Figyelem, kedvelt szalámit hívott vissza a Lidl, ne fogyaszd el, súlyos hasi panaszokat okozhat

A visszahívott Lidl szalámiban súlyos hasgörcsöt, hasmenést, akár vastagbélgyulladást is okozó baktérium lehet, ne fogyasszátok el!

Verotoxin és Shigatoxin-termelő Escherichia coli (STEC) baktérium esetleges jelenléte miatt népszerű csomagolt szalámit hívott vissza a Lidl. A termék neve: Dulano Artländer szelet. Az intézkedés azonnali hatállyal megtörtént, hiszen a baktérium akár súlyos betegséget is okozhat - írja a Startlap.

A szóban forgó szalámi adatai:

Termék neve: Dulano Artländer szelet

Kiszerelés: 240 g

Minőségmegőrzési idő:03.07.2026.

Tételszám: 0007054279

Gyártó: The Family Butchers GmbH



A szóban forgó Lidl szalámi via

Mi a teendő, ha ilyet vettünk?

A hatóságok arra kérik a vásárlókat, hogy a terméket semmiképp se fogyasszák el! A legbiztonságosabb, ha a vásárló visszaviszi az üzletbe, ahol a további teendőkről tájékoztatást kap!

Mi az a STEC baktérium, és mit okoz? A visszahívásban szereplő STEC, vagyis Shiga-toxint termelő Escherichia coli baktérium olyan méreganyagot termelhet, amely az emberi szervezetben súlyos hasmenéses betegséget és vastagbélgyulladást is kiválthat.

A fertőzés tünetei lehetnek többek közt:

rossz közérzet

hasi görcs

láz

hányinger, hányás

hasmenés, amely véres is lehet

Ki az, aki fokozottan veszélyeztetett?

Sokaknál enyhébb lefolyású lehet a fertőzés, de a csecsemők, a kisgyermekek, a várandós nők, az idősek és a legyengült immunrendszerű emberek kiemelten veszélyeztetettek.

Aki tehát vásárolt az érintett Lidl-szalámiból, ellenőrizze a csomagolást, és ha stimmelnek az adatok, NE fogyassza el!

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