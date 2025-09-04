Utánanéztünk, ugyanolyan egészséges-e a fagyasztott bogyós gyümölcs, mint a friss

A bogyós gyümölcsök szezonjának vége, így kézenfekvő, hogy a fagyasztott részleg felé veszed az irányt. De vajon ugyanolyan egészséges a fagyasztott bogyós gyümölcs, mint a friss? Eláruljuk!

Apró méretük ellenére a bogyós gyümölcsök igazi tápanyagbombák, azonban rendkívül rövid a szezonjuk. Szerencsére ez nem azt jelenti, hogy a téli hónapokban ne élvezhetnéd az általuk nyújtott előnyöket egy áfonyás muffin vagy epres galette formájában. Az alapanyagokat azonban nem a friss gyümölcsök között érdemes keresned, hanem a fagyasztóban!

Bizony, a fagyasztott bogyós gyümölcs is ugyanolyan egészséges – és finom –, mint a friss, sőt, szezonon kívül még jobb választásnak is bizonyul.

A fagyasztott bogyós gyümölcs is ugyanolyan egészséges – és finom – mint a friss!

Mi történik, amikor leszedik bogyós gyümölcsöt?

A bogyós gyümölcsök – különösen a három legnépszerűbb: az eper, az áfonya és a málna – rendkívül táplálóak, tele vannak C-vitaminnal, antioxidánsokkal és polifenolokkal.

De amint leszedik őket, megkezdődik a transzpiráció nevű folyamat, amelynek során a héjukon keresztül vizet (és fokozatosan tápanyagokat) veszítenek. Minél hosszabb ideig áll a bogyó a leszedés után, annál inkább csökken a tápértéke.

Érettség: a rejtett tápanyag-tényező

A szupermarketek gyümölcsös polcaira szánt bogyós gyümölcsöket nem a legérettebb állapotban szüretelik, hanem a szállítás során való sérülés elkerülése érdekében még azt megelőzően. Az eper például 80–85%-os, az áfonya körülbelül 90%-os, a málna pedig közel 95 százalékos érettségi állapotban kerül szüretelésre. Ez a különbség fontos: a legérettebb állapotban szüretelt bogyós gyümölcsök és a korábban szüreteltek között 10–20 százalékos különbség lehet a tápanyagszint és az íz tekintetében.

A fagyasztásra szánt bogyós gyümölcsöket azonban 100 százalékos érettségi állapotban szüretelik, majd szinte azonnal gyorsfagyasztják. Ez a folyamat „bezárja” a tápanyagokat, az antioxidánsok és a polifenolok lényegében sértetlenek maradnak, és csak minimális C-vitamin-veszteség következik be.

Friss vagy fagyasztott? Szinte mindegy!

A friss, helyi, szezonális bogyós gyümölcsök egyértelműen előnyösebbek tápértékük szempontjából. Gyakran a legérettebb állapotban szüretelik őket, és néhány napon belül már el is fogyasztják őket, így minimálisra csökken a tápanyagveszteség.

A télen importált friss bogyós gyümölcsöket kevésbé éretten szüretelik és hosszabb ideig tárolják, ami a tápanyagok fokozatos csökkenéséhez vezet.

A fagyasztott bogyós gyümölcsök a szüretelés napjától függetlenül megőrzik tápértékük jelentős részét.

Melyiket válaszd végső soron?

Nincs annál jobb, ha a bogyókat közvetlenül a termelőtől, frissen szerzed be. Ez azonban csak a rövidke szezon idején lehetséges, és akkor is csak korlátozott mennyiségben.

Szezonon kívül érdemes a távolról importált friss gyümölcs helyett a fagyasztottat választanod, ha maximalizálni szeretnéd a bogyók tápanyagtartalmát.

Forrásunk volt.