Figyelem, kedvelt szalámit hívott vissza a Lidl, ne fogyaszd el, súlyos hasi panaszokat okozhat

Verotoxin és Shigatoxin-termelő Escherichia coli (STEC) baktérium esetleges jelenléte miatt népszerű csomagolt szalámit hívott vissza a Lidl. A termék neve: Dulano Artländer szelet. Az intézkedés azonnali hatállyal megtörtént, hiszen a baktérium akár súlyos betegséget is okozhat - írja a Startlap.
A szóban forgó szalámi adatai:
- Termék neve: Dulano Artländer szelet
- Kiszerelés: 240 g
- Minőségmegőrzési idő:03.07.2026.
- Tételszám: 0007054279
- Gyártó: The Family Butchers GmbH
Mi a teendő, ha ilyet vettünk?
A hatóságok arra kérik a vásárlókat, hogy a terméket semmiképp se fogyasszák el! A legbiztonságosabb, ha a vásárló visszaviszi az üzletbe, ahol a további teendőkről tájékoztatást kap!
Mi az a STEC baktérium, és mit okoz?
A fertőzés tünetei lehetnek többek közt:
- rossz közérzet
- hasi görcs
- láz
- hányinger, hányás
- hasmenés, amely véres is lehet
Ki az, aki fokozottan veszélyeztetett?
Sokaknál enyhébb lefolyású lehet a fertőzés, de a csecsemők, a kisgyermekek, a várandós nők, az idősek és a legyengült immunrendszerű emberek kiemelten veszélyeztetettek.
Aki tehát vásárolt az érintett Lidl-szalámiból, ellenőrizze a csomagolást, és ha stimmelnek az adatok, NE fogyassza el!
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