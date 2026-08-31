Ettől lesz fehérjében gazdagabb a tojáskrém: nem a majonéz a titkos hozzávaló

Egy egyszerű hozzávalóval fehérjében gazdagabbá teheted a klasszikus tojáskrémet. Mutatjuk, hogyan működik a cottage cheese-es változat, és miért lesz tőle jobb még a sulis szendvics is.

A szeptemberi rohanásban újra előkerülnek a gyors reggelik és a könnyen csomagolható tízóraik: szendvicsek a gyerekeknek az iskolába, a felnőtteknek pedig a munkába kell valami, amit akár menet közben s könnyű bekapni. Ilyenkor jól jönnek az olyan egyszerű receptek, amelyek előre elkészíthetők, néhány perc alatt összedobhatók, és nem merül ki a szerepük abban, hogy egy órával később újra éhesek leszünk, mert fehérjében is gazdagabbak.

A cottage cheese hozzáadásával fehérjében még dúsabb lesz a tojáskrémed

A tojáskrém több szempontból is nyerő, gyerekek és felnőttek egyaránt szeretik. A főtt tojás önmagában is fehérjében dús alapanyag, ráadásul kenyérre kenve, zöldségekkel kiegészítve vagy szendvicsbe töltve is könnyen csomagolható. Van azonban egy egyszerű trükk, amivel a klasszikus tojáskrémet még tartalmasabbá teheted:

a majonéz egy részét vagy egészét cottage cheese-re cserélheted.

A cottage cheese lehet a tojáskrém új kedvence

A cottage cheese semleges íze és krémes, kissé rögös állaga miatt meglepően jól működik a tojáskrémben. Nem kell attól tartanod, hogy teljesen elnyomja a tojás ízét: megfelelő mennyiségben inkább lágyabbá és krémesebbé teszi a keveréket.

A Good Housekeeping által megszólaltatott táplálkozási szakértő szerint a csere ráadásul tápanyag szempontjából is érdekes lehet, hiszen a tojás már eleve jó fehérjeforrás, a cottage cheese pedig további fehérjét és kalciumot adhat az ételhez. A tojáskrémet ráadásul előző este is bekeverheted, reggel pedig már csak meg kell kenni vele a kenyeret.

Mi is pontosan a cottage cheese? A cottage cheese egy friss, savas alvasztással készülő túrósajt, amelynek jellegzetes, szemcsés állaga van. A hagyományos túrónál általában nedvesebb és krémesebb, íze pedig enyhébb, ezért édes és sós ételekben egyaránt használható. Többek között tojással, zöldségekkel és fűszerekkel is jól párosítható, és jó fehérjeforrás.

A boltokban többféle változatot találhatsz, ezért érdemes a csomagoláson megnézni a tápértéket is. 100 gramm cottage cheese körülbelül 11 gramm fehérjét tartalmaz, bár a pontos érték természetesen termékenként eltérhet, mindenesetre akár a diétádba is könnyen beilleszthető.

Ettől lesz fehérjében gazdagabb a tojáskrém a szendvicsedbe

Így készítsd el a cottage cheese-es tojáskrémet

Főzz keményre néhány tojást, majd hagyd kihűlni, és aprítsd fel őket. Keverd össze cottage cheese-zel, majd ízesítsd sóval, borssal és friss snidlinggel.

4-6 tojás mellé körülbelül 100-120 gramm cottage cheese jó kiindulási mennyiség lehet. Ha krémesebb állagot szeretnél, tehetsz hozzá valamivel többet is, de érdemes fokozatosan adagolni.

Amennyiben hiányzik a majonézes tojáskrém jellegzetes savassága, egy kevés mustárral vagy néhány csepp citromlével könnyen visszahozhatod. Aki szereti a karakteresebb ízeket, egy kevés tormával vagy apróra vágott csemegeuborkával is feldobhatja.

A kész tojáskrémet kend teljes kiőrlésű vagy kovászos kenyérre, pirítósra, esetleg töltsd szendvicsbe. Friss paprika, paradicsom, uborka vagy néhány levél saláta is jól illik mellé.

Még több szendvicsrecept tojással:

Nem csak reggelire lehet jó

A cottage cheese-es tojáskrém egyik legnagyobb előnye, hogy nem kell feltétlenül frissen elkészíteni. Egy mozgalmas reggelen már az is sokat számít, ha előző este összedobod, reggel pedig csak előveszed a hűtőből.

Összességében ezért jó választás: iskolai tízóraira vagy munkahelyi reggelire is szuper, könnyen kenyérre kenhető krém, néhány zöldséggel komplett szendvicset készíthetsz belőle, és nem kell hozzá különleges alapanyagokat beszerezned.

Extra tipp Amennyiben nem fogyasztod el azonnal, a tojáskrémet mindig hűtve tartsd, és ne hagyd hosszú ideig szobahőmérsékleten. A cottage cheese-t 0–5 °C között érdemes tárolni, felbontás után pedig rövid időn belül felhasználni.

Így variáld a tojáskrémet

Az alapreceptet könnyű az ízlésedhez igazítani, ezért nem kell minden héten ugyanazt a változatot enned.

Ropogósabbra: keverj bele apróra vágott csemegeuborkát, újhagymát vagy egy kevés zellerszárat.

Frissebbre: adj hozzá friss kaprot, petrezselymet vagy snidlinget.

Pikánsabbra: egy kevés mustár, torma vagy csípős paprika is jól áll neki.

Zöldségesebbre: apróra vágott kaliforniai paprika vagy retek is kerülhet bele.

Krémesebbre: ha sűrűnek találod, kevés natúr joghurttal lazíthatod.

Arra figyelj, hogy a cottage cheese sok esetben eleve enyhén sós, ezért a sót csak a végén add hozzá, miután megkóstoltad.

Receptek cottage cheese felhasználásával:

Egy egyszerű csere, ha több fehérjét szeretnél

Nem kell minden receptet teljesen átalakítani ahhoz, hogy tartalmasabb reggelit készíts. A tojáskrémnél például egyetlen alapanyag lecseréléséve, a majonéz helyett cottage cheese kerülhet a keverékbe, így a tojás mellett ebből is származik fehérje.

A trükk ráadásul nem igényel különleges konyhai tudást vagy hosszú előkészületet. Főtt tojás, cottage cheese, néhány fűszer, egy jó kenyér és némi friss zöldség, ennyi már elég lehet egy gyors, jól variálható reggelihez vagy tízóraihoz.

Nem rajonganak a gyerekek a cottage cheese-ért? A tojáskrémben még így is érdemes lehet kipróbálni: az enyhe ízű tejtermék könnyen belesimul a tojásos alapba, így nem feltétlenül lesz feltűnő a csere.

Fontos: ha gyereknek készíted tízóraira, természetesen az életkorának megfelelő mennyiséget válassz, és az allergiákra, egyéni érzékenységekre is figyelj!

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