Ha számodra az ősz a jó borokról, izgalmas ízekről és hangulatos estékről szól, szeptember 18–20. között érdemes Hajdúszoboszló felé venned az irányt.

Kortyolj bele az őszbe Hajdúszoboszlón!

A Bor- és Gasztrofesztivál három napon át mámorító borokkal, különleges gasztroélményekkel és változatos zenei programokkal vár.

Ez az a hétvége, amikor ráérősen kóstolhatsz, új ízeket fedezhetsz fel, és egyszerűen élvezheted az őszi fesztiválhangulatot. Ha pedig nem sietnél haza, érdemes több napra tervezni: a fesztivál mellé egy kis fürdőzés és hajdúszoboszlói pihenés is könnyen belefér.

Színes programok A gasztronómiai élmények mellől természetesen a zene sem hiányozhat. A színpadon többek között Nagy Bogi, Pély Barna, LINA, Yamina, DJ Dominique, Fiesta Live, Vasovski Live, az Erős vs. Spigiboy DJ DSession, a Hungarian Rhapsody és az Agyagbanda gondoskodik a hangulatról, a programot pedig Fröccs ceremónia is színesíti.

Akár barátokkal, akár párban érkezel, a hajdúszoboszlói Bor- és Gasztrofesztivál remek alkalom arra, hogy jó ízekkel, zenével és közös élményekkel indítsd az őszt.

A gasztronómiai élmények mellől természetesen a zene sem hiányozhat

Találkozzunk szeptember 18–20. között Hajdúszoboszlón!