Számos olyan étel létezik, amely egyszerre tartalmaz sok fehérjét és rostot, ami kifejezetten kedvez a bélműködésnek. Egyesek emellett bélbarát baktériumokat vagy gyulladáscsökkentő tápanyagokat is rejtenek, amelyek segítenek megnyugtatni az emésztőrendszert. Nézzük, melyek azok, amelyeket érdemes felírni a bevásárlólistára.
Magas fehérjetartalom és egészséges belek? Ezek az ételek mindkettőt garantálják
Napjainkban egyre több ember figyel oda a fehérjebevitelére, ugyanakkor nem minden magas fehérjetartalmú étel kíméletes az emésztőrendszerhez. De vannak kivételek!