindent kipróbálnak, hogy jobban aludjanak – altatókat, fehér zajt, illóolajokat vagy épp súlyozott takarókat –, de a kutatók szerint a megoldás lehet, hogy már ott van a tányérunkon.

Egy nő nagyon jót alszik az ágyban
Getty Images

Korábban már ismert volt, hogy az alváshiány befolyásolja az étkezési szokásokat – akik keveset alszanak, hajlamosabbak több cukrot és zsírt fogyasztani. Most viszont fordítva vizsgálták a kérdést: vajon az étkezés miként hat vissza az alvásra?

Egy új tudományos kutatás szerint a jó alvás titka sokkal egyszerűbb lehet, mint gondolnánk: elég, ha több zöldséget és gyümölcsöt fogyasztunk napközben.

A vizsgálat kimutatta,

hogy akik teljesítik a CDC ajánlását, vagyis naponta legalább öt adag friss zöldséget, gyümölcsöt esznek, már másnap 16 százalékkal jobb alvásminőséget tapasztalnak.

A kutatásban fiatal, egészséges felnőttek vettek részt, akik egy alkalmazásban rögzítették napi étkezésüket, miközben egy csuklóra rögzített eszköz mérte az alvásukat. A tudósok az úgynevezett alvásfragmentációs mutatót elemezték – ez azt jelzi, hányszor ébredünk meg vagy kerülünk felszínesebb alvási fázisba az éjszaka során.

Az eredmények szerint a napközbeni táplálkozás minősége közvetlenül befolyásolta az adott éjszaka alvását. Azok, akik több gyümölcsöt, zöldséget és teljes értékű gabonát fogyasztottak, hosszabb, mélyebb és zavartalanabb alvásról számoltak be. Akik elérték a napi öt adag zöldség-gyümölcs mennyiséget, átlagosan 16 százalékkal jobb alvásminőséget tapasztaltak, mint azok, akik szinte semmit nem fogyasztottak ezekből.

A tizenhat százalékos különbség rendkívül jelentős. Meglepő, hogy ilyen rövid idő alatt, akár egyetlen nap alatt is mérhető javulást tapasztaltunk.

mondta Esra Tasali, a Chicagói Alvásközpont igazgatója. 

A kutatás következő lépése, hogy kiderítsék, valóban okozati kapcsolat áll-e fenn a két tényező között, és hogy pontosan milyen biológiai folyamatok játszanak szerepet benne. A tudósok szeretnék nagyobb, változatosabb csoportokon is megismételni a vizsgálatot.

