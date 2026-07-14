A Sziget Fesztiválon a helyed: zenei összefogás, világsztárok és új társadalmi küldetés

Bár tudjuk, hogy ti is várjátok már a Sziget Fesztiválon kínált ételek sorát, és persze az árakat, arra még egy kicsit várnunk kell. A Sziget Fesztivál 2026-ban nemcsak nemzetközi és hazai zenei kínálatával készül emlékezetes élményt nyújtani, hanem új társadalmi kezdeményezésekkel is erősíti közösségépítő szerepét. Az idei programban egyszerre kap helyet minden idők egyik legnagyobb hazai zenei összefogása, új nemzetközi fellépők sora, egy kifejezetten a magyar előadóknak szentelt színpad, valamint egy olyan mozgalom, amely a fiatalok mentális egészségét helyezi a középpontba.

A fesztivál egyik legkülönlegesebb eseménye augusztus 9-én, a Sziget Mínusz Egyedik Napján megrendezett Bródy Dalok Napja lesz. A közel hatórás megakoncerten több mint félszáz magyar előadó és zenekar tiszteleg Bródy János páratlan életműve előtt. A Nagyszínpadon felcsendülnek az Illés és a Fonográf legismertebb dalai, az István, a király ikonikus szerzeményei, Bródy szólómunkásságának meghatározó művei, valamint azok a klasszikusok is, amelyeket többek között Koncz Zsuzsa és Halász Judit tett felejthetetlenné.

Az esemény szellemiségét a Mindannyian mások vagyunk című dal fejezi ki, amely a koncert mottójaként új feldolgozásban és videóklip formájában is megszületett. A produkcióban a magyar zenei és színházi élet több generációjának ismert művészei szerepelnek együtt, hangsúlyozva, hogy a zene képes összekötni különböző korosztályokat, műfajokat és világlátásokat. Az új feldolgozás egyszerre tisztelgés Bródy János életműve előtt és bizonyítéka annak, hogy dalainak üzenete ma is érvényes.

Az új feldolgozás egyszerre tisztelgés Bródy János életműve előtt és bizonyítéka annak, hogy dalainak üzenete ma is érvényes Sziget Fesztivál sajtóanyag

A Bródy Dalok Napján olyan legendás előadók is színpadra lépnek, mint Szörényi Levente, Koncz Zsuzsa, Halász Judit, Tolcsvay László, Presser Gábor, Földes László Hobo vagy Lovasi András, mellettük pedig a kortárs magyar zenei élet meghatározó szereplői – többek között Beton.Hofi, Dzsúdló, Azahriah és a Csík Zenekar – is részesei lesznek az ünnepi koncertnek.

Újdonságok 2026-ban

A hazai könnyűzene idén a fesztivál egész programjában hangsúlyosabb szerepet kap. Ennek egyik legfontosabb újdonsága a Budapest Park Stage by Johnnie Walker, amely öt napon keresztül a magyar zenei élet legismertebb előadóit vonultatja fel. A Budapest Parkkal közösen létrehozott helyszínen a fesztivál történetének legendás zenekarai és a mai generáció legnépszerűbb előadói egyaránt színpadra lépnek.

A fellépők között szerepel többek között a Kispál és a Borz, a Tankcsapda, a Quimby, a Pál Utcai Fiúk, a Bëlga, Majka, Péterfy Bori & Love Band, az Irie Maffia, a Blahalouisiana, az Ivan & The Parazol, ByeAlex és a Slepp, a Bohemian Betyars és a Parno Graszt közös produkciója, valamint Beton.Hofi, Pogány Induló, Co Lee, Manuel, Analog Balaton, AWS, Lazarvs, Platon Karataev és számos további előadó.

A színpad zárókoncertjét Müller Péter Sziámi és zenésztársai adják, amely különleges jelentőséget kap a művész 75. születésnapja alkalmából.

A nemzetközi felhozatal is egyre színesebb

A nemzetközi program is tovább bővült. Az eddig bejelentett headlinerek – köztük a Twenty One Pilots, a Florence + The Machine, Lewis Capaldi, Bring Me The Horizon, Tash Sultana, Zara Larsson és SOMBR – mellé közel ötven új fellépő csatlakozott.

Az új nevek között szerepel a grime egyik legmeghatározóbb alakja, Skepta, a kortárs brit R&B kiemelkedő énekesnője, Jorja Smith, a nemzetközi klubélet egyik legismertebb DJ-producere, Peggy Gou, valamint Natasha Bedingfield, akinek Unwritten című slágere újra világszerte népszerűvé vált.

A friss bejelentések között megtalálható továbbá Sigrid, BUNT., a Soulwax és a 2manydjs, valamint számos további előadó huszonöt országból, tovább erősítve a Sziget műfaji és kulturális sokszínűségét.

A nemzetközi program is tovább bővült homas Fuller/SOPA Images/LightRocket via Getty Image

A fiatalok mentális egészsége és a civil szervezetek munkája is figyelmet kap

A fesztivál azonban idén nemcsak a zenei programok miatt nyit új fejezetet. Elindul a SZociety Mozgalom és a SZuper SZociety-díj, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a fiatalok mentális egészségére, és elismerje azokat a civil szervezeteket, oktatási intézményeket és közösségeket, amelyek nap mint nap a 12–30 éves korosztály lelki jóllétéért dolgoznak.

A kezdeményezés arra a felismerésre épül, hogy a mai fiatalokat a folyamatos online jelenlét, a teljesítménykényszer és a digitális zaj minden korábbinál nagyobb lelki terhelésnek teszi ki.

A SZociety nemcsak díjat alapít, hanem egész évben olyan együttműködéseket kíván létrehozni, amelyekben vállalatok és kulturális szereplők konkrét felajánlásokkal – például fesztiválbelépőkkel, koncertjegyekkel vagy pihenési lehetőségekkel – segíthetik a fiatalokkal foglalkozó szakemberek és szervezetek munkáját.

A fesztivál idén nemcsak a zenei programok miatt nyit új fejezetet

A SZuper SZociety-díj két kategóriában – BÁZIS és HORIZONT – várja a helyi és országos kezdeményezések jelentkezését.

A pályázatokat szakmai zsűri bírálja el, de a döntésben maguk a fiatalok is részt vesznek. A díjazottakat a Sziget Nagyszínpadán jelentik be a fesztivál ideje alatt, ezzel is reflektorfénybe állítva azokat, akik a hétköznapokban gyakran a háttérben, mégis kiemelkedő társadalmi jelentőségű munkát végeznek.

A Sziget 2026 így egyszerre ünnepli a magyar könnyűzene meghatározó alkotóit, hozza el a nemzetközi zenei élet legizgalmasabb előadóit, és vállal aktív szerepet olyan társadalmi ügyekben, amelyek túlmutatnak a fesztivál néhány napján. A zene, a közösség és a társadalmi felelősségvállalás idén minden eddiginél szorosabban kapcsolódik össze a Hajógyári-szigeten.