Gordon Ramsay egy egyszerű trükkel dobja fel a zabkásáját: nem bírod ki, hogy ne próbáld ki

Gordon Ramsay egy egyszerű trükkel dobja fel az overnight oatsot: megpirítja a zabpelyhet és a magokat, mielőtt beáztatna mindent egy éjszakára. Mutatjuk a módszert!

Gordon Ramsaynek nem kell sok ahhoz, hogy egy egyszerű reggeliből valami különlegeset hozzon ki, számos étel esetében bizonyította már, hogy tudja, mitől lesznek elégedett arcok az asztalnál. A sztárséf ezúttal az overnight oats, vagyis az éjszakán át pihentetett zabkása elkészítésén csavart egyet, és a trükkje tényleg pofonegyszerű. Nemrég Jennifer Aniston is megosztotta a maga tökéletes verzióját, úgy látszik a hírességek körében is igen népszerű a zabkása.

Na, de a lényeg! Ahelyett, hogy a zabpelyhet, magokat és fűszereket rögtön a tejbe vagy joghurtba keverné, először megpirítja őket, ettől a zab és a magvak intenzívebb, enyhén diós ízt kapnak, ami sokkal izgalmasabbá teheti a másnap reggeli kását.

Gordon Ramsay Getty / Vince Mignott/MB Media/Getty Images

Pirítsd meg a zabpelyhet!

Ramsay a zabpelyhet, a magvakat, a kókuszt és a dióféléket először sütőben megpirítja, majd ehhez ad egy kevés vajból, mézből, sóból és meleg fűszerekből, például fahéjból vagy gyömbérből készült keveréket. Nem kell feltétlenül pontosan követned a receptjét: már önmagában az is sokat dobhat az overnight oatson, ha a zabpelyhet felhasználás előtt szárazon megpirítod.

A zabkása állagát ráadásul több más trükkel is alakíthatod. Korábban már megmutattuk, hogyan lesz sokkal krémesebb a zabkása, például apró szemű zabpehellyel, egy részének ledarálásával, tejjel vagy joghurttal, illetve egy kevés magvajjal.

Arra is érdemes figyelni, hogy a zabkását ne főzd túl: a túl hosszú főzés miatt a végeredmény könnyen ragacsossá válhat.

Íme pár kedvenc zabkásareceptünk!

Így lesz belőle overnight oats

A megpirított zabot és magvakat keverd össze tejjel vagy növényi itallal, joghurttal, chiamaggal és egy kevés magvajjal, majd tedd egy éjszakára a hűtőbe. Reggel jöhet rá friss gyümölcs, diófélék vagy akár egy kevés méz és fahéj.

Íme a Gordon Ramsay-féle zabkásatrükk videón!

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Válassz apróbb szemű zabpelyhet!

Ha krémesebb állagot szeretnél, használj aprószemű zabpelyhet, vagy a zab egy részét daráld finomra. Ettől sűrűbb, lágyabb lesz a kása.

A joghurt a krémesség titka

Egy kevés natúr vagy görög joghurttal sokkal gazdagabb, krémesebb lesz a zabkása – overnight oatsnál különösen jól működik.

Dobj bele egy kanál magvajat!

A mogyoró-, mandula- vagy kesuvaj nemcsak ízesíti, hanem selymesebbé és tartalmasabbá is teszi a kását.

A banán nem csak feltétnek jó!

Egy kevés érett banánt törj a zabba, így természetes édességet és krémesebb állagot kapsz. Almaszósszal vagy más gyümölcspürével is működik.

Ne főzd túl!

A zabkását elég néhány percig főzni: ha túlfőzöd, könnyen túlságosan ragacsos, tömör állagú lesz. Amikor nincs időd reggel, az overnight oats éppen erre kínál egyszerű megoldást: este bekevered, reggel pedig megeszed.

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