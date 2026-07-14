A Sziget Fesztiválon a helyed: zenei összefogás, világsztárok és új társadalmi küldetés

A fesztivál egyik legkülönlegesebb eseménye augusztus 9-én, a Sziget Mínusz Egyedik Napján megrendezett Bródy Dalok Napja lesz. A közel hatórás megakoncerten több mint félszáz magyar előadó és zenekar tiszteleg Bródy János páratlan életműve előtt. A Nagyszínpadon felcsendülnek az Illés és a Fonográf legismertebb dalai, az István, a király ikonikus szerzeményei, Bródy szólómunkásságának meghatározó művei, valamint azok a klasszikusok is, amelyeket többek között Koncz Zsuzsa és Halász Judit tett felejthetetlenné.
Az esemény szellemiségét a Mindannyian mások vagyunk című dal fejezi ki, amely a koncert mottójaként új feldolgozásban és videóklip formájában is megszületett. A produkcióban a magyar zenei és színházi élet több generációjának ismert művészei szerepelnek együtt, hangsúlyozva, hogy a zene képes összekötni különböző korosztályokat, műfajokat és világlátásokat. Az új feldolgozás egyszerre tisztelgés Bródy János életműve előtt és bizonyítéka annak, hogy dalainak üzenete ma is érvényes.
A Bródy Dalok Napján olyan legendás előadók is színpadra lépnek, mint Szörényi Levente, Koncz Zsuzsa, Halász Judit, Tolcsvay László, Presser Gábor, Földes László Hobo vagy Lovasi András, mellettük pedig a kortárs magyar zenei élet meghatározó szereplői – többek között Beton.Hofi, Dzsúdló, Azahriah és a Csík Zenekar – is részesei lesznek az ünnepi koncertnek.
Újdonságok 2026-ban
A hazai könnyűzene idén a fesztivál egész programjában hangsúlyosabb szerepet kap. Ennek egyik legfontosabb újdonsága a Budapest Park Stage by Johnnie Walker, amely öt napon keresztül a magyar zenei élet legismertebb előadóit vonultatja fel. A Budapest Parkkal közösen létrehozott helyszínen a fesztivál történetének legendás zenekarai és a mai generáció legnépszerűbb előadói egyaránt színpadra lépnek.
A fellépők között szerepel többek között a Kispál és a Borz, a Tankcsapda, a Quimby, a Pál Utcai Fiúk, a Bëlga, Majka, Péterfy Bori & Love Band, az Irie Maffia, a Blahalouisiana, az Ivan & The Parazol, ByeAlex és a Slepp, a Bohemian Betyars és a Parno Graszt közös produkciója, valamint Beton.Hofi, Pogány Induló, Co Lee, Manuel, Analog Balaton, AWS, Lazarvs, Platon Karataev és számos további előadó.
A színpad zárókoncertjét Müller Péter Sziámi és zenésztársai adják, amely különleges jelentőséget kap a művész 75. születésnapja alkalmából.
A nemzetközi felhozatal is egyre színesebb
A nemzetközi program is tovább bővült. Az eddig bejelentett headlinerek – köztük a Twenty One Pilots, a Florence + The Machine, Lewis Capaldi, Bring Me The Horizon, Tash Sultana, Zara Larsson és SOMBR – mellé közel ötven új fellépő csatlakozott.
Az új nevek között szerepel a grime egyik legmeghatározóbb alakja, Skepta, a kortárs brit R&B kiemelkedő énekesnője, Jorja Smith, a nemzetközi klubélet egyik legismertebb DJ-producere, Peggy Gou, valamint Natasha Bedingfield, akinek Unwritten című slágere újra világszerte népszerűvé vált.
A friss bejelentések között megtalálható továbbá Sigrid, BUNT., a Soulwax és a 2manydjs, valamint számos további előadó huszonöt országból, tovább erősítve a Sziget műfaji és kulturális sokszínűségét.
A fiatalok mentális egészsége és a civil szervezetek munkája is figyelmet kap
A fesztivál azonban idén nemcsak a zenei programok miatt nyit új fejezetet. Elindul a SZociety Mozgalom és a SZuper SZociety-díj, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a fiatalok mentális egészségére, és elismerje azokat a civil szervezeteket, oktatási intézményeket és közösségeket, amelyek nap mint nap a 12–30 éves korosztály lelki jóllétéért dolgoznak.
A kezdeményezés arra a felismerésre épül, hogy a mai fiatalokat a folyamatos online jelenlét, a teljesítménykényszer és a digitális zaj minden korábbinál nagyobb lelki terhelésnek teszi ki.
A SZociety nemcsak díjat alapít, hanem egész évben olyan együttműködéseket kíván létrehozni, amelyekben vállalatok és kulturális szereplők konkrét felajánlásokkal – például fesztiválbelépőkkel, koncertjegyekkel vagy pihenési lehetőségekkel – segíthetik a fiatalokkal foglalkozó szakemberek és szervezetek munkáját.
A SZuper SZociety-díj két kategóriában – BÁZIS és HORIZONT – várja a helyi és országos kezdeményezések jelentkezését.
A pályázatokat szakmai zsűri bírálja el, de a döntésben maguk a fiatalok is részt vesznek. A díjazottakat a Sziget Nagyszínpadán jelentik be a fesztivál ideje alatt, ezzel is reflektorfénybe állítva azokat, akik a hétköznapokban gyakran a háttérben, mégis kiemelkedő társadalmi jelentőségű munkát végeznek.
A Sziget 2026 így egyszerre ünnepli a magyar könnyűzene meghatározó alkotóit, hozza el a nemzetközi zenei élet legizgalmasabb előadóit, és vállal aktív szerepet olyan társadalmi ügyekben, amelyek túlmutatnak a fesztivál néhány napján. A zene, a közösség és a társadalmi felelősségvállalás idén minden eddiginél szorosabban kapcsolódik össze a Hajógyári-szigeten.