Kétszer annyi fehérjét rejt, mint a görög joghurt: mi az a quark, ami a sportolók új kedvence?

Őrült sok benne a fehérje, lepipálja a túrót, a görög joghurtot, és egyre népszerűbb!

A jó minőségű fehérjék létfontosságúak szervezetünk számára - manapság pedig szinte divat lett mindent megenni-inni, ami tele van fehérjével, pedig az aktív sportolókon kívül a legtöbb ember számára elég az a fehérjemennyiség, amit étkezés során visz be tojásból, tejtermékekből, soványabb húsokból, halakból vagy tofuból, hüvelyesekből, olajos magokból - és nem porokból, proteinszeletekből!

Mindazonáltal a tudatosan étkezők és a már említett sportolók körében régóta felkapott kedvenc alapanyag a zsírszegény túró, a görög joghurt, vagy egy ideje a skyr, hiszen ezek a tejtermékek:

tele vannak fehérjével,

könnyen beilleszthetők reggelibe, uzsonnába vagy vacsorába,

viszonylag alacsony kalóriatartalmúak,

és igen laktatóak, így a kalóriadeficitre épülő étrendekbe is beilleszthetők.

Na de mi az a QUARK, és miért mondják, hogy a görög joghurt és a túró vetélytársa?

A quark egy fehérjedús tejtermék valahol a friss sajt, a görög joghurt és a túró között

A quark egy ízletes, fehérjedús tejtermék valahol a friss sajt, a görög joghurt és a túró között, amely kezd egyre népszerűbb lenni Magyarországon is - többek közt a németeknél és Skandináviában is régóta imádják. Nálunk is kapható különféle csomagolt, poharas termékek formájában.

Tápanyagprofilja miatt minden tekintetben felülmúlja a görög joghurtot, alacsony só- és laktóztartalmú, miközben rostot és fehérjét biztosít a szervezetnek.

Most megtudhatod, mi a quark, hogyan készül, és miben különbözik a hagyományos magyar túrótól, a cottage cheese-től vagy a görög joghurttól!

Mi az a quark: sajt, túró vagy joghurt?

A quark friss tejtermék, népszerű például Németországban, a szláv országokban és Észak-Európában is.

Több nyelven különböző neve van, gyakran “kvarg”-nak ejtik.

Bár hasonlít a görög joghurtra , nem joghurt, és a kereskedelmi krémsajttól eltérően nem tartalmaz oltóenzimet vagy hozzáadott sót.

, nem joghurt, és a kereskedelmi krémsajttól eltérően a túróhoz képest is krémesebb, és sokféle zsírtartalommal elérhető, készíthető

A quark krémes és sűrű, mégis könnyen kezelhető, akár otthon is elkészíthető.

Elkészítés: a tej kicsapódik savasítás hatására, majd mesophilic Lactococcus baktériumokkal fermentálják, szűrik, így krémes, de feszes állagú termék keletkezik.

Fontos tudni: a magasabb zsírtartalmú quarkhoz gyakran adnak tejszínt, és ízesítik is!

Használd smoothie-k, édes krémek, szendvicskrémek, akár sütemények alapanyagaként

A quark tápanyagprofilja és egészségügyi előnyei

A quark 1–40% zsírtartalmú lehet, a többi összetevője pedig fehérje (80%-ban kazein), kalcium és foszfát.

100 g 40%-os quark tápanyagtartalma:

Fehérje: 14,1 g

Cukor: 3,5 g

Zsír: 10,6 g

Telített zsír: 7,0 g

Nátrium: 40 mg

Kalcium: 100–130 mg (megegyezik a joghurttal)

A quark tehát grammonként kétszer annyi fehérjét tartalmaz, mint a görög joghurt, ezért különösen népszerű sportolók és hobbisportolók körében.

Miért jobb, mint a rögös túró és a cottage cheese?

A quark nagyon alacsony sótartalmú (kb. 40 mg/100 g), míg a cottage cheese vagy a ricotta jóval több sót tartalmaz.

(kb. 40 mg/100 g), míg a cottage cheese vagy a ricotta jóval több sót tartalmaz. Kémes állagú , nem rögös, de darabosabb, mint a joghurt, így könnyebben keverhető smoothie-kba, krémekbe de akár süteményekbe is.

, nem rögös, de darabosabb, mint a joghurt, így könnyebben keverhető smoothie-kba, krémekbe de akár süteményekbe is. Fogyasztása segíthet a vérnyomás szabályozásában, és izomépítéshez ideális, különösen az idősebbeknek vagy kórházi diétán lévőknek.

Quark és vitaminok A teljes zsírtartalmú quark K2-vitaminban is gazdag, ami támogatja a csontok egészségét, és véd a vérrögképződés ellen.

Alacsony FODMAP és laktóztartalom

A quark alacsony laktóztartalmú , ezért FODMAP-intoleranciával is fogyasztható!

, ezért is fogyasztható! Biztonságos választás az irritábilis bél szindrómában (IBS) szenvedőknek is.

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A quark kétszer annyi fehérjét tartalmaz, mint a görög joghurt.

Tippek a quark fogyasztásához:

Használd smoothie-k, édes krémek, szendvicskrémek, akár sütemények alapanyagaként a krémes textúrája miatt!

alapanyagaként a krémes textúrája miatt! Kombináld friss gyümölccsel vagy olajos magvakkal a teltségérzet fokozásához!

a teltségérzet fokozásához! Válassz alacsony zsírtartalmú vagy teljes zsírtartalmú quarkot, a célodnak megfelelően!

Ezt jegyezd meg!

A quark kétszer annyi fehérjét tartalmaz , mint a görög joghurt.

, mint a görög joghurt. Sótartalma nagyon alacsony, ezért szív- és érrendszeri szempontból is előnyös.

Fogyasztása támogatja az izomépítést, a csontok egészségét, és alkalmas FODMAP-diétába.

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