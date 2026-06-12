Rostról, fehérjéről és szénhidrátról is gondoskodunk:
Nosalty Mit főzzek ma? Répás-babos mártogatóst, házi pitát és eredeti görög salátát kínálunk
Mártogatós mellé házi pita és hamisítatlan görög saláta érkezik.
Mártogatós mellé házi pita és hamisítatlan görög saláta érkezik.
Rostról, fehérjéről és szénhidrátról is gondoskodunk:
Ki ne szeretné a meghatározó gyerekkori édességet, a vendégségek, születésnapi bulik és iskolai vásárok sztárját, a keksztekercset? Ez itt a mi verziónk, próbáljátok ki, vagy ...
Ha szeretitek a szedret, akkor főzzetek be pár üvegnyi lekvárt, hogy egész évben élvezhessétek a zamatát!
A nyári melegben néha nem is vágyunk másra, csak egy nagy pohár jéghideg, gyümölcsös frissítőre. Ez a meggyes-hibiszkuszos ital pont ilyen: egyszerre savanykás, üde, gyönyörű színű ...
Mártogatós mellé házi pita és hamisítatlan görög saláta érkezik.Nosalty
Jól válaszd meg, mit ültetsz a kertbe, mert nem elég, hogy egy növény szép, fontos az is - sajnos - , hogy a csapadékmentes száraz időszakokat is jól viselje nyáron. Ebben segítünk most, gyönyörű delikvensekkel!Brecz Judit
Gondoltad volna, hogy a nagyi konyhájában lévő eszközök is lehetnek igazi retró kincsek? Most kipróbálhatod, mennyire ismered fel a régi kézi diódarálót, habverőt, kuktát vagy a tarkedlisütőt! Teszteld a tudásod és nosztalgiázz a 70–80-as évek konyhai világában.Nosalty
Gondoltad volna, hogy a nagyi konyhájában lévő eszközök is lehetnek igazi retró kincsek? Most kipróbálhatod, mennyire ismered fel a régi kézi diódarálót, habverőt, kuktát vagy a tarkedlisütőt! Teszteld a tudásod és nosztalgiázz a 70–80-as évek konyhai világában.
A szem egészségéért mi magunk is tehetünk, még hozz áa táplálkozásunkkkal. És nemcsak a sárgarépa hat jótékonyan a szemünkre, hanem egy bizonyos fűszer is, ami a dietetikusok is előszeretettel ajánlanak.
A metszés hallatán sokaknak a fák és cserjék jutnak elsőként eszükbe, de sok olyan félcserje és évelő van, ami hálás, ha időben cselekszünk. Most 4 ilyet mutatunk nektek, hogy virágzásuk még teljesebb legyen.
Évekkel ezelőtt addig kutakodtam a neten, amíg sikerült összeszednem a befőtt készítés legegyszerűbb módját, az üvegek csírátlanításától a gyümölcs üvegbe helyezésén ...
Van egy hatalmas nagy cseresznyefánk, így aztán bőségesen ellát bennünket terméssel. Cseresznyeérés idején aztán sorra sütöm a kedvenc süteményeinket, mint pl. ezt a pitét is.