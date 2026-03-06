4 olajos mag, ami segít, ha székrekedés gyötör

- A dió, a pisztácia, a pekándió és a mandula is gazdag élelmi rostokban, ezzel is támogatva a belek egészségét és a rendszeres székletürítést, megküzdve a székrekedéssel.
- A fent említett olajos magvak támogatják a bél egészséges mikrobiomját is.
- Együk őket magukban (módjával), szórjuk őket saláták, zabkásák, smoothie-k tetejére!
A székrekedés az egyik leggyakrabban jelentkező egészségügyi probléma, mely milliókat érint világszerte. Az emésztéssel összefüggésben álló tünetek közül az egyik legkellemetlenebb, melyet az esetek többségében puffadás is kísér. Szorulásos állapotban a közérzetünk sem túl jó, a nehéz székletürítés ráadásul sérüléseket is okozhat a végbelünkön. Ez pedig a későbbiekben komolyabb panaszokhoz (fájdalom, gyulladás) vezethet.
Mi is az a székrekedés, és mitől alakul ki?
Tudtad, hogy a rostdús teljes kiőrlésű gabonák, nyers zöldségek, hüvelyesek mellett egyes olajos magvak rendszeres fogyasztása is segít, ha székrekedésed van?
Kattints a képre a galériáért, és lesd meg, mely magvak ezek!
Fontos, hogy sokat igyunk!
Amennyiben fokozzuk a rostbevitelünket, elengedhetetlen, hogy a folyadékbevitelünket is emeljük, mert a rostok csak így tudnak érvényesülni beleinkben - ha nem iszunk elég vizet, pont hogy nem segítjük az emésztést a rostokkal, hanem fokozzuk a puffadást, székrekedést! Kb. 2,5 liter sima víz naponta ideális lehet.