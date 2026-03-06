Utazás

2026.03.06.

4 olajos mag, ami segít, ha székrekedés gyötör

Nosalty profilképe Nosalty

Az olajos magvakról ódákat lehetne zengeni, és szoktunk is - a lényeg, hogy egyszerre sose együnk belőlük túl sokat, mert a bőrünk és a súlyunk bánhatja, de kis mértékben fogyasztva még a székrekedés ellen is bevethetjük őket.

  • A dió, a pisztácia, a pekándió és a mandula is gazdag élelmi rostokban, ezzel is támogatva a belek egészségét és a rendszeres székletürítést, megküzdve a székrekedéssel.
  • A fent említett olajos magvak támogatják a bél egészséges mikrobiomját is.
  • Együk őket magukban (módjával), szórjuk őket saláták, zabkásák, smoothie-k tetejére!
olajos magvakat tálban tartó nő
4 olajos mag, ami segít, ha székrekedés gyötör

A székrekedés az egyik leggyakrabban jelentkező egészségügyi probléma, mely milliókat érint világszerte. Az emésztéssel összefüggésben álló tünetek közül az egyik legkellemetlenebb, melyet az esetek többségében puffadás is kísér. Szorulásos állapotban a közérzetünk sem túl jó, a nehéz székletürítés ráadásul sérüléseket is okozhat a végbelünkön. Ez pedig a későbbiekben komolyabb panaszokhoz (fájdalom, gyulladás) vezethet.

Mi is az a székrekedés, és mitől alakul ki?

Hivatalosan akkor beszélünk székrekedésről, ha a székletürítés heti háromnál ritkább, vagy nehezített, sokszor fájdalmas. Az egyéni hajlam mellett a leggyakoribb ok a feldolgozott ételekben bővelkedő, rostszegény és mozgásszegény életmód.

Tudtad, hogy a rostdús teljes kiőrlésű gabonák, nyers zöldségek, hüvelyesek mellett egyes olajos magvak rendszeres fogyasztása is segít, ha székrekedésed van?

Kattints a képre a galériáért, és lesd meg, mely magvak ezek!

4 fotó

Fontos, hogy sokat igyunk!

Amennyiben fokozzuk a rostbevitelünket, elengedhetetlen, hogy a folyadékbevitelünket is emeljük, mert a rostok csak így tudnak érvényesülni beleinkben - ha nem iszunk elég vizet, pont hogy nem segítjük az emésztést a rostokkal, hanem fokozzuk a puffadást, székrekedést! Kb. 2,5 liter sima víz naponta ideális lehet.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

túrókrém

Hagyományos húsvéti sárgatúró

A sárgatúró egy igazán magyarnak mondható húsvéti ételkülönlegesség, mely erősen kapcsolódik a keresztény vallási tradíciókhoz is. Hagyományosan a húsvétot megelőző 40 napos ...

gyümölcssaláta

Ambrózia saláta

Fogyókúrám sokadik napján keresgéltem egy finom salátarecept után, majd szembejött az Ambrosia saláta. Nagyon megtetszett, persze nem valami diétás fogás. Klasszikus amerikai ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept