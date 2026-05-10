Heti Menü – Spárgás levesek és főételek, továbbá epres sütemények csábítanak

Sem a zöldspárga, sem az eper nem olcsó alapanyagok, cserébe április végén illetve májusban tele velük a piac és a zöldségesek. Mi kétség kívül odavagyunk értük, emiatt pedig ellenállni sem nagyon akarunk és tudunk nekik, így, ha nagy ritkán beruházunk rájuk, maxoljuk ki a szezont, és kerüljenek levesbe, krémlevesbe, salátába, rizottóba, tésztába - no meg persze süteményekbe! Az epres süteményeknél nem sok finomabb dolog van a világon!
Íme, e heti menüajánlatunk azoknak, akik szeretik a zöldspárgát és az epret, vagy mindkettőt...
Leves
Sültspárga-krémlevesadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű291Kalória4.5gFehérje9.1gSzénhidrát26.1gZsír
Főétel
Cukkinifasírt alapreceptadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű644Kalória11.7gFehérje54.2gSzénhidrát43.2gZsír
Desszert
Epres csokoládétortaadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű798Kalória10.4gFehérje81.2gSzénhidrát49.8gZsír
vasárnap
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű925Kalória50.5gFehérje58.2gSzénhidrát52.7gZsír
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű655Kalória26.3gFehérje94.5gSzénhidrát18.5gZsír
Desszert
Omlós epres lepényadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű889Kalória9.9gFehérje137.5gSzénhidrát34.8gZsír
hétfő
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű244Kalória3.4gFehérje28gSzénhidrát12.3gZsír
Főétel
Spárgás-baconös tésztaadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű842Kalória30.6gFehérje113.8gSzénhidrát28.1gZsír
Desszert
Matchás-epres kekszadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű991Kalória8.1gFehérje132.5gSzénhidrát48.6gZsír
kedd
Leves
Sült karfiolos levesadagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes275Kalória3.2gFehérje22gSzénhidrát19.2gZsír
adagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes419Kalória5.9gFehérje43.7gSzénhidrát25.3gZsír
Nassolnivaló
Maradékmentő spárgás csavartadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű645Kalória28.5gFehérje37.7gSzénhidrát43gZsír
szerda
Leves
Vegán zöldséglevesadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű78Kalória1.8gFehérje12.1gSzénhidrát3gZsír
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű372Kalória8.9gFehérje18.4gSzénhidrát30.8gZsír
Desszert
Epres-rozés kockaadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű476Kalória7.5gFehérje66.6gSzénhidrát18gZsír
csütörtök
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű431Kalória23.8gFehérje66.2gSzénhidrát7.4gZsír
Főétel
Spárgás aranciniadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes612Kalória17.7gFehérje87.2gSzénhidrát18.5gZsír
Desszert
Epres-pisztáciás tiramisuadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű646Kalória14.3gFehérje43.2gSzénhidrát46.9gZsír
péntek
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű66Kalória4.1gFehérje7.5gSzénhidrát0.4gZsír
Főétel
Klasszikus bécsi szeletadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű971Kalória69.1gFehérje129.6gSzénhidrát16.8gZsír
Desszert
Epres spiráltortaadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes1038Kalória16.3gFehérje127.9gSzénhidrát52.4gZsír
szombat
