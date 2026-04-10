4 meglepő növényi étel, amiben a szakértők szerint több fehérje van, mint a tofuban

A tofu régóta az egyik alap növényi fehérjeforrás, főként a húsmentesen étkezők körében népszerű. Pénztárcabarát, könnyen beszerezhető, és szinte bármilyen ételbe beilleszthető. A tofuellenzők gyakran mondják (szerkesztőségünkben is akadnak), hogy ízetlen és unalmas, pedig épp a semleges íze az egyik legnagyobb előnye, hiszen remekül magába szívja a különböző fűszereket és szószokat. Legyen szó tofus rántottáról, szendvicsről vagy egy gyors wokos fogásról,
egy kb. 8,5 dkg-os adag szilárd tofu nagyjából 7 gramm fehérjét tartalmaz, ami segíthet közelebb kerülni a napi fehérjecélhoz.
De akad egy csavar: ha még több fehérjét szeretnél bevinni adagonként, dietetikusok szerint léteznek olyan növényi alapanyagok is, amelyek még a tofut is lekörözik.
Lapozd végig galériánkat, hogy megtudd, a tofun kívül mit kellene fogyassz fehérjepótló szándékkal!
Mit mond tehát a szakértő a tofun kívüli fehérjepótlásról?
Amikor a növényi fehérjéről van szó, a legtöbbeknek elsőként a tofu jut eszébe, nem véletlenül, ugyanakkor bőven vannak még olyan alapanyagok, amelyek megérdemlik a figyelmet, főleg fehérjetartalom szempontjából. Ha tehát szeretnéd elérni a napi fehérjecélodat, és közben egy kis változatosságot is vinnél az étrendedbe, érdemes kipróbálnod egyet, vagy akár többet, a galériában szereplő a növényi fehérjeforrások közül.
Tippek, ha még több növényi fehérjét vinnél be:
- Pácolj bátran: akár tempeh-ről, akár más növényi fehérjéről van szó, egy jó pác (pl. szójaszósz, fokhagyma, citrus, juharszirup) teljesen új szintre emeli az ízeket.
- Kombináld az alapanyagokat: lencse és jó fajta gabona (pl. barnarizs, bulgur) együtt teljes értékű fehérjeforrást ad.
Szórd meg magokkal:
- Használd feltétként: edamame, sült lencse vagy pirított tempeh szuper saláták, tálak tetejére.
- Gondolkodj előre: főzz nagyobb adag hüvelyest, és használd többféle ételben a hét során, leves, saláta, fasírt is készülhet belőlük.