Milánói makaróni, lángos, túrógombóc, házi Kinder tejszelet – A legnagyobb kedvencek gyereknapra

Ti tartjátok a gyereknapot? De mi is az a gyereknap egyáltalán?
A gyereknap eredete a 20. század elejére nyúlik vissza, amikor végre világszerte elkezdték felismerni a gyermekek jogainak fontosságát. Éppen ezért gyereknap alkalmából a mai napig globálisan megünneplik a gyerekeket, hogy ráirányítsák a figyelmet a jogaikra, az oktatásra, az egészségükre és általános jóllétükre. Emellett pedig természetesen emlékeztetnek a társadalom felelősségére is a fiatal generáció védelmében.
A gyereknap során világszerte szerveznek kulturális eseményeket, adománygyűjtéseket és közösségi programokat. A gyereknap hivatalos dátuma Magyarországon május utolsó vasárnapja.
Ha a gyerekkedvenc ételekre gondolunk, természetesen az édességek merülnek fel bennünk legelőször, pedig van pár olyan sós finomság is, mely hamisítatlan favorit legtöbbjüknél:
a pizza, a hamburger, a paradicsomos tészta vagy a borsófőzelék is ilyenek, hogy a dínóhusit meg a halrudacskákat ne említsük. De a csokoládéfagyiról, a túrógombócról és a palacsintáról sem felejtkezünk meg, ígérjük!
Olyan listát állítottunk össze, melytől a felnőttekben garantáltan nosztalgikus érzések ébrednek a menzás-sulis évek iránt, a gyerekek pedig sorban adják majd le a rendelést, miket szeretnének végigenni a sorból gyereknap alkalmából!
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű357Kalória5.8gFehérje35.4gSzénhidrát22.4gZsír
Nincs kérdés, hogy mindenki szereti - de házilag próbáltátok már a tejszeletet? Nem nehéz, ellenben egészségesebb, mint a bolti, és nagyobb élmény is lesz!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű340Kalória9.4gFehérje60.3gSzénhidrát7.4gZsír
Évtizedek óta tartja a frontot a kedvencek listáján és a kellemes menzás emlékek között is. Édes, a nagy mumus cukorral édesített paradicsomleves, melyben kötelező kellék a betűtészta.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű332Kalória10.3gFehérje66.4gSzénhidrát1.8gZsír
A lángos nem a leggyorsabban összedobható étkek között foglal helyet - mégis megilleti az örökös kedvencek trónján egy hely. Télen-nyáron ennénk, és, bár kelt tésztás, macerás, forró olajban sülő finomság, gyereknapon megérdemli mindenki!
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű267Kalória7.7gFehérje30.5gSzénhidrát14gZsír
A főtt kukorica a kora nyári gyereknap méltó párja: a szezonális csöves finomság a nyaralás és szünidő egyik nagy gyerekkedvence, nem véletlen: a szórakoztatóan harapható, sós-édes-sárga tengeri könnyed ebédként is helyt áll.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes476Kalória12.9gFehérje89.7gSzénhidrát7.6gZsír
Kell-e magyarázni, miért került fel a 15-ös listánkra? Talán egy emberről hallottam életemben, aki nem szerette anno a sulimenzán a csokis piskótakockát, de kivétel erősíti a szabályt, ugyebár...
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű399Kalória27.9gFehérje18.1gSzénhidrát23.8gZsír
A magyar menzák találmánya a 80-90-es évekből az olasznak eladott milánói makaróni, mely tulajdonképpen spagetti vagy makaróni (ugyebár), paradicsomszósz, gépsonkadarabok és reszelt sajt. Házilag viszont törekedhetünk a minőségi alapanyag-használatra!
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű195Kalória8.8gFehérje29.9gSzénhidrát4.9gZsír
Soha, egész egyszerűen soha nem lesz olyan finom, folyós, lágy textúrájú a tejbegrízünk otthon, mint a menzán. Millióan próbáltuk reprodukálni azóta otthon, de nem ment. Na majd most, ezzel a recepttel! Fahéj vagy kakaó menjen rá?
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű1080Kalória42.1gFehérje102.5gSzénhidrát55.3gZsír
A pizza és a gyerekek viszonya egészen egyértelmű: imádják egymást. Ez vélhetően az amerikai filmek hozománya, de a dobozban érkező, szeletekre vágott olasz-amerikai, paradicsomos/tejfölös tésztát és a közös családi pizzázásokat valóban nehéz nem szeretni.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű499Kalória18.2gFehérje28.6gSzénhidrát34.5gZsír
A hot dog mindig is menő street food lesz, olcsó virsli, no meg porlós-száraz kifli ide vagy oda. Készítsük a gyerekeknek házilag, minőségi virslivel vagy húsmentes alternatívával, ezúttal leveles tésztával, mint ebben a receptben!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes642Kalória30.8gFehérje49.4gSzénhidrát34.5gZsír
Az édes gombócok nyertese a gyerekek körében inkább a túrógombóc, nem a szilvás, persze akadnak kivételek. Nálatok simán porcukorral és tejföllel fogy legjobban, vagy fahéjat is szórtok rá? Mi úgy is nagyon szeretjük!
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű208Kalória9.3gFehérje27.5gSzénhidrát6.7gZsír
A menzás-nosztalgikus főzelékek közül egyértelműen a zöldborsó viszi a prímet a gyerekek és talán a gyerekből lett felnőttek körében is. A borsó édessége, apró zöld bogyói és a változatos feltétek mind szerethetővé teszik.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű449Kalória13.8gFehérje57.5gSzénhidrát16.7gZsír
A palacsinta renoméját helyreállítani nem szükséges, hiszen sose esett rajta csorba: strandos duci olajos, házi vékonyabb tésztás, amerikai vagy sima, bárhogy finom!
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű970Kalória11.7gFehérje112.8gSzénhidrát54.7gZsír
Az apró, sütés nélküli édesség, mely mindig kihúz minket a csávából, ha gyorsan kell valami fincsi - ráadásul gyerekkel együtt is élmény a kókuszgolyózás!
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű376Kalória4.6gFehérje35gSzénhidrát24.5gZsír
Nincs vita, miért kerül fel a gyereknapi kedvencek listájára legalább egy fagyirecept, igaz? Ha pedig kényszerítenek, melyik ízt válasszuk, természetesen a csoki az egyértelmű opciónk. Ez a variáns ráadásul fagyigép nélkül is sikerülni fog!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű757Kalória64.3gFehérje55.8gSzénhidrát32.7gZsír
Nyami! A burgerek magyar királya a strandos-büfés retró változat, igaz, sajnos már alig kapható. Édes buciban érkezik, szigorúan csalamádéval és vöröshagymaszeletekkel, ketchuppal, mustárral. Házilag pedig igazán nosztalgikus lesz elkészíteni a gyerekeknek!
