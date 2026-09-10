Gasztro

2026.09.10.

Ezt a kifejezetten finom teát kortyolgasd vacsora után, ha magas a vérnyomásod

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Ez a gyógytea finom, szép színű, és vacsora után tökéletes kortyolgatnivaló magas vérnyomással küzdőknek.

Hibiszkuszteát kortyolgass vacsora után, ha magas a vérnyomásod

Ha magas vérnyomással élsz, nem mindegy, mit iszol a nap folyamán, és ez a vacsora utáni italokra is igaz. Míg egyes népszerű esti italok, például egy pohár bor vagy a cukros teák, üdítők kedvezőtlenül hathatnak a vérnyomásra (és nem csak arra), más italok pont hogy támogathatják szív- és érrendszer egészségét.

A dietetikusok szerint a hibiszkusztea lehet az egyik legjobb választás vacsora után, ráadásul koffeinmentes, így este is fogyasztható, nem zavarja meg az alvást.

Miért lehet jó választás a hibiszkusztea magas vérnyomás esetén?

A hibiszkusztea a hibiszkusz virágából készül. Jellegzetesen savanykás ízű, rubinvörös színű ital, amely többek között antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatású növényi vegyületeket, például polifenolokat és C-vitamint tartalmaz.

A hibiszkuszban található vegyületek egyes kutatások szerint segíthetik az erek ellazulását, ezáltal javíthatják a véráramlást.

Emellett teája az angiotenzinkonvertáló enzim, vagyis az ACE működésére is hatással lehet. Ez az enzim szerepet játszik az erek összehúzódásában, így gátlása hozzájárulhat az erek ellazulásához.

vérnyomásmérő az asztalon, egy csésze citromos teával és egy tenyérrel, benne gyógyszerrel
A vérnyomás alakulását természetesen nem egyetlen ital vagy étkezés határozza meg

Csökkentheti a szisztolés vérnyomást

Egy 2022-es áttekintő tanulmány szerint a hibiszkuszt tartalmazó készítmények, köztük a hibiszkusztea és bizonyos étrend-kiegészítők, csökkenthetik a szisztolés vérnyomást, különösen azoknál, akiknek eleve magasabb a vérnyomásuk.

A kutatók ugyanakkor további vizsgálatokat tartanak szükségesnek.

Fontos: a hibiszkusztea nem helyettesíti a vérnyomáscsökkentő gyógyszereket. Ha ilyen készítményt szedsz, rendszeresen magas a vérnyomásod, vagy más gyógyszert is alkalmazol, a rendszeres hibiszkusztea-fogyasztásról érdemes orvossal egyeztetni!

Milyen más italokat választhatsz magas vérnyomás mellett?

A hibiszkusztea mellett több más ital is beilleszthető egy szívbarát étrendbe. Ezek hatása eltérő lehet, és egyik sem tekinthető önmagában vérnyomáscsökkentő kezelésnek.

Kattints a képre a galériáért, és nézd meg, mely italok lehetnek hasznosak a szívbarát étrendben!

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Nem csak az esti ital számít

A vérnyomás alakulását természetesen nem egyetlen ital vagy étkezés határozza meg. A hosszú távú életmódnak sokkal nagyobb szerepe van abban, hogyan alakul a szív- és érrendszer egészsége:

Érdemes arra is figyelni, hogy az esti ital ne legyen tele hozzáadott cukorral vagy hogy ne legyen alkoholos. Ha egy könnyű, koffeinmentes italra vágysz vacsora után, a cukrozatlan hibiszkusztea egyszerű és jó választás lehet, de a magas vérnyomás kezelését nem helyettesíti.

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