Grillezz!

2026.06.12.

Nosalty Mit főzzek ma? Répás-babos mártogatóst, házi pitát és eredeti görög salátát kínálunk

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Mártogatós mellé házi pita és hamisítatlan görög saláta érkezik.

Rostról, fehérjéről és szénhidrátról is gondoskodunk:

Házi pita
Mártogatnivaló

Házi pita

adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű
493
Kalória
12.5g
Fehérje
88g
Szénhidrát
9.3g
Zsír
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