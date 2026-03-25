9 édes és sós recept a gofri világnapjára – Gyűrd a szádba mind!

A gofri az egyik legkedveltebb, legkönnyebben variálható finomság: egyszerre ropogós és puha, melyet klasszikus és számos újító ízvilággal elkészíthetsz. Nem véletlen, hogy saját világnapot is kapott, március 25-e ugyanis a gofri világnapja, ez pedig különösen jó indok, hogy előkerüljön a gofrisütő!
A gofri, aminek tésztája egyszerre ropogós és puhán légies
A gofri alapreceptje egyszerű, a variációk száma pedig szinte végtelen: készítheted csokisan, gyümölcsösen, lekvárosan, sósan vagy akár extra ropogósan is.
A gofri világnapja (március 25.) tökéletes alkalom arra, hogy új ízeket próbálj ki, és felfedezd, mennyi lehetőség rejlik ebben az egyszerű, mégis sokoldalú édességben.
Mi az a gofri?
Gofrirecepteket mutatunk, amelyek tökéletesen illenek a reggelizőasztalodra, sőt, a brunch-okat is megédesítik vagy épp sósan élvezetessé teszik:
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű344Kalória9.4gFehérje46.2gSzénhidrát13.6gZsírAz az igazi klasszikus gofriíz: édes tészta, karamellizált szélek, felhőpuha belbecs.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű225Kalória4.9gFehérje27.8gSzénhidrát11gZsírGondoltad volna, hogy a lapcsánkát is tudod "gofrisítani"? Sósszájúaknak!
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű496Kalória10.3gFehérje65.5gSzénhidrát21gZsírGondoltunk a növényi alapanyagokból sütő-főzőkre is, ez a vegán gofri pont olyan finom, mint az eredeti.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű771Kalória26gFehérje60.5gSzénhidrát47.6gZsírA gorfitészta édeskés alapjában az a csodálatos, hogy bacon, sajt, zöldfűszerek és sós kencék is helyet kaphatnak rajta.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű209Kalória4gFehérje18.7gSzénhidrát12.3gZsírA fahéj is kiválóan áll a roppanósan puha gofritésztának, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint ezek a mini változatok. Ne felejts el friss idénygyümölcsöt halmozni rá!
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű425Kalória17.3gFehérje48.7gSzénhidrát17.5gZsírKét kedvenc őrületes találkozása! A bundáskenyér, ami ma reggelre gofri lett... ugye, milyen ütős ötlet?
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű317Kalória9.8gFehérje46.1gSzénhidrát9.5gZsírKicsi vaj, sok lekvár, sok vaj vagy mogyorókrém? Fagyi vagy épp pisztáciakrém? Nálad mi kerül a gofrira?
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes580Kalória10.9gFehérje96.1gSzénhidrát16.9gZsírOlaszos őrület, karamellizált almával is megédesíthetjük az élményt, garantáltan nem bánjuk meg, ahogy azt sem, ha házi tejszínhabot is készítünk mellé!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű583Kalória9.4gFehérje73.4gSzénhidrát27.8gZsírA belgák tudják, mi a dörgés, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint, hogy az ő receptjük tésztája a legédesebb és a legtömörebb mind közül.