Kortyolj bele az őszbe Hajdúszoboszlón!

Ha számodra az ősz a jó borokról, izgalmas ízekről és hangulatos estékről szól, szeptember 18–20. között érdemes Hajdúszoboszló felé venned az irányt.
A Bor- és Gasztrofesztivál három napon át mámorító borokkal, különleges gasztroélményekkel és változatos zenei programokkal vár.
Ez az a hétvége, amikor ráérősen kóstolhatsz, új ízeket fedezhetsz fel, és egyszerűen élvezheted az őszi fesztiválhangulatot. Ha pedig nem sietnél haza, érdemes több napra tervezni: a fesztivál mellé egy kis fürdőzés és hajdúszoboszlói pihenés is könnyen belefér.
Színes programok
Akár barátokkal, akár párban érkezel, a hajdúszoboszlói Bor- és Gasztrofesztivál remek alkalom arra, hogy jó ízekkel, zenével és közös élményekkel indítsd az őszt.