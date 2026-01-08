r
Fűszeres magmix

Hankusz Sára
Fűszeres magmix
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

817
Kalória
25.1g
Fehérje
28.6g
Szénhidrát
72.8g
Zsír
7.1g
Víz
-
Koleszterin
8.8g
Élelmi rost
8.3g
Cukor
  • 19% Fehérje
  • 22% Szénhidrát
  • 54% Zsír
Összesen 817 kcal
  • 19% Fehérje
  • 22% Szénhidrát
  • 54% Zsír
Összesen 1633 kcal
  • 19% Fehérje
  • 22% Szénhidrát
  • 54% Zsír
Összesen 599 kcal
  • 19% Fehérje
  • 22% Szénhidrát
  • 54% Zsír
  • 5% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Nátrium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • C vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    25.1 g

Zsír

  • Összesen
    72.8 g
  • Telített zsírsav
    9 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    36 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    24 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1068.6 g
  • Cink
    5 mg
  • Szelén
    12 mg
  • Kálcium
    150 mg
  • Vas
    6 mg
  • Magnézium
    292 mg
  • Foszfor
    583 mg
  • Nátrium
    17 mg
  • Réz
    2 mg
  • Mangán
    3 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    28.6 g
  • Cukor
    8 mg
  • Élelmi rost
    9 mg

Víz

  • Összesen
    7.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    1 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    13 mg
  • C vitamin:
    1 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    19 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    5 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    113 micro
  • Kolin:
    43 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    8 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    11 micro
Összesen 817 kcal
  • 19% Fehérje
  • 22% Szénhidrát
  • 54% Zsír
  • 5% Víz

Elkészítés

  1. A magokat keverjük össze ( lehet akár egyfélét is, vagy más ízlés szerinti magokat is). Öntsük rá az olajat és a fűszereket.
  2. Adjuk hozzá az agave szirupot is és alaposan keverjük át.
  3. Fektessük sütőpapíros tepsire és süssük aranybarnára a 180 fokos sütőben.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 5 p
  • Sütés ideje: 10 p
  • Sütés hőfoka: 180 °C
  • Sütés módja: alul-felül sütés
Mindig jó, ha tudunk valamit nassolni egy esti film mellé, vagy éppen iszogatás közben. Ha valami egészségesebb alternatívát keresünk a chips helyett, akkor ez a házi magmix szuper választás. Könnyen elkészül és ízlés szerint lehet ízesíteni.

