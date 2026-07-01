Életmód

2026.07.01.

Kétszer annyi fehérjét rejt, mint a görög joghurt: mi az a quark, ami a sportolók új kedvence?

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Őrült sok benne a fehérje, lepipálja a túrót, a görög joghurtot, és egyre népszerűbb!

A jó minőségű fehérjék létfontosságúak szervezetünk számára - manapság pedig szinte divat lett mindent megenni-inni, ami tele van fehérjével, pedig az aktív sportolókon kívül a legtöbb ember számára elég az a fehérjemennyiség, amit étkezés során visz be tojásból, tejtermékekből, soványabb húsokból, halakból vagy tofuból, hüvelyesekből, olajos magokból - és nem porokból, proteinszeletekből!

Mindazonáltal a tudatosan étkezők és a már említett sportolók körében régóta felkapott kedvenc alapanyag a zsírszegény túró, a görög joghurt, vagy egy ideje a skyr, hiszen ezek a tejtermékek:

  • tele vannak fehérjével,
  • könnyen beilleszthetők reggelibe, uzsonnába vagy vacsorába,
  • viszonylag alacsony kalóriatartalmúak,
  • és igen laktatóak, így a kalóriadeficitre épülő étrendekbe is beilleszthetők.

Na de mi az a QUARK, és miért mondják, hogy a görög joghurt és a túró vetélytársa?

A quark egy fehérjedús tejtermék valahol a friss sajt, a görög joghurt és a túró között

A quark egy ízletes, fehérjedús tejtermék valahol a friss sajt, a görög joghurt és a túró között, amely kezd egyre népszerűbb lenni Magyarországon is - többek közt a németeknél és Skandináviában is régóta imádják. Nálunk is kapható különféle csomagolt, poharas termékek formájában.

Tápanyagprofilja miatt minden tekintetben felülmúlja a görög joghurtot, alacsony só- és laktóztartalmú, miközben rostot és fehérjét biztosít a szervezetnek.

Most megtudhatod, mi a quark, hogyan készül, és miben különbözik a hagyományos magyar túrótól, a cottage cheese-től vagy a görög joghurttól!

Mi az a quark: sajt, túró vagy joghurt?

A quark friss tejtermék, népszerű például Németországban, a szláv országokban és Észak-Európában is.

  • Több nyelven különböző neve van, gyakran “kvarg”-nak ejtik.
  • Bár hasonlít a görög joghurtra, nem joghurt, és a kereskedelmi krémsajttól eltérően nem tartalmaz oltóenzimet vagy hozzáadott sót.
  • a túróhoz képest is krémesebb, és sokféle zsírtartalommal elérhető, készíthető
  • A quark krémes és sűrű, mégis könnyen kezelhető, akár otthon is elkészíthető.

Elkészítés: a tej kicsapódik savasítás hatására, majd mesophilic Lactococcus baktériumokkal fermentálják, szűrik, így krémes, de feszes állagú termék keletkezik.

Fontos tudni: a magasabb zsírtartalmú quarkhoz gyakran adnak tejszínt, és ízesítik is!

Használd smoothie-k, édes krémek, szendvicskrémek, akár sütemények alapanyagaként

A quark tápanyagprofilja és egészségügyi előnyei

A quark 1–40% zsírtartalmú lehet, a többi összetevője pedig fehérje (80%-ban kazein), kalcium és foszfát.

100 g 40%-os quark tápanyagtartalma:

  • Fehérje: 14,1 g
  • Cukor: 3,5 g
  • Zsír: 10,6 g
  • Telített zsír: 7,0 g
  • Nátrium: 40 mg
  • Kalcium: 100–130 mg (megegyezik a joghurttal)

A quark tehát grammonként kétszer annyi fehérjét tartalmaz, mint a görög joghurt, ezért különösen népszerű sportolók és hobbisportolók körében.

Miért jobb, mint a rögös túró és a cottage cheese?

  • A quark nagyon alacsony sótartalmú (kb. 40 mg/100 g), míg a cottage cheese vagy a ricotta jóval több sót tartalmaz.
  • Kémes állagú, nem rögös, de darabosabb, mint a joghurt, így könnyebben keverhető smoothie-kba, krémekbe de akár süteményekbe is.
  • Fogyasztása segíthet a vérnyomás szabályozásában, és izomépítéshez ideális, különösen az idősebbeknek vagy kórházi diétán lévőknek.

Quark és vitaminok

A teljes zsírtartalmú quark K2-vitaminban is gazdag, ami támogatja a csontok egészségét, és véd a vérrögképződés ellen.

Alacsony FODMAP és laktóztartalom

  • A quark alacsony laktóztartalmú, ezért FODMAP-intoleranciával is fogyasztható!
  • Biztonságos választás az irritábilis bél szindrómában (IBS) szenvedőknek is.

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quark otthon készítve, gézben
A quark kétszer annyi fehérjét tartalmaz, mint a görög joghurt.

Tippek a quark fogyasztásához:

  • Használd smoothie-k, édes krémek, szendvicskrémek, akár sütemények alapanyagaként a krémes textúrája miatt!
  • Kombináld friss gyümölccsel vagy olajos magvakkal a teltségérzet fokozásához!
  • Válassz alacsony zsírtartalmú vagy teljes zsírtartalmú quarkot, a célodnak megfelelően!

Ezt jegyezd meg!

  • A quark kétszer annyi fehérjét tartalmaz, mint a görög joghurt.
  • Sótartalma nagyon alacsony, ezért szív- és érrendszeri szempontból is előnyös.
  • Fogyasztása támogatja az izomépítést, a csontok egészségét, és alkalmas FODMAP-diétába.

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