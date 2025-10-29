Egy új kutatás szerint azok, akik naponta elegendő zöldséget és gyümölcsöt fogyasztanak, már másnap mélyebben és nyugodtabban alszanak. A tudósok szerint az étrend apró módosítása természetes és hatékony út lehet a jobb alvás felé.

A rossz alvás számos területre hatással van: rontja a memóriát, befolyásolja a szív- és anyagcsereműködést, csökkenti a koncentrációt és a hangulatot is. Az emberek sok mindent kipróbálnak, hogy jobban aludjanak – altatókat, fehér zajt, illóolajokat vagy épp súlyozott takarókat –, de a kutatók szerint a megoldás lehet, hogy már ott van a tányérunkon.

A kutatók szerint már egy nap alatt javulhat az alvásminőséged, ha ezt az étkezési javaslatot betartod Getty Images

Korábban már ismert volt, hogy az alváshiány befolyásolja az étkezési szokásokat – akik keveset alszanak, hajlamosabbak több cukrot és zsírt fogyasztani. Most viszont fordítva vizsgálták a kérdést: vajon az étkezés miként hat vissza az alvásra?

Egy új tudományos kutatás szerint a jó alvás titka sokkal egyszerűbb lehet, mint gondolnánk: elég, ha több zöldséget és gyümölcsöt fogyasztunk napközben.

A vizsgálat kimutatta, hogy akik teljesítik a CDC ajánlását, vagyis naponta legalább öt adag friss zöldséget, gyümölcsöt esznek, már másnap 16 százalékkal jobb alvásminőséget tapasztalnak.

A kutatásban fiatal, egészséges felnőttek vettek részt, akik egy alkalmazásban rögzítették napi étkezésüket, miközben egy csuklóra rögzített eszköz mérte az alvásukat. A tudósok az úgynevezett alvásfragmentációs mutatót elemezték – ez azt jelzi, hányszor ébredünk meg vagy kerülünk felszínesebb alvási fázisba az éjszaka során.

Az eredmények szerint a napközbeni táplálkozás minősége közvetlenül befolyásolta az adott éjszaka alvását. Azok, akik több gyümölcsöt, zöldséget és teljes értékű gabonát fogyasztottak, hosszabb, mélyebb és zavartalanabb alvásról számoltak be. Akik elérték a napi öt adag zöldség-gyümölcs mennyiséget, átlagosan 16 százalékkal jobb alvásminőséget tapasztaltak, mint azok, akik szinte semmit nem fogyasztottak ezekből.

A tizenhat százalékos különbség rendkívül jelentős. Meglepő, hogy ilyen rövid idő alatt, akár egyetlen nap alatt is mérhető javulást tapasztaltunk. mondta Esra Tasali, a Chicagói Alvásközpont igazgatója.

A kutatás következő lépése, hogy kiderítsék, valóban okozati kapcsolat áll-e fenn a két tényező között, és hogy pontosan milyen biológiai folyamatok játszanak szerepet benne. A tudósok szeretnék nagyobb, változatosabb csoportokon is megismételni a vizsgálatot.

Forrásunk volt.