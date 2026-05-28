Milánói makaróni, lángos, túrógombóc, házi Kinder tejszelet – A legnagyobb kedvencek gyereknapra

Ha gyereknap, akkor kicsit talán mind elengedjük a tudatos, egészségesebb, lehetőség szerint zöldség- és nem cukorközpontú étkezést, és lazábban állunk hozzá a hétvégéhez, mely most tényleg a kicsikről szól: jöhetnek a nagy kedvenc receptek és finomságok, de ha lehet, házilag! Palacsinta, tejfölös lángos, paradicsomos tészta és persze csokifagyi is lesz.

Ti tartjátok a gyereknapot? De mi is az a gyereknap egyáltalán?

A gyereknap eredete a 20. század elejére nyúlik vissza, amikor végre világszerte elkezdték felismerni a gyermekek jogainak fontosságát. Éppen ezért gyereknap alkalmából a mai napig globálisan megünneplik a gyerekeket, hogy ráirányítsák a figyelmet a jogaikra, az oktatásra, az egészségükre és általános jóllétükre. Emellett pedig természetesen emlékeztetnek a társadalom felelősségére is a fiatal generáció védelmében.

A gyereknap során világszerte szerveznek kulturális eseményeket, adománygyűjtéseket és közösségi programokat. A gyereknap hivatalos dátuma Magyarországon május utolsó vasárnapja.

A 2026-os gyereknap alkalmából mi is készítettünk egy izgalmas programajánlót, ezt itt találjátok!

Paradicsomos húsgombóc, receptért katt a képre! Rosanics Petra / Nosalty

Ha a gyerekkedvenc ételekre gondolunk, természetesen az édességek merülnek fel bennünk legelőször, pedig van pár olyan sós finomság is, mely hamisítatlan favorit legtöbbjüknél:

a pizza, a hamburger, a paradicsomos tészta vagy a borsófőzelék is ilyenek, hogy a dínóhusit meg a halrudacskákat ne említsük. De a csokoládéfagyiról, a túrógombócról és a palacsintáról sem felejtkezünk meg, ígérjük!

Olyan listát állítottunk össze, melytől a felnőttekben garantáltan nosztalgikus érzések ébrednek a menzás-sulis évek iránt, a gyerekek pedig sorban adják majd le a rendelést, miket szeretnének végigenni a sorból gyereknap alkalmából!