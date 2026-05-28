2026.05.28.

Ilyen árakkal várnak a Bajnokok Fesztiválján – Nemzetközi fesztivál árszintjét súrolja a kínálat

Nosalty profilképe Nosalty

A Bajnokok Ligája-döntőhöz kapcsolódó Champions Festival már megnyitotta kapuit a Hősök terén, és nemcsak a focirajongókat várja, hanem azokat is, akik kíváncsiak, mennyibe kerül egy korsó sör vagy egy street food menü egy ekkora nemzetközi eseményen.

A fesztivál hangulata már messziről magával húzza az embert: óriáskivetítők, szurkolói programok, zene, látványos installációk és persze hosszú sorok a standoknál. A kínálat erősen fesztiválos, vagyis minden van, ami gyorsan fogyasztható és jól csúszik egy meccs előtt vagy után. Az Index utánajárt, mennyiért lehet jóllakni a 2026. május 28. és 31-e között megrendezendő Bajnokok Fesztiválján.

Erős a street food kínálat

A klasszikus streetfood-vonal dominál: hamburgerek, hot dogok, sült krumpli, pizza és különféle grillételek sorakoznak a pultokban, de akadnak nemzetközi fogások és édességek is. Az italfronton természetesen a sör viszi a prímet, mellette üdítők, koktélok és fröccsök is szerepelnek a választékban.

Az árak viszont sokakat meglephetnek

  • Egy korsó sör ára már bőven fesztiváláras kategória,
  • és egy egyszerűbb streetfood-menüért is könnyen otthagyhatunk több ezer forintot.
  • Egy hamburger sült krumplival és itallal akár egy éttermi ebéd árával vetekszik, miközben a kisebb snackek és édességek sem számítanak olcsónak.

A helyszínen egy korsó sör nagyjából 2500–3000 forint körül mozog, az alkoholmentes italokért pedig 1200–1800 forintot kérnek. Egy egyszerű hot dog 3500 forint körül indul, a hamburgermenük pedig könnyedén átlépik a 6000–7000 forintos lélektani határt is.

Ha valaki sült krumplit, szószt és üdítőt is kér mellé, egy gyors ebéd ára könnyen 10 ezer forint fölé kúszhat.

A pizza sem az olcsó kategóriát erősíti:

  • egy szeletért több mint 2000 forintot is elkérhetnek,
  • míg a nagyobb grillételek vagy prémium burgerek ára már inkább egy belvárosi bisztró árszintjét idézi.

Az édességeknél sem sokkal jobb a helyzet:

a gofri, churros vagy fagylalt szintén fesztiváláras, vagyis pár falatért is több ezer forintot lehet otthagyni.

Mindezek ellenére is van érdeklődés

Mindez persze nem vette el a szurkolók kedvét: a Hősök tere már a nyitónapon megtelt turistákkal és focidrukkerekkel, sokan mezben, zászlókkal érkeztek, és szemmel láthatóan inkább az élményre koncentrálnak, mint a pénztárcájukra.

A rendezvény 2026. május 31-e vasárnapig tart, a szervezők pedig családi programokkal, legendameccsekkel és egész napos aktivitásokkal próbálják fesztivállá alakítani a BL-döntő körüli napokat Budapesten.

Forrásunk volt.

