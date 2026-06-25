A zsírban oldódó vitaminok nélkülözhetetlenek az egészséghez. Mutatjuk, mire jó az A-, D-, E- és K-vitamin, mely élelmiszerekben találhatók meg, és miért fontos a megfelelő bevitelük.

A vitaminok nélkülözhetetlenek az emberi szervezet számára, mégis sokan csak akkor kezdenek foglalkozni velük, amikor valamilyen hiányállapot vagy egészségügyi probléma merül fel. A zsírban oldódó vitaminok különleges csoportot alkotnak: nemcsak fontos élettani folyamatokban vesznek részt, hanem a szervezet képes is bizonyos mennyiséget raktározni belőlük.

A dietetikus szerint erre az 4 zsírban oldódó vitaminra mindenképpen szüksége van a szervezetednek

A zsírban oldódó vitaminok szerepe a szervezet működésében

A megfelelő vitaminbevitel hozzájárulhat az immunrendszer normál működéséhez, a csontok egészségéhez, a látás megőrzéséhez, a véralvadáshoz és a sejtek védelméhez is. Éppen ezért érdemes tudni, mely vitaminok tartoznak ebbe a csoportba, milyen élelmiszerekben találhatók meg, és mikor alakulhat ki hiányállapot.

Mit jelent az, hogy zsírban oldódó vitamin?

A vitamin elnevezés a latin vita (élet) és amin (nitrogéntartalmú vegyület) összetételéből származik. Az élethez nélkülözhetetlenek, mert az ember szintetizálni képtelen (egy-két kivétellel) ezeket az anyagokat, ezért a táplálékkal kell magunkhoz venni.

A vitaminok csökkent bevitele (hipovitaminózis) után egy súlyosabb állapot, az ún. avitaminózis is létrejöhet, ami komolyabb hiánybetegségeket vonhat magával. Hiányállapot létrejöhet csökkent bevitel és felszívódási zavar (pl. hasmenés, gyulladásos bélbetegségek) esetén is. Egyes élethelyzetekben eltérőek a szükségletek is, más mennyiségű vitaminbevitelre van szüksége egy csecsemőnek, egy kismamának, egy sportolónak vagy egy aggastyánnak.

Vitaminok osztályozása A vitaminokat alapvetően két nagy csoportba (zsírban- ill. vízben oldódóba) soroljuk. A vízoldékony vitaminok (B1-, B2-, B6-, B12-, C-vitamin, niacin, pantoténsav, folsav, biotin) többletbevitele esetén a felesleg a vizelettel távozik, a zsíroldékony vitaminok (A-,D-, E-, K) tárolására ugyan képes a szervezet, felszívódásuk azonban függ a táplálékkal bevitt zsírtól is, a túl alacsony zsírtartalmú étrend pedig akadályozhatja kedvező hatásaik érvényesülését.

Miért fontos a zsírban oldódó vitaminok megfelelő felszívódása?

A zsírban oldódó vitaminok egyik legfontosabb sajátossága, hogy hasznosulásukhoz zsiradékra van szükség. Ezért a szakemberek gyakran hangsúlyozzák, hogy a zöldségekben gazdag étrend mellett is érdemes figyelni arra, hogy az étkezés tartalmazzon valamilyen egészséges zsiradékot.

Például egy sárgarépából, spenótból vagy kelkáposztából készült saláta tápanyagtartalma jobban hasznosulhat, ha olívaolajjal, olajos magvakkal vagy avokádóval egészítjük ki. A túlzottan zsírszegény étrend hosszabb távon a zsírban oldódó vitaminok felszívódását is kedvezőtlenül befolyásolhatja.

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Mely élelmiszerek segíthetnek a zsírban oldódó vitaminok pótlásában?

A változatos étrend a legtöbb ember számára biztosítani tudja a szükséges zsírban oldódó vitaminokat. Különösen hasznos lehet rendszeresen fogyasztani:

tojást,

tejtermékeket,

tengeri halakat,

olajos magvakat,

zöld leveles zöldségeket,

sárga és narancssárga színű zöldségeket,

minőségi növényi olajokat.

Mit mondanak a kutatások a vitaminhiányról?

A tudományos vizsgálatok szerint világszerte a D-vitamin-hiány az egyik leggyakoribb mikrotápanyag-hiányállapot, különösen a mérsékelt égövön élő népesség körében.

Fontos tudni A vitaminokkal kapcsolatos információk általános tájékoztatásul szolgálnak. Tartós fáradtság, gyakori betegeskedés, felszívódási problémák vagy vitaminhiány gyanúja esetén érdemes orvoshoz vagy dietetikushoz fordulni. Az étrend-kiegészítők alkalmazásáról mindig szakemberrel egyeztessünk.

Összegzés: ezért figyeljünk a zsírban oldódó vitaminokra

Itt az ideje, hogy feltöltsük kiürült vitaminraktárainkat.

Ennek érdekében fogyasszunk legalább napi fél kilogramm zöldséget és gyümölcsöt, vitamintartalmuk mellett élvezve ásványi anyag- és élelmirost-tartalmuk több jótékony hatását is.

A zsírban oldódó vitaminok – az A-, D-, E- és K-vitamin – számos alapvető élettani folyamatban vesznek részt. A kiegyensúlyozott, változatos étrend általában biztosítja a megfelelő bevitelüket, ezért a legjobb stratégia továbbra is az, ha minél több természetes alapanyagot, zöldséget, gyümölcsöt, olajos magvat és minőségi fehérjeforrást építünk be a mindennapokba.

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