Ez történik, ha nem fogyasztunk elég egészséges zsírt

A zsírokat sokáig az egészségtelen táplálkozással azonosították, ám a táplálkozástudomány ma már egyértelműen kimondja: az egészséges zsírok kulcsszerepet játszanak a szervezet működésében, különösen az agy egészségében.

Ha tartósan túl kevés zsírt viszünk be a szervezetünkbe, idővel romolhat a koncentrációnk, csökkenhet az energiaszintünk, és mentálisan is fáradtabbnak érezhetjük magunkat.

A füstölt lazac és az avokádó is tele van jó zsírokkal

Miért fontosak a zsírok az agy számára?

Az egészséges zsírok segítenek megvédeni az agysejteket és rugalmasan tartani a sejtmembránokat.

Különösen fontosak az ómega–3 zsírsavak, amelyek a hangulat, a memória és a kognitív teljesítmény támogatásában is szerepet játszanak.

A zsírok több szempontból is hozzájárulnak az agy megfelelő működéséhez:

segítik az idegsejtek közötti kommunikációt

támogatják az emésztést

stabilizálják a vércukorszintet - ez azért fontos, mert amikor az energiaszint ingadozik, a koncentráció és a hangulat is romolhat

Érdemes azt is tudni, hogy a zsírok az agy fizikai felépítésének is alapvető részét képezik. Az idegsejtek membránjai nagyrészt zsírsavakból állnak, amelyek segítik az idegi jelátvitelt, és részt vesznek a memória, az érzelmi feldolgozás és a gondolkodási folyamatok működésében. Az ómega–3 zsírsavak különösen fontosak ebből a szempontból – ezek olyan élelmiszerekben találhatók meg, mint az olajos halak (pl. lazac, makréla, szardínia), a dió, a lenmag vagy a chiamag.

Mi történik, ha túl kevés zsírt fogyasztunk?

Ha hosszabb ideig alacsony zsírtartalmú étrendet követünk, az az agy működésére is hatással lehet. A zsírsavak ugyanis szükségesek az idegsejtek szerkezetének és működésének fenntartásához.

Az agy száraz tömegének körülbelül 60 százaléka zsír, ezért a zsírsavak nélkülözhetetlenek az idegsejtek membránjaihoz, a szinapszisokhoz és az idegrostokat védő mielinhüvelyhez.

A kutatások szerint az esszenciális zsírsavak alacsony bevitele összefüggésbe hozható gyengébb kognitív teljesítménnyel, valamint nagyobb eséllyel jelenhetnek meg hangulati problémák, például szorongás vagy depresszió.

A mindennapokban ez jelentkezhet:

lassabb gondolkodásban,

nehezebb koncentrációban

vagy mentális fáradtságban.

Sült kolbász, olajban sült tojás és bacon - a telített zsírok miatt ezeket inkább hanyagoljuk!

A zsírok azért is fontosak, mert segítik a zsírban oldódó vitaminok felszívódását. Ide tartozik az A-, D-, E- és K-vitamin is, amelyek szintén szerepet játszanak az agy egészségében és a hangulat szabályozásában.

Nem mindegy, milyen zsírt fogyasztunk

Bár a zsírok fontosak, a mennyiség és a típus sem mindegy:

a túl sok telített zsír – amely például feldolgozott ételekben vagy zsíros húsokban található – gyulladásos folyamatokat indíthat el a szervezetben.

Ezek a folyamatok az agy működésére is hatással lehetnek, például ronthatják az inzulinjelzést az agyban, és gyengíthetik az úgynevezett vér–agy gát működését. Ha ez a védelmi rendszer sérül, gyulladásos molekulák könnyebben juthatnak be az agyba, ami hosszabb távon a memória és a kognitív teljesítmény romlásához vezethet.

Az olajos halak (is) tele vannak ómega-3 zsírsavval:

Mennyi zsírra van szükségünk naponta?

A szakértők szerint a túl alacsony zsírtartalmú étrend – amikor a napi kalóriabevitel kevesebb mint 20 százaléka származik zsírból – általában nem ajánlott.

A legtöbb felnőtt számára ideális, ha a napi kalóriák körülbelül 20–35 százaléka zsírból származik. Egy átlagos, 2000 kalóriás étrend esetében ez nagyjából napi 44–78 gramm zsírt jelent, bár az egyéni igények eltérhetnek az életmódtól, az aktivitástól és az egészségi állapottól függően.

Különösen fontos az ómega–3 zsírsavak rendszeres bevitele! A szakértők általában napi 250–500 milligramm EPA és DHA bevitelét javasolják, amit például heti két-három alkalommal fogyasztott zsíros halakkal könnyen elérhetünk. A növényi források – például a chiamag, a lenmag vagy a dió – szintén értékes ómega–3 zsírsavakat tartalmaznak.

Az olyan ételek, mint az:

olajos halak,

az olívaolaj,

a diófélék,

a magvak

vagy az avokádó, kifejezetten jót tehetnek az agy egészségének.

A lényeg tehát nem az, hogy minél több zsírt fogyasszunk, hanem az, hogy a megfelelő típusokat válasszuk!

