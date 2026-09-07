5 étrend-kiegészítő, ami ronthatja az IBS tüneteit – A C-vitamin is köztük van, bánj velük óvatosan

Nem minden, emésztést támogatóként reklámozott készítmény tesz jót mindenkinek. Az irritábilis bél szindrómávaló élőknek egészen biztosan nem, hiszen egyes étrend-kiegészítők akár fel is erősíthetik a kellemetlen tüneteket.
Az irritábilis bél szindróma, vagyis az IBS sokféle formában jelentkezhet: a hasi fájdalom, puffadás és fokozott gázképződés mellett hasmenés, székrekedés vagy ezek váltakozása is megkeserítheti a mindennapokat. A tünetek ráadásul nem mindenkinél ugyanazok, ahogyan a gyógymód sem és a fogyasztható ételek listája sem - ami az egyik embernek beválik, az másnál könnyen kellemetlenséget okozhat.
Éppen ezért az étrend-kiegészítők sem tekinthetők univerzális megoldásnak. Attól, hogy egy készítményt a bélflóra támogatására, a jobb emésztésért vagy éppen a székrekedés ellen ajánlanak, még nem biztos, hogy IBS mellett is jó választás.
Tudtad?
Összegyűjtöttünk galériánkban 5 olyan étrendkiegészítő-típust, amellyel IBS esetén érdemes óvatosan bánni!
Nem minden IBS-esnek ugyanaz válik be
Az IBS kezelése sokszor türelmet és némi kísérletezést igényel, mert, ahogy említettük, nincs egyetlen, mindenki számára működő étrend vagy étrend-kiegészítő. A tünetekre az étkezés mellett a stressz, az alvás, a mozgás és az egyéni bélérzékenység is hatással lehet.
Éppen ezért nem érdemes egyszerre többféle étrend-kiegészítőt elkezdeni csak azért, mert mindegyikről azt ígérik, hogy támogatja a bélrendszert. Amikor rosszabbodnak a tünetek, nehéz megállapítani, melyik készítmény okozta a változást. A FODMAP-szegény étrend egyes IBS-eseknek segíthet, de ezt sem érdemes önálló, hosszú távú tiltólistaként kezelni.
A cél inkább az, hogy kiderüljön, mely ételek és összetevők okoznak nálad problémát, és milyen mennyiségben, érdemes IBS-ben jártas dietetikus segítségét kérni.
Extra tipp
A korábbi életmódbeli megközelítésekhez hasonlóan itt is igaz: a rendszeres mozgás, a stressz kezelése és az egyénre szabott étkezés legalább olyan fontos része lehet a tünetek kordában tartásának, mint az, hogy milyen kapszulát választunk. A testmozgás például több kutatás szerint is javíthatja az IBS tüneteit és az életminőséget.
5 életmódbeli szokás, ami segíthet csökkenteni az IBS tüneteit