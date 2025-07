Fő a változatosság: ezekben az ételekben több a fehérje, mint a csirkemellben

A csirkemell kétségkívül sokunk első választása, ha fehérjedús ételt szeretnénk készíteni: egy 85 grammos (vagyis körülbelül egy tenyérnyi szelet) sült csirkemell nagyjából 25 gramm fehérjét tartalmaz, ami igazán jónak számít. Ráadásul sovány, jól variálható, könnyen beszerezhető és általában az érzékenyebb gyomrúak is jól tolerálják. Mindezért nem véletlenül tartjuk az egyik legjobb fehérjeforrásnak.

A csirkemellen túl is van lehetőségünk!

De mi van akkor, ha szeretnénk változatosságot vinni az étrendünkbe, anélkül, hogy lemondanánk a fehérjebevitelről? A jó hír, hogy több olyan élelmiszer is létezik, amely súlyarányosan még a csirkemellnél is több fehérjét tartalmaznak – és közben további értékes tápanyagokkal is ellátnak minket.

Lássuk a fehérjedús élelmiszereket a galériában, kattints a képre!

Miért fontos a fehérje?

alapvető makrotápanyag , vagyis a szervezetünknek nagy mennyiségben van rá szüksége.

, vagyis a szervezetünknek nagy mennyiségben van rá szüksége. minden testi folyamat, hormontermelés , immunműködés és izomépítés alapja

, és izomépítés alapja segíti a csontok egészségét

egészségét támogatja az anyagcserét

hozzájárul a jóllakottság érzéséhez is

Az általános ajánlások szerint egy átlagos felnőttnek naponta 0,8 gramm fehérjére van szüksége testsúlykilogrammonként, de aktív életmód, izomépítés, betegség utáni regeneráció vagy terhesség esetén ez az igény jóval magasabb is lehet.

Ha szeretnénk változatosan étkezni, érdemes kipróbálni a fent felsorolt alternatívákat is – hiszen nemcsak fehérjét, hanem egy sor más hasznos tápanyagot is bevihetünk velük a szervezetünkbe.

Forrásunk volt.

