6 zöldség, aminek C-vitamin-tartalma a narancsét is lekörözi – Sosem találod ki, melyik a győztes

Fedezd fel a citrusféléknél is több C-vitamint tartalmazó zöldségeket! Tippeket is adunk, hogyan fogyaszd ezeket, a maximális hatékonyság érdekében.

Ha tél, akkor narancs, hiszen a cudar időben szüksége van a szervezetünknek a C-vitaminra a fertőzések ellen... de álljunk meg egy percre. Persze, a citrusfélékben van C-vitamin, de nem ezek az egyetlen forrásai, sőt, vannak olyan zöldségek, amikben sokkal több van ebből az értékes vitaminból. Mutatjuk, melyik 6 zöldségből kerüljön több a tányérodra!

A főzés hatása a C-vitaminra A C-vitamin hőérzékeny és vízoldható, ami azt jelenti, hogy a hosszú ideig tartó főzés vagy sütés csökkentheti a mennyiségét. Ezért, ha lehetséges, nyersen fogyaszd ezeket a zöldségeket, vagy csak minimális hőkezelésnek – például párolás - tedd ki őket.

Forrásunk volt.