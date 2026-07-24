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2026.07.24.

4 saját testsúlyos gyakorlat, ami a szakértők szerint segíthet csökkenteni a hasi zsírt 50 év felett

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Szakértők szerint ezek az egyszerű, otthon is végezhető saját testsúlyos gyakorlatok segíthetnek az izomtömeg megőrzésében és a zsigeri hasi zsír csökkentésében 50 év felett.

Elmúltál 50 éves? Akkor valószínűleg már hallottad, hogy az izomtömeg megőrzése kulcsfontosságú az egészség szempontjából. Arról azonban kevesebb szó esik, hogy az erősítő edzés nemcsak az izmokat védi, hanem segíthet a zsigeri zsír, vagyis a belső szerveket körülvevő hasi zsírréteg csökkentésében is. A jó hír, hogy ehhez nem feltétlenül van szükség súlyzókra vagy konditeremre, a saját testsúlyos gyakorlatok is hatékonyak lehetnek, ha szakszerűen végzed őket.

5 testsúlyos gyakorlat, amely ami szakértők szerint segíthet csökkenteni a hasi zsírt 50 év felett

Miért veszélyes a zsigeri zsír?

A zsigeri zsír nem ugyanaz, mint az a puha zsírréteg, amelyet a hasadon meg tudsz csípni, ez a zsírtípus mélyebben, a belső szervek körül halmozódik fel, és összefüggésbe hozható többek között:

  • a 2-es típusú cukorbetegséggel,
  • a szív- és érrendszeri betegségekkel,
  • a magas vérnyomással,
  • valamint a krónikus gyulladásos folyamatokkal.

Az életkor előrehaladtával természetes módon csökken az izomtömeg, ezért különösen fontos olyan mozgásformát választani, amely segít megőrizni azt.

Hogyan segít az erősítő edzés a hasi zsír csökkentésében?

Amikor ellenállással dolgozol, akár csak a saját testsúlyoddal, az izmok energiát használnak fel, majd alkalmazkodnak a terheléshez.

Az izomtömeg növekedése pedig több szempontból is előnyös:

- fokozhatja az alapanyagcserét,
- javíthatja az inzulinérzékenységet,
- csökkentheti a szervezetben zajló gyulladásos folyamatokat,
- hozzájárulhat a zsigeri zsír mennyiségének csökkenéséhez.

A szakértők szerint ráadásul ezek az előnyök akkor is jelentkezhetnek, ha a mérlegen nem látszik látványos fogyás.

Kattints galériánkra, következik 4 saját testsúlyos gyakorlat, amelyet otthon is elvégezhetsz!

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Nem csak az edzés számít

A szakértők szerint a zsigeri zsír csökkentéséhez az életmód többi eleme is fontos.

  • Mozogj többet a nap folyamán

Nemcsak az számít, hogy edzel-e, hanem az is, mennyit ülsz. Már néhány perc séta, lépcsőzés vagy egy rövid átmozgatás is sokat jelenthet óránként.

  • Aludj eleget

A kevés alvás összefüggésbe hozható a hasi zsír növekedésével, valamint az éhség- és stresszhormonok kedvezőtlen változásaival. A legtöbb felnőtt számára napi 7–9 óra pihentető alvás ajánlott.

50 év felett különösen fontos a megfelelő fehérjefogyasztás az izomtömeg megőrzéséhez.

Egyél több rostot

A rostok hosszabb ideig biztosítanak teltségérzetet, támogatják az emésztést és a testsúly szabályozását.

Érdemes rendszeresen fogyasztani:

  • zöldségeket,
  • gyümölcsöket,
  • teljes kiőrlésű gabonákat,
  • hüvelyeseket,
  • olajos magvakat.

Tudtad?

A zsigeri zsír mennyisége nem mindig látszik a testsúlyból. Előfordulhat, hogy valaki normál testsúlyú, mégis a kívánatosnál több hasi zsírral rendelkezik. Éppen ezért a rendszeres mozgás és az izomtömeg megőrzése legalább olyan fontos, mint a testsúly önmagában.

Összegzés

A hasi zsír csökkentése nem egyetlen gyakorlaton múlik, hanem a rendszeres mozgás, a kiegyensúlyozott táplálkozás és az egészséges életmód együttes hatásán. Az 50 év felettiek számára különösen fontos az izomtömeg megőrzése, amelyet egyszerű, saját testsúlyos gyakorlatokkal is támogathatnak. Már heti néhány alkalommal végzett erősítő edzés is hozzájárulhat ahhoz, hogy fittebbnek, erősebbnek és energikusabbnak érezd magad.

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