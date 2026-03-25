Vásárlás

2026.03.25.

9 édes és sós recept a gofri világnapjára – Gyűrd a szádba mind!

Macsuga Viktória profilképe Macsuga Viktória

Egy puha, kívül enyhén ropogós gofri mindig jó választás, legyen szó gyors reggeliről vagy egy édes nassolásról. Ráadásul a legtöbb gofrirecept pár alapanyagból, rövid idő alatt elkészíthető, de akár egy hétvégi brunch-on is tökéletes ráérős fogás.

A gofri az egyik legkedveltebb, legkönnyebben variálható finomság: egyszerre ropogós és puha, melyet klasszikus és számos újító ízvilággal elkészíthetsz. Nem véletlen, hogy saját világnapot is kapott, március 25-e ugyanis a gofri világnapja, ez pedig különösen jó indok, hogy előkerüljön a gofrisütő!

Édes gofri
A gofri, aminek tésztája egyszerre ropogós és puhán légies

A gofri alapreceptje egyszerű, a variációk száma pedig szinte végtelen: készítheted csokisan, gyümölcsösen, lekvárosan, sósan vagy akár extra ropogósan is.

A gofri világnapja (március 25.) tökéletes alkalom arra, hogy új ízeket próbálj ki, és felfedezd, mennyi lehetőség rejlik ebben az egyszerű, mégis sokoldalú édességben.

Mi az a gofri?

A gofri egy gofrisütőben készülő tésztás finomság, amelynek jellegzetes rácsos mintázata és textúrája van. Alapját általában liszt, tojás, tej és vaj vagy olaj adja, de a recept könnyen variálható.

Gofrirecepteket mutatunk, amelyek tökéletesen illenek a reggelizőasztalodra, sőt, a brunch-okat is megédesítik vagy épp sósan élvezetessé teszik:

  1. Édes gofri

    Gofri édesen

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    344
    Kalória
    9.4g
    Fehérje
    46.2g
    Szénhidrát
    13.6g
    Zsír
    Még több édes gofri
    Az az igazi klasszikus gofriíz: édes tészta, karamellizált szélek, felhőpuha belbecs.
  2. tócsnigofri

    Ropogós tócsnigofri

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    225
    Kalória
    4.9g
    Fehérje
    27.8g
    Szénhidrát
    11g
    Zsír
    Még több tócsni
    Gondoltad volna, hogy a lapcsánkát is tudod "gofrisítani"? Sósszájúaknak!
  3. Vegán gofri

    Vegán gofri

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    496
    Kalória
    10.3g
    Fehérje
    65.5g
    Szénhidrát
    21g
    Zsír
    Még több különleges gofri
    Gondoltunk a növényi alapanyagokból sütő-főzőkre is, ez a vegán gofri pont olyan finom, mint az eredeti.
  4. Sajtos-zöldfűszeres gofri

    Sajtos-zöldfűszeres gofri

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    771
    Kalória
    26g
    Fehérje
    60.5g
    Szénhidrát
    47.6g
    Zsír
    Még több sós gofri
    A gorfitészta édeskés alapjában az a csodálatos, hogy bacon, sajt, zöldfűszerek és sós kencék is helyet kaphatnak rajta.
  5. Mini fahéjas reggeli gofrik

    Mini fahéjas reggeli gofrik

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    209
    Kalória
    4g
    Fehérje
    18.7g
    Szénhidrát
    12.3g
    Zsír
    Még több édes gofri
    A fahéj is kiválóan áll a roppanósan puha gofritésztának, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint ezek a mini változatok. Ne felejts el friss idénygyümölcsöt halmozni rá!
  7. Bundáskenyér-gofri

    Bundáskenyér-gofri

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    425
    Kalória
    17.3g
    Fehérje
    48.7g
    Szénhidrát
    17.5g
    Zsír
    Még több bundás kenyér
    Két kedvenc őrületes találkozása! A bundáskenyér, ami ma reggelre gofri lett... ugye, milyen ütős ötlet?
  8. Édes gofri

    Édes gofri

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    317
    Kalória
    9.8g
    Fehérje
    46.1g
    Szénhidrát
    9.5g
    Zsír
    Még több édes gofri
    Kicsi vaj, sok lekvár, sok vaj vagy mogyorókrém? Fagyi vagy épp pisztáciakrém? Nálad mi kerül a gofrira?
  9. Almás gofri karamellizált almával

    Almás gofri karamellizált almával

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    580
    Kalória
    10.9g
    Fehérje
    96.1g
    Szénhidrát
    16.9g
    Zsír
    Még több gyümölcsös gofri
    Olaszos őrület, karamellizált almával is megédesíthetjük az élményt, garantáltan nem bánjuk meg, ahogy azt sem, ha házi tejszínhabot is készítünk mellé!
  10. Belga gofri

    Kelt belga gofri (Gaufre de Liège)

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    583
    Kalória
    9.4g
    Fehérje
    73.4g
    Szénhidrát
    27.8g
    Zsír
    Még több élesztős gofri
    A belgák tudják, mi a dörgés, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint, hogy az ő receptjük tésztája a legédesebb és a legtömörebb mind közül.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

sacher-torta

Nagyböjti Sacher torta

A böjti Sacher torta forró baracklekvárral a közepén, a tetején a gazdag étcsokoládéval mennyei!! Ha nem fogyasztasz állati eredetű termékeket, akkor ez a desszert nem akadályoz meg ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

repatorta-egyszeru-klasszikus
répatorta

Répatorta egyszerűen és szaftosan

A répatorta okkal a világ egyik legnépszerűbb desszertje, hiszen mennyei finom, egyszerre puha és szaftos, ugyanakkor nagyon egyszerűen elkészíthető. Mindössze pár apróságra kell ...

husveti-croque-monsieur
melegszendvics

Húsvéti croque monsieur

A croque monsieur majdnem akkora francia klasszikus, mint Dumas vagy Moliére, mi pedig ezúttal maradékmentő húsvéti köntösbe öltöztettük a melegszendvicsek koronázatlan királyát. ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept