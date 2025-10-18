Amikor eljön az ősz, a sütőtök és az édesburgonya azonnal előkerül: levesekben, pürékben, pitékben vagy csak megsütve. Idén pedig segítünk, hogy mindenki tudatosabban választhasson a két népszerű őszi zöldség közül.

Kulináris szempontból az édesburgonya és a sütőtök nagyon hasonlítanak egymásra: ugyanazokkal a fűszerekkel passzolnak, és az állaguk sem annyira különböző – nem is beszélve a színükről és az ízvilágukról. De vajon melyik egészségesebb? A sütőtök vagy az édesburgonya? Nézzük, mit mondanak a dietetikusok.

Sütőtök vagy édesburgonya: egészségesebb az egyik, mint a másik?

A sütőtök egészségügyi előnyei

A sütőtök bővelkedik A-vitaminban és béta-karotinban, amelyek nélkülözhetetlenek az egészséges látáshoz, és segítenek megelőzni az időskori látásromlást. Emellett olyan antioxidánsokat is tartalmaz, mint a lutein és a zeaxantin, amelyek védik a szem sejtjeit. Az A-vitamin ráadásul a bőrünknek is jót tesz – szebb, rugalmasabb, egészségesebb lesz tőle.

A sütőtök másik különlegessége, hogy magas a víztartalma, ezért egyszerre segít a hidratálásban és abban, hogy ne legyünk gyorsan éhesek.

A sütőtökben található A- és C-vitamin kulcsszerepet játszik az immunrendszer működésében. Emellett több mint húszféle karotinoidot is tartalmaz, amelyek segítenek megvédeni a sejteket a károsodástól – sőt, az alfa-karotin mennyisége háromszorosa a sárgarépáénak.

A sütőtök kalóriatartalma is nagyon alacsony: egy csésze főtt sütőtökben körülbelül 30 kalória van, viszont a napi A-vitamin-szükségletünknek több mint kétszeresét tartalmazza.

Az édesburgonya egészségügyi előnyei

„Az édesburgonya igazi tápanyagbomba” – mondja Martha Theran dietetikus. Szinte mindenben hasonlít a sütőtökhöz, de van néhány terület, ahol még jobban teljesít.

Bár a sütőtökben is van rost, az édesburgonya ebből körülbelül négyszer annyit tartalmaz. A rost segít a rendszeres bélműködésben, hozzájárul a bélflóra egyensúlyához, és segít stabilan tartani a vércukorszintet. Egy közepes méretű édesburgonyában kb. 4 gramm rost van, emellett fedezi a napi A-vitamin-szükségletünket is.

Az édesburgonya emellett jó kálium-, magnézium- és rostforrás – ezek pedig mind hozzájárulnak a normál vérnyomáshoz és a szív egészségéhez. A kálium például segíthet megelőzni az érfalak megkeményedését, a magnézium pedig hozzájárul a vérnyomás szabályozásához.

Végül, de nem utolsósorban az édesburgonyában található B6-vitamin segíti az idegrendszer és az agy megfelelő működését. Nélkülözhetetlen az ingerületátvivő anyagok termeléséhez, és hiánya összefüggésbe hozható a koncentrációs nehézségekkel és a kognitív hanyatlással.

Melyik az egészségesebb: a sütőtök vagy az édesburgonya?

Mindkettő rendkívül értékes, de más-más területen erősek. A sütőtök kevesebb kalóriát és szénhidrátot tartalmaz, ezért ideális, ha szeretnénk odafigyelni a testsúlyunkra vagy a vércukorszintünkre. Az édesburgonya viszont több rostot, káliumot, C-vitamint és B6-vitamint ad, így energiadúsabb, és hosszabb távon is jó hatással van az emésztésre és a szívre.

Mindkettő remek A-vitamin-, antioxidáns- és rostforrás, de az édesburgonya egy hajszállal jobban teljesít, mert több benne a C-vitamin és a kálium - foglalja össze Carolina Schneider dietetikus.

Szóval ha választani kell, talán az édesburgonya viszi el a pálmát – de ősszel szerencsére nem kell dönteni. Készíthetünk mindkettőt: sütőtöklevest vacsorára, édesburgonyát köretnek, és így az egész szezonban élvezhetjük a legfinomabb, legegészségesebb őszi ízeket.

