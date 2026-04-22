Melyik étel árt, és melyik segít? Ezeket mindenkinek tudnia kell, aki aranyérrel küzd

Az aranyér egy olyan szitokszó, amiről hírből sem szívesen hallunk, nemhogy érintettként. Az alsó fertályon jelentkező kellemetlen tünetet ugyan kínosnak éljük meg, pedig elképesztően sokan küzdünk vele. Amit viszont nem lehet elégszer hangsúlyozni: az étrend jelentősége aranyér esetén. Lássuk, mit együnk és mit ne, ha aranyerünk van!

Bizonyára minden érintett észrevette már, hogy az oly' kellemetlen, aranyérrel járó panaszok jelentősen romolhatnak, ha a széklet túl kemény, vagy nehezen ürül. Éppen ezért a megfelelő étrend kulcsszerepet játszik a tünetek enyhítésében és a megelőzésben - írja a Házipatika.

Ezeket mindenkinek tudnia kell, aki aranyérrel él

A változatos, rostokban gazdag táplálkozás megakadályozza a székrekedést, segíti a bélműködést, lágyítja a székletet, így csökkentheti az erőlködést és az irritációt.

Mi is az az aranyér? Az aranyér a végbél és a végbélnyílás körüli vénák kóros kitágulása és gyulladása, amely gyakran okoz fájdalmat, viszketést, vérzést, különösen székeléskor. Két fő típusa a belső (végbélen belüli) és külső (végbélnyílás körüli) aranyér. Kezelése életmódváltással, rendszeres sporttal, rostdús étrenddel, ülőfürdővel, krémekkel, súlyos esetben orvosi beavatkozással történik.

Rostban gazdag reggelik: jó kezdés a naphoz

Aranyér esetén (is) érdemes olyan ételeket választani reggelire, amelyek támogatják az emésztést:

A joghurt és a kefir például kedvezően hat a bélflórára, különösen akkor, ha zab- vagy búzakorpával egészítjük ki őket.

A müzli és a zabpehely szintén kiváló rostforrás, amely segíti a rendszeres székletürítést.

A teljes kiőrlésű gabonák rendszeres fogyasztása hozzájárulhat a szervezet megfelelő működéséhez és az aranyérrel járó panaszok mérsékléséhez.

Az olajos magvak – például a dió, a mogyoró, a tökmag vagy a lenmag – szintén hasznosak lehetnek, mivel rostot és egészséges zsírokat tartalmaznak, amelyek támogatják az emésztőrendszert.

Rostgazdag finomságok:

Zöldségek és gyümölcsök: a rostbevitel alapjai

Az aranyeres étrend egyik legfontosabb pillére a bőséges zöldség- és gyümölcsfogyasztás. A magas rosttartalmú gyümölcsök – például a körte, a málna, a füge vagy a ribizli – segíthetnek megelőzni a székrekedést.

A zöldségek közül különösen jó választás lehet a brokkoli, a répa, a cékla, a karfiol vagy a káposzta, amelyek változatos formában – nyersen, párolva vagy sütve – is fogyaszthatók.

A citrusfélék további előnye, hogy magas C-vitamin-tartalmuk révén hozzájárulhatnak az érfalak erősítéséhez, ami szintén kedvező hatású lehet aranyér esetén.

Mit érdemes visszafogni?

Bizonyos ételek ronthatják a tüneteket, ezért érdemes elkerülni őket!

a túl zsíros ételek lassítják az emésztést

az erősen fűszeres, csípős ételek irritálhatják a beleket

a nagyon sós fogások is fokozhatják a bélpanaszokat

a feldolgozott, finomított, rostszegény szénhidrátok is nehezítik az ürítést

és az alkoholos vagy koffeines italok sem segítik az aranyeres panaszok enyhülését, sőt!

A megfelelő folyadékbevitel szintén alapvető: napi elegendő vízfogyasztás nélkül a rostok sem tudják kifejteni jótékony hatásukat, és akár az ellenkező hatást is elérhetik!

Forrásunk volt.