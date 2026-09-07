5 étrend-kiegészítő, ami ronthatja az IBS tüneteit – A C-vitamin is köztük van, bánj velük óvatosan

IBS-ed van? Nem minden étrend-kiegészítő tesz jót az irritábilis bélszindrómának. Mutatjuk, mely 5 készítménnyel érdemes óvatosnak lenned, és azt is eláruljuk, miért.

Nem minden, emésztést támogatóként reklámozott készítmény tesz jót mindenkinek. Az irritábilis bél szindrómávaló élőknek egészen biztosan nem, hiszen egyes étrend-kiegészítők akár fel is erősíthetik a kellemetlen tüneteket.

5 étrend-kiegészítő, ami ronthatja az IBS tüneteit – Ezekkel bánj óvatosan

Az irritábilis bél szindróma, vagyis az IBS sokféle formában jelentkezhet: a hasi fájdalom, puffadás és fokozott gázképződés mellett hasmenés, székrekedés vagy ezek váltakozása is megkeserítheti a mindennapokat. A tünetek ráadásul nem mindenkinél ugyanazok, ahogyan a gyógymód sem és a fogyasztható ételek listája sem - ami az egyik embernek beválik, az másnál könnyen kellemetlenséget okozhat.

Éppen ezért az étrend-kiegészítők sem tekinthetők univerzális megoldásnak. Attól, hogy egy készítményt a bélflóra támogatására, a jobb emésztésért vagy éppen a székrekedés ellen ajánlanak, még nem biztos, hogy IBS mellett is jó választás.

Tudtad? Az IBS esetében nemcsak az számít, mit eszel vagy milyen étrend-kiegészítőt szedsz, hanem az is, hogy mennyit. Egyes FODMAP- ok például kis mennyiségben még jól tolerálhatók lehetnek, nagyobb adagban viszont már tüneteket okozhatnak, ezért az IBS-ben a teljes tiltólisták helyett sokszor célravezetőbb az egyéni tolerancia megfigyelés.

Összegyűjtöttünk galériánkban 5 olyan étrendkiegészítő-típust, amellyel IBS esetén érdemes óvatosan bánni!

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Nem minden IBS-esnek ugyanaz válik be

Az IBS kezelése sokszor türelmet és némi kísérletezést igényel, mert, ahogy említettük, nincs egyetlen, mindenki számára működő étrend vagy étrend-kiegészítő. A tünetekre az étkezés mellett a stressz, az alvás, a mozgás és az egyéni bélérzékenység is hatással lehet.

Éppen ezért nem érdemes egyszerre többféle étrend-kiegészítőt elkezdeni csak azért, mert mindegyikről azt ígérik, hogy támogatja a bélrendszert. Amikor rosszabbodnak a tünetek, nehéz megállapítani, melyik készítmény okozta a változást. A FODMAP-szegény étrend egyes IBS-eseknek segíthet, de ezt sem érdemes önálló, hosszú távú tiltólistaként kezelni.

A cél inkább az, hogy kiderüljön, mely ételek és összetevők okoznak nálad problémát, és milyen mennyiségben, érdemes IBS-ben jártas dietetikus segítségét kérni.

Extra tipp Amennyiben IBS-ed van, ne kezdj el egyszerre több étrend-kiegészítőt szedni! Egyenként érdemes bevezetni őket, és figyelni, hogyan reagál rájuk a szervezeted.

A korábbi életmódbeli megközelítésekhez hasonlóan itt is igaz: a rendszeres mozgás, a stressz kezelése és az egyénre szabott étkezés legalább olyan fontos része lehet a tünetek kordában tartásának, mint az, hogy milyen kapszulát választunk. A testmozgás például több kutatás szerint is javíthatja az IBS tüneteit és az életminőséget.

5 életmódbeli szokás, ami segíthet csökkenteni az IBS tüneteit

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