A ruhaszárító csipesz szinte minden háztartásban megtalálható, de sokan nem tudják jól használni. Ha érdekel, hogy mire szolgál a ruhacsipeszen lévő két lyuk, és hogyan tudod a lehető leghatékonyabban kiteregetni a ruhákat, akkor olvass tovább!

A ruhák teregetését szinte mindenki ugyanúgy végzi: a ruhadarabot áthajtja a szárítókötélen vagy a szárítódróton, majd ruhacsipesszel rögzíti. Ez a módszer azonban gyakran mély gyűrődéseket és makacs hajtásnyomokat hagy az anyagon, amiket később csak vasalással lehet eltüntetni.

Ezért van két lyuk a ruhaszárító csipeszen: nagyon hasznos funkciót töltenek be, ha jól használjuk őket

Pedig a hagyományos fa vagy műanyag ruhacsipeszeket úgy tervezték, hogy segítsenek elkerülni ezeket a problémákat.

Kevesen tudják, hogy a csipesz két nyílása, egy kisebb és egy nagyobb, eltérő szerepet tölt be, és megfelelő használatukkal a ruhák gyorsabban száradhatnak, miközben megőrzik formájukat.

Mire szolgál a ruhacsipesz két nyílása?

A kisebb nyílás arra szolgál, hogy a ruhacsipesz stabilan rögzüljön a szárítókötélen vagy a szárítódróton. Ennek köszönhetően a csipesz nem csúszik el, és biztos tartást nyújt.

Kevesen tudják, hogy a csipesz két nyílása, egy kisebb és egy nagyobb, eltérő szerepet tölt be

A nagyobb nyílásba kerül maga a ruhadarab. Így az anyag nem a kötélre hajtva, hanem szabadon, függőlegesen lóg, ami több előnnyel is jár:

csökken a gyűrődések kialakulásának esélye,

javul a levegő áramlása, így a ruhák gyorsabban száradnak,

kisebb a deformálódás és az anyag kopásának kockázata.

Így használd helyesen a ruhacsipeszt

Ha szeretnéd megóvni ruháidat a felesleges gyűrődésektől, érdemes kipróbálni ezt az egyszerű módszert:

1. A ruhacsipeszt a kisebb nyílás segítségével rögzítsd a szárítókötélhez.

2. A ruhadarab szélét a nagyobb nyílásba fogasd be úgy, hogy az szabadon lefelé lógjon.

3. Hagyd a ruhát természetesen megszáradni.

Ezzel a technikával nincs szükség arra, hogy a ruhát áthajtsd a kötélen, így elkerülhetők a gallérokon, ujjakon vagy szegélyeken keletkező hajtásnyomok. Ráadásul a vasalás is gyorsabbá válhat, vagy akár teljesen el is maradhat bizonyos ruhadaraboknál.

A nagyobb nyílásba kerül maga a ruhadarab

Melyik ruhadarabot hogyan érdemes teregetni?

A megfelelő módszer ruhatípusonként is eltérhet.

Pólók és felsők: mindig az alsó szegélyüknél fogva csíptesd fel őket. Ha marad is nyom, az a ruha belső oldalára kerül, és viselés közben nem lesz látható. A vállrésznél történő rögzítés viszont idővel megnyújthatja az anyagot.

Ingek: a legjobb megoldás vállfán szárítani őket, amelyet szükség esetén ruhacsipesszel rögzíthetsz. Ha erre nincs lehetőség, az alsó szegélyüknél fogva akaszd fel őket.

Nadrágok és farmerek: fordítsd ki őket, majd a derékrésznél vagy a szárvégeknél rögzítsd. A nagyobb nyílás stabilan megtartja a nehezebb anyagokat is anélkül, hogy összelapítaná a varrásokat.

Ruhák és szoknyák: ezeket érdemes a derékrésznél vagy az oldalsó varrásoknál rögzíteni, ahol az anyag jobban ellenáll a súlynak.

Alsóneműk és harisnyák: a könnyű darabokat elegendő a gumírozott résznél rögzíteni, így nem nyúlnak meg, mégis gyorsan megszáradnak.

Egy apró változtatás, ami sokat számíthat

A ruhacsipesz helyes használata elsőre jelentéktelen részletnek tűnhet, mégis segíthet megőrizni a ruhák eredeti formáját, csökkenteni a gyűrődéseket és lerövidíteni a vasalásra fordított időt. Egy egyszerű teregetési szokás megváltoztatásával hosszabb távon a ruhák is tovább megőrizhetik szép állapotukat.

Forrásunk volt.