Gasztro

2026.05.28.

Milánói makaróni, lángos, túrógombóc, házi Kinder tejszelet – A legnagyobb kedvencek gyereknapra

Brecz Judit profilképe Brecz Judit

Ha gyereknap, akkor kicsit talán mind elengedjük a tudatos, egészségesebb, lehetőség szerint zöldség- és nem cukorközpontú étkezést, és lazábban állunk hozzá a hétvégéhez, mely most tényleg a kicsikről szól: jöhetnek a nagy kedvenc receptek és finomságok, de ha lehet, házilag! Palacsinta, tejfölös lángos, paradicsomos tészta és persze csokifagyi is lesz.

Ti tartjátok a gyereknapot? De mi is az a gyereknap egyáltalán?

A gyereknap eredete a 20. század elejére nyúlik vissza, amikor végre világszerte elkezdték felismerni a gyermekek jogainak fontosságát. Éppen ezért gyereknap alkalmából a mai napig globálisan megünneplik a gyerekeket, hogy ráirányítsák a figyelmet a jogaikra, az oktatásra, az egészségükre és általános jóllétükre. Emellett pedig természetesen emlékeztetnek a társadalom felelősségére is a fiatal generáció védelmében.

A gyereknap során világszerte szerveznek kulturális eseményeket, adománygyűjtéseket és közösségi programokat. A gyereknap hivatalos dátuma Magyarországon május utolsó vasárnapja.

A 2026-os gyereknap alkalmából mi is készítettünk egy izgalmas programajánlót, ezt itt találjátok!

Paradicsomos húsgombóc tányéron, főtt burgonyával, kenyérrel
Paradicsomos húsgombóc, receptért katt a képre!
Rosanics Petra / Nosalty

Ha a gyerekkedvenc ételekre gondolunk, természetesen az édességek merülnek fel bennünk legelőször, pedig van pár olyan sós finomság is, mely hamisítatlan favorit legtöbbjüknél:

a pizza, a hamburger, a paradicsomos tészta vagy a borsófőzelék is ilyenek, hogy a dínóhusit meg a halrudacskákat ne említsük. De a csokoládéfagyiról, a túrógombócról és a palacsintáról sem felejtkezünk meg, ígérjük!

Olyan listát állítottunk össze, melytől a felnőttekben garantáltan nosztalgikus érzések ébrednek a menzás-sulis évek iránt, a gyerekek pedig sorban adják majd le a rendelést, miket szeretnének végigenni a sorból gyereknap alkalmából!

  1. Kinder tejszelet házilag

    Kinder tejszelet házilag

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    357
    Kalória
    5.8g
    Fehérje
    35.4g
    Szénhidrát
    22.4g
    Zsír
    Még több kinder süti

    Nincs kérdés, hogy mindenki szereti - de házilag próbáltátok már a tejszeletet? Nem nehéz, ellenben egészségesebb, mint a bolti, és nagyobb élmény is lesz!
  2. Paradicsomleves

    Menzás paradicsomleves betűtésztával

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    340
    Kalória
    9.4g
    Fehérje
    60.3g
    Szénhidrát
    7.4g
    Zsír
    Még több paradicsomleves

    Évtizedek óta tartja a frontot a kedvencek listáján és a kellemes menzás emlékek között is. Édes, a nagy mumus cukorral édesített paradicsomleves, melyben kötelező kellék a betűtészta.
  3. Egyszerű lángos

    Egyszerű lángos

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    332
    Kalória
    10.3g
    Fehérje
    66.4g
    Szénhidrát
    1.8g
    Zsír
    Még több hagyományos lángos

    A lángos nem a leggyorsabban összedobható étkek között foglal helyet - mégis megilleti az örökös kedvencek trónján egy hely. Télen-nyáron ennénk, és, bár kelt tésztás, macerás, forró olajban sülő finomság, gyereknapon megérdemli mindenki!
  4. Legfinomabb főtt kukorica

    Legfinomabb főtt kukorica

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    267
    Kalória
    7.7g
    Fehérje
    30.5g
    Szénhidrát
    14g
    Zsír
    Még több zöldségköret

    A főtt kukorica a kora nyári gyereknap méltó párja: a szezonális csöves finomság a nyaralás és szünidő egyik nagy gyerekkedvence, nem véletlen: a szórakoztatóan harapható, sós-édes-sárga tengeri könnyed ebédként is helyt áll.
  5. Menzás piskóta csokiöntettel

    Menzás piskóta csokiöntettel

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    közepes
    476
    Kalória
    12.9g
    Fehérje
    89.7g
    Szénhidrát
    7.6g
    Zsír
    Még több piskóta

    Kell-e magyarázni, miért került fel a 15-ös listánkra? Talán egy emberről hallottam életemben, aki nem szerette anno a sulimenzán a csokis piskótakockát, de kivétel erősíti a szabályt, ugyebár...
  7. A tökéletes milánói makaróni

    A tökéletes milánói makaróni

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    399
    Kalória
    27.9g
    Fehérje
    18.1g
    Szénhidrát
    23.8g
    Zsír
    Még több gombás tészta

    A magyar menzák találmánya a 80-90-es évekből az olasznak eladott milánói makaróni, mely tulajdonképpen spagetti vagy makaróni (ugyebár), paradicsomszósz, gépsonkadarabok és reszelt sajt. Házilag viszont törekedhetünk a minőségi alapanyag-használatra!
  8. Menzás tejbegríz

    Menzás tejbegríz

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    195
    Kalória
    8.8g
    Fehérje
    29.9g
    Szénhidrát
    4.9g
    Zsír
    Még több Tejbegríz

    Soha, egész egyszerűen soha nem lesz olyan finom, folyós, lágy textúrájú a tejbegrízünk otthon, mint a menzán. Millióan próbáltuk reprodukálni azóta otthon, de nem ment. Na majd most, ezzel a recepttel! Fahéj vagy kakaó menjen rá?
  9. Klasszikus margherita pizza

    Klasszikus margherita pizza

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    1080
    Kalória
    42.1g
    Fehérje
    102.5g
    Szénhidrát
    55.3g
    Zsír
    Még több margherita pizza

    A pizza és a gyerekek viszonya egészen egyértelmű: imádják egymást. Ez vélhetően az amerikai filmek hozománya, de a dobozban érkező, szeletekre vágott olasz-amerikai, paradicsomos/tejfölös tésztát és a közös családi pizzázásokat valóban nehéz nem szeretni.
  10. Hot dog leveles tésztában

    Hot dog leveles tésztában

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    499
    Kalória
    18.2g
    Fehérje
    28.6g
    Szénhidrát
    34.5g
    Zsír
    Még több szendvicskülönlegességek

    A hot dog mindig is menő street food lesz, olcsó virsli, no meg porlós-száraz kifli ide vagy oda. Készítsük a gyerekeknek házilag, minőségi virslivel vagy húsmentes alternatívával, ezúttal leveles tésztával, mint ebben a receptben!
  11. Három aranybarnára pirított morzsába forgatott túrógombóc fehér, díszes porcelántányéron, tejfölszószra tálalva; a tányér mellett aranyszínű villák, narancslé és tulipán

    Túrógombóc hagyományosan

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    642
    Kalória
    30.8g
    Fehérje
    49.4g
    Szénhidrát
    34.5g
    Zsír
    Még több túrógombóc

    Az édes gombócok nyertese a gyerekek körében inkább a túrógombóc, nem a szilvás, persze akadnak kivételek. Nálatok simán porcukorral és tejföllel fogy legjobban, vagy fahéjat is szórtok rá? Mi úgy is nagyon szeretjük!
  13. Krémes zöldborsófőzelék

    Krémes zöldborsófőzelék

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    208
    Kalória
    9.3g
    Fehérje
    27.5g
    Szénhidrát
    6.7g
    Zsír
    Még több zöldborsófőzelék

    A menzás-nosztalgikus főzelékek közül egyértelműen a zöldborsó viszi a prímet a gyerekek és talán a gyerekből lett felnőttek körében is. A borsó édessége, apró zöld bogyói és a változatos feltétek mind szerethetővé teszik.
  14. Egymásra halmozott, töltött, aranybarna palacsinták porcukorral hintve,.

    Palacsinta alaprecept

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    449
    Kalória
    13.8g
    Fehérje
    57.5g
    Szénhidrát
    16.7g
    Zsír
    Még több palacsinta alaptészta

    A palacsinta renoméját helyreállítani nem szükséges, hiszen sose esett rajta csorba: strandos duci olajos, házi vékonyabb tésztás, amerikai vagy sima, bárhogy finom!
  15. Kókuszgolyó a legegyszerűbben

    Kókuszgolyó a legegyszerűbben

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    970
    Kalória
    11.7g
    Fehérje
    112.8g
    Szénhidrát
    54.7g
    Zsír
    Még több kókuszgolyó

    Az apró, sütés nélküli édesség, mely mindig kihúz minket a csávából, ha gyorsan kell valami fincsi - ráadásul gyerekkel együtt is élmény a kókuszgolyózás!
  16. Házi csokifagylalt - fagyigép nélkül

    Házi csokifagylalt - fagyigép nélkül

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    376
    Kalória
    4.6g
    Fehérje
    35g
    Szénhidrát
    24.5g
    Zsír
    Még több házi fagyi

    Nincs vita, miért kerül fel a gyereknapi kedvencek listájára legalább egy fagyirecept, igaz? Ha pedig kényszerítenek, melyik ízt válasszuk, természetesen a csoki az egyértelmű opciónk. Ez a variáns ráadásul fagyigép nélkül is sikerülni fog!
  17. Retro burger

    Retro strandos burger

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    757
    Kalória
    64.3g
    Fehérje
    55.8g
    Szénhidrát
    32.7g
    Zsír
    Még több hamburger

    Nyami! A burgerek magyar királya a strandos-büfés retró változat, igaz, sajnos már alig kapható. Édes buciban érkezik, szigorúan csalamádéval és vöröshagymaszeletekkel, ketchuppal, mustárral. Házilag pedig igazán nosztalgikus lesz elkészíteni a gyerekeknek!

Ajánlott videó

Legújabb receptek

sült csirke

Mustáros csirkecomb zöldségekkel

Ez a mustáros csirkecomb vele sült zöldségekkel igazán könnyű ebéd vagy vacsora, és az elkészítéséhez nem kell a konyhában állni órákat. A csirkét akár egy nappal a sütés előtt ...

házi fagyi

2 hozzávalós barackos csokifagyi

Ha van otthon egy konzerv befőtt barackod és egy kis csokid, már félúton jársz a nyár egyik legegyszerűbb házi fagyijához. Ez a 2 hozzávalós desszert krémes, csokis és meglepően ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

bodzaszorp-egyszeruen
szörp

Bodzaszörp egyszerűen

Egy nagyon kedves, régi családi barátunktól kaptuk ezt a receptet sok-sok évvel ezelőtt, mikor még egészen kisgyerek voltam - azóta pedig csak így készítettük, és nem is kóstoltam még ...

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsik és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

egyszeru-tokfozelek
tökfőzelék

Egyszerű tökfőzelék

Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept