A csodasavanyúság, ami segít a bélflórának, miközben a mikroműanyagokat is kitisztítja a belekből

Az utóbbi években egyre többen figyelnek a mikroműanyagok egészségre gyakorolt hatásaira – ezek a pici műanyagrészecskék az ételbe, a vízbe, sőt a belélegzett levegőbe is bekerülhetnek, és a kutatások szerint megtalálhatók a vérben, a tüdőben, sőt, a méhlepényben is. Bár a szervezet önmagában nem tudja hatékonyan eltávolítani őket,
a kimchi, a koreai fermentált káposzta, tartalmaz olyan probiotikus baktériumokat, amelyek segíthetnek a bélflóra támogatásában, az emésztés és az immunrendszer egészségének fenntartásában, és a laboratóriumi vizsgálatok szerint hozzájárulhatnak a mikroműanyag-részecskék kiürítéséhez is.
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Hogyan hat a kimchi az egészségünkre?
A kimchi fermentált káposztából készül, amely gazdag lactobacillus baktériumokban, vagyis hasznos bélbaktériumokban.
Ezek a mikroorganizmusok támogatják:
- a bélflóra egészségét, elősegítve a hasznos baktériumok szaporodását
- az emésztést, a tápanyagok hatékony felszívódását
- az immunrendszert, erősítve a szervezet védekezőképességét
Az új felfedezés: a kimchi még a mikroműanyagokat is kitisztítja a belekből!
A laboratóriumi egerek bevonásával végzett friss kutatások kimutatták, hogy
a kimchiben található egy specifikus tejsavbaktérium a bélrendszerben képes volt a mikroplasztik-részecskék 57%-ához kötődni, így segítve azok eltávolítását a szervezetből.
Bár ezek a kutatások még laboratóriumi környezetben történtek, az eredmények ígéretesek a mikroműanyagok emberi bélrendszerből való eltávolítása szempontjából.
Tudnivalók a mikroplasztikokról
- A mikroplasztikok apró műanyagrészecskék, amelyek az ételekbe, vízbe és levegőbe kerülhetnek.
- Felhalmozódhatnak a szervezetben, a vérben, tüdőben, méhlepényben, és hosszú távon egészségügyi kockázatot jelenthetnek.
- A probiotikumok, például a kimchi baktériumai, segíthetnek a bélrendszerből történő eltávolításukban, és ezzel csökkenthetik a szervezet terhelését.
Tipp a kimchi fogyasztásához:
- Fogyassz friss, házi vagy megbízható forrásból származó kimchit, hogy a probiotikumok valóban hatékonyak legyenek!
- Kombináld egészséges étrenddel: a sok rost, friss zöldség és teljes kiőrlésű gabona támogatja a bélflórát!
- Rendszeres fogyasztás mellett a kimchi támogatja az emésztést, az immunrendszert, és segíthet a szervezet tisztításában.
A legfontosabb tudnivalók:
- a kimchi egészséges probiotikumforrás, amely a bélflórát erősíti, és javítja az emésztést
- a fermentált ételek rendszeres fogyasztása csökkentheti a gyulladást, és támogathatja a szervezet természetes méregtelenítését
Összegzés
A kimchi nemcsak finom és trendi étel, hanem a bélflóra támogatásával és a probiotikumok segítségével hozzájárulhat a szervezet egészségéhez és a mikroplasztikok eltávolításához a bélrendszerből. Bár a kutatások emberi vizsgálatokra várnak, a laboratóriumi eredmények és egérkísérletek ígéretesek, így a kimchi beillesztése az étrendbe támogató és egészséges választás lehet.