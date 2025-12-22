Igazi gyerekkori édesség uralta az idei évet: ezek voltak 2025-ben a legkeresettebb receptek

A Nosalty receptek TOP 10-es listája 2025-ben nem alakul másként, mint...
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű323Kalória9.6gFehérje56.7gSzénhidrát5.2gZsírMegunhatatlanul pufók, lekörözte még a lapos párját is!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű428Kalória12.6gFehérje56gSzénhidrát15.9gZsírNincs olyan töltelék, ami ne passzolna rá, édes a középpontban, de jöhet BÁRMI!
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű165Kalória5.4gFehérje17.1gSzénhidrát9.3gZsírA levesek királya, legalábbis a ti szemetekben, szátokban.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű317Kalória9.8gFehérje46.1gSzénhidrát9.5gZsírAz a jó strandos ízélmény, arra vágytok, igaz?
adagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes352Kalória27.4gFehérje37.1gSzénhidrát10.3gZsírMég egy klasszikus lélekmelengető fogás.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes253Kalória4.5gFehérje29gSzénhidrát13.9gZsírGyors, egyszerű, nagyszerű.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű338Kalória10.6gFehérje63.7gSzénhidrát3.7gZsírA nagyitól, mamától tanult nokedlireceptnél nincs is jobb.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű1649Kalória22gFehérje296.5gSzénhidrát44.3gZsírAz ünnepek sztárja nélkül nincsen top 10 sem.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű215Kalória3.8gFehérje27.7gSzénhidrát9.9gZsírA tízóraik, uzsik elmaradhatatlan tartozéka.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű970Kalória11.7gFehérje112.8gSzénhidrát54.7gZsírÉletünk végéig is elgörgetnénk ezeket a kókuszos kis golyókat.
