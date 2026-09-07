A héten a csillagok a szilvás sütemények képletét oldották meg, így mindenki számára tudnak egy-egy finomságot küldeni.

Imádjuk a szilvát, főleg ha süteménybe kerül! Az egyébként nagyon is jó tulajdonságokkal felvértezett gyümölcs nagyon jól alkalmazkodik, ha arról van szó, hogy sütőbe kerül, ezért lássuk, kinek milyen szilvás sütemény jár a hétre!

Nosalty Heti Ételhoroszkóp: ezt az isteni szilvás süteményt küldik neked a csillagok

Nyári-őszi kedvenc

A szilva az egyik kedvelt nyári és őszi gyümölcsünk, amely nemcsak finom, hanem számos értékes tápanyagot is tartalmaz. Gazdag vitaminokban, ásványi anyagokban és rostokban, ezért a kiegyensúlyozott étrend részeként hozzájárulhat az egészség megőrzéséhez. A szilva különösen jó forrása a K-vitaminnak, emellett kisebb mennyiségben C-vitamint és többféle antioxidánst is tartalmaz.

A szilva rosttartalma miatt az emésztés szempontjából is előnyös lehet. A benne található rostok segíthetik a bélrendszer megfelelő működését, ezért rendszeres fogyasztása hozzájárulhat az egészséges emésztéshez.

A gyümölcs víztartalma is jelentős, így frissítő és könnyű csemege lehet a melegebb napokon. Az aszalt szilva különösen ismert arról, hogy segítheti a rendszeres bélműködést.

Készítsünk süteményt

A szilvából rengeteg finom sütemény készíthető. Az egyik legismertebb a szilvás lepény, amely omlós vagy kelt tésztával is elkészíthető. Nagyon finom a szilvás pite, a szilvás morzsasüti és a szilvás kevert sütemény is. A fahéjjal és egy kevés cukorral megszórt szilva különösen jól illik az édes tésztákhoz, ezért a gyümölcsből készült sütemények kellemesen édesek és aromásak lehetnek.

A szilva nemcsak sütemények alapanyaga lehet, hanem lekvár, szilvaszósz, gombóc vagy akár különféle desszertek is készülhetnek belőle.

Sokoldalúsága miatt a hagyományos és a modernebb konyhában egyaránt népszerű gyümölcs. Frissen fogyasztva egészséges nassolnivaló, süteményekben pedig ízletes és zamatos hozzávaló.

Kattints a képre, és nézd meg, milyen szilvás sütemény jár neked!