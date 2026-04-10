Otthon

2026.04.10.

4 meglepő növényi étel, amiben a szakértők szerint több fehérje van, mint a tofuban

Macsuga Viktória

Ha eddig a tofu volt a fő növényi fehérjeforrásod, van egy jó hírünk: több olyan alapanyag is létezik, amely adagonként még több fehérjét tartalmaz, ráadásul változatosabbá is teszi az étrendedet. Mutatjuk, melyek ezek, és hogyan használd őket a konyhában!

A tofu régóta az egyik alap növényi fehérjeforrás, főként a húsmentesen étkezők körében népszerű. Pénztárcabarát, könnyen beszerezhető, és szinte bármilyen ételbe beilleszthető. A tofuellenzők gyakran mondják (szerkesztőségünkben is akadnak), hogy ízetlen és unalmas, pedig épp a semleges íze az egyik legnagyobb előnye, hiszen remekül magába szívja a különböző fűszereket és szószokat. Legyen szó tofus rántottáról, szendvicsről vagy egy gyors wokos fogásról,

egy kb. 8,5 dkg-os adag szilárd tofu nagyjából 7 gramm fehérjét tartalmaz, ami segíthet közelebb kerülni a napi fehérjecélhoz.

De akad egy csavar: ha még több fehérjét szeretnél bevinni adagonként, dietetikusok szerint léteznek olyan növényi alapanyagok is, amelyek még a tofut is lekörözik.

szejtános főétel
Lapozd végig galériánkat, hogy megtudd, a tofun kívül mit kellene fogyassz fehérjepótló szándékkal!

tempeh
edamame
lencse
kendermag
Mit mond tehát a szakértő a tofun kívüli fehérjepótlásról?

Amikor a növényi fehérjéről van szó, a legtöbbeknek elsőként a tofu jut eszébe, nem véletlenül, ugyanakkor bőven vannak még olyan alapanyagok, amelyek megérdemlik a figyelmet, főleg fehérjetartalom szempontjából. Ha tehát szeretnéd elérni a napi fehérjecélodat, és közben egy kis változatosságot is vinnél az étrendedbe, érdemes kipróbálnod egyet, vagy akár többet, a galériában szereplő a növényi fehérjeforrások közül.

Tippek, ha még több növényi fehérjét vinnél be:

  • Pácolj bátran: akár tempeh-ről, akár más növényi fehérjéről van szó, egy jó pác (pl. szójaszósz, fokhagyma, citrus, juharszirup) teljesen új szintre emeli az ízeket.
  • Kombináld az alapanyagokat: lencse és jó fajta gabona (pl. barnarizs, bulgur) együtt teljes értékű fehérjeforrást ad.

Szórd meg magokkal:

a kendermag mellett napraforgómag, tökmag vagy szezámmag is jól jön egy kis extra proteinhez.
  • Használd feltétként: edamame, sült lencse vagy pirított tempeh szuper saláták, tálak tetejére.
  • Gondolkodj előre: főzz nagyobb adag hüvelyest, és használd többféle ételben a hét során, leves, saláta, fasírt is készülhet belőlük.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

tésztaleves

Tortellinileves

Egyszerűen imádjuk ezt a gyors és laktató tortellinilevest, ami az egyik legtutibb gyors vacsora- vagy ebédopció, amit csak elképzelhettek! Bármilyen töltelékű tortellinivel remekül ...

alkoholos italok

Limoncello egyszerűen

A Limoncello Dél-Olaszország napsütötte citromligeteiből származik, ahol az óriási, friss citromok héját alkoholba áztatták, majd cukorsziruppal lágyították. Ha találunk a piacon vagy ...

fűszerek házilag

Medvehagymás só

Ha szívesen élveznétek a medvehagyma ízét egész évben, akkor erre a legegyszerűbb megoldás, ha fűszersót készítetek belőle. Minimális aktív munka van csak vele, utána viszont hosszan ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

sonkas-teszta
rakott tészta

Sonkás tészta

A húsvéti sonkaszezon befejező felvonása a sonkás tészta főzés. Lehet bármikor készíteni, de húsvéti sonkából a legfinomabb és a legpraktikusabb is. Ilyenkor igazi hagyományos ...

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsik és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept