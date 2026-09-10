Életmód

2026.09.10.

Kortyolj bele az őszbe Hajdúszoboszlón!

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Irány Hajdúszoboszló, ahol színes gasztronómiai és kulturális programok várnak.

Ha számodra az ősz a jó borokról, izgalmas ízekről és hangulatos estékről szól, szeptember 18–20. között érdemes Hajdúszoboszló felé venned az irányt.

jó hangulat Hajdúszoboszlón
Kortyolj bele az őszbe Hajdúszoboszlón!

A Bor- és Gasztrofesztivál három napon át mámorító borokkal, különleges gasztroélményekkel és változatos zenei programokkal vár.

Ez az a hétvége, amikor ráérősen kóstolhatsz, új ízeket fedezhetsz fel, és egyszerűen élvezheted az őszi fesztiválhangulatot. Ha pedig nem sietnél haza, érdemes több napra tervezni: a fesztivál mellé egy kis fürdőzés és hajdúszoboszlói pihenés is könnyen belefér.

Színes programok

A gasztronómiai élmények mellől természetesen a zene sem hiányozhat. A színpadon többek között Nagy Bogi, Pély Barna, LINA, Yamina, DJ Dominique, Fiesta Live, Vasovski Live, az Erős vs. Spigiboy DJ DSession, a Hungarian Rhapsody és az Agyagbanda gondoskodik a hangulatról, a programot pedig Fröccs ceremónia is színesíti.

Akár barátokkal, akár párban érkezel, a hajdúszoboszlói Bor- és Gasztrofesztivál remek alkalom arra, hogy jó ízekkel, zenével és közös élményekkel indítsd az őszt.

Színes kavalkád és zenei programok
A gasztronómiai élmények mellől természetesen a zene sem hiányozhat

Találkozzunk szeptember 18–20. között Hajdúszoboszlón!

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