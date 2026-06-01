Az ALDI szakértője kijelentette: így áll el háromszor annyi ideig a krumpli

Az ALDI-tól kiszivárgott tipp terjed most a neten, amelynek hála, háromszorosára növelhetjük a burgonya eltarthatóságát.

Ki akarná idő előtt kukába hajigálni a drága burgonyát, csak mert megint későn kapcsolt, nem főzött-sütött belőle ebédet, amíg friss volt, a kolompér pedig fogta magát, megpuhult-fonnyadt, majd kicsírázott?

Ne dobjuk ki idő előtt a krumplit!

Ha te sem szeretsz élelmiszert pazarolni, már csak a pénz miatt sem, akkor figyelj!

Ha szeretnéd akár hónapokig is kiélvezni a burgonyád minőségét és frissességét, ne hagyd csak úgy ebek harmincadjára szobahőmérsékleten, a melegben: tárold minél hűvösebb, sötét helyen, sőt, a legjobb, ha a hűtőszekrénybe rakod!

Az ALDI élelmiszer-pazarlás ellen küzdő szakembere megerősítette: több, mint háromszor annyi ideig eláll a burgonya, ha a hűtőben tároljuk!

További tippek a szakértőtől:

Ha a hűtőd tele van:

akkor is mindig hűvös, sötét helyet válassz a burgonyának! Ne hagyma mellett: hagyma mellett tárolva a krumpli hamarabb kicsírázik, a burgonya nedvességtartalma miatt pedig bepenészedhet a hagyma.

A krumplit tárold minél hűvösebb, sötét helyen, sőt, a legjobb, ha a hűtőszekrénybe rakod!

Tudtad, hogy a krumpli fagyasztható? De nem mindegy, milyen formában!

A burgonya fagyasztásához az első, hogy tudd: NYERSEN NEM jó, ha a mélyhűtőbe rakod!

Ideális főzve elkészíteni, megvárni, míg kihűl, és csak utána lefagyasztani - felolvasztva tócsninak, krumplipürének is jó lesz.

Az ilyen és ehhez hasoló egyszerű, de okos tippekkel a kamra alapanyagait jóval tovább felhasználhatod, így a környezeted és a pénztárcád sem bánkódik majd.

