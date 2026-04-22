Melyik étel árt, és melyik segít? Ezeket mindenkinek tudnia kell, aki aranyérrel küzd

Bizonyára minden érintett észrevette már, hogy az oly' kellemetlen, aranyérrel járó panaszok jelentősen romolhatnak, ha a széklet túl kemény, vagy nehezen ürül. Éppen ezért a megfelelő étrend kulcsszerepet játszik a tünetek enyhítésében és a megelőzésben - írja a Házipatika.
A változatos, rostokban gazdag táplálkozás megakadályozza a székrekedést, segíti a bélműködést, lágyítja a székletet, így csökkentheti az erőlködést és az irritációt.
Mi is az az aranyér?
Rostban gazdag reggelik: jó kezdés a naphoz
Aranyér esetén (is) érdemes olyan ételeket választani reggelire, amelyek támogatják az emésztést:
- A joghurt és a kefir például kedvezően hat a bélflórára, különösen akkor, ha zab- vagy búzakorpával egészítjük ki őket.
- A müzli és a zabpehely szintén kiváló rostforrás, amely segíti a rendszeres székletürítést.
- A teljes kiőrlésű gabonák rendszeres fogyasztása hozzájárulhat a szervezet megfelelő működéséhez és az aranyérrel járó panaszok mérsékléséhez.
Az olajos magvak – például a dió, a mogyoró, a tökmag vagy a lenmag – szintén hasznosak lehetnek, mivel rostot és egészséges zsírokat tartalmaznak, amelyek támogatják az emésztőrendszert.
Rostgazdag finomságok:
Zöldségek és gyümölcsök: a rostbevitel alapjai
Az aranyeres étrend egyik legfontosabb pillére a bőséges zöldség- és gyümölcsfogyasztás. A magas rosttartalmú gyümölcsök – például a körte, a málna, a füge vagy a ribizli – segíthetnek megelőzni a székrekedést.
A zöldségek közül különösen jó választás lehet a brokkoli, a répa, a cékla, a karfiol vagy a káposzta, amelyek változatos formában – nyersen, párolva vagy sütve – is fogyaszthatók.
A citrusfélék további előnye, hogy magas C-vitamin-tartalmuk révén hozzájárulhatnak az érfalak erősítéséhez, ami szintén kedvező hatású lehet aranyér esetén.
Mit érdemes visszafogni?
Bizonyos ételek ronthatják a tüneteket, ezért érdemes elkerülni őket!
- a túl zsíros ételek lassítják az emésztést
- az erősen fűszeres, csípős ételek irritálhatják a beleket
- a nagyon sós fogások is fokozhatják a bélpanaszokat
- a feldolgozott, finomított, rostszegény szénhidrátok is nehezítik az ürítést
- és az alkoholos vagy koffeines italok sem segítik az aranyeres panaszok enyhülését, sőt!
A megfelelő folyadékbevitel szintén alapvető: napi elegendő vízfogyasztás nélkül a rostok sem tudják kifejteni jótékony hatásukat, és akár az ellenkező hatást is elérhetik!