Fűszeres magmix
Hozzávalók
-
75 g kesudió
-
75 g mandula
-
50 g dió
-
50 g földimogyoró (vagy török mogyoró)
-
2 ek olívaolaj
-
1 tk füstölt pirospaprika
-
2 tk fokhagymapor (vegyesen vöröshagymaporral)
-
só ízlés szerint
-
0.5 evőkanál agávé szirup
- 19% Fehérje
- 22% Szénhidrát
- 54% Zsír
-
38g kesudió207 kcal
-
38g mandula221 kcal
-
25g dió164 kcal
-
25g földimogyoró142 kcal
-
8g olívaolaj71 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
4g agávé szirup12 kcal
- 19% Fehérje
- 22% Szénhidrát
- 54% Zsír
-
75g kesudió415 kcal
-
75g mandula443 kcal
-
50g dió327 kcal
-
50g földimogyoró284 kcal
-
16g olívaolaj141 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
8g agávé szirup23 kcal
- 19% Fehérje
- 22% Szénhidrát
- 54% Zsír
-
27.4g kesudió152 kcal
-
27.4g mandula162 kcal
-
18.3g dió120 kcal
-
18.3g földimogyoró104 kcal
-
5.9g olívaolaj52 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
2.7g agávé szirup9 kcal
- 19% Fehérje
- 22% Szénhidrát
- 54% Zsír
- 5% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
C vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 25.1 g
Zsír
-
Összesen 72.8 g
-
Telített zsírsav 9 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 36 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 24 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1068.6 g
-
Cink 5 mg
-
Szelén 12 mg
-
Kálcium 150 mg
-
Vas 6 mg
-
Magnézium 292 mg
-
Foszfor 583 mg
-
Nátrium 17 mg
-
Réz 2 mg
-
Mangán 3 mg
Szénhidrát
-
Összesen 28.6 g
-
Cukor 8 mg
-
Élelmi rost 9 mg
Víz
-
Összesen 7.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 1 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 13 mg
-
C vitamin: 1 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 19 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 5 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 113 micro
-
Kolin: 43 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 8 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 11 micro
- 19% Fehérje
- 22% Szénhidrát
- 54% Zsír
- 5% Víz
Elkészítés
- A magokat keverjük össze ( lehet akár egyfélét is, vagy más ízlés szerinti magokat is). Öntsük rá az olajat és a fűszereket.
- Adjuk hozzá az agave szirupot is és alaposan keverjük át.
- Fektessük sütőpapíros tepsire és süssük aranybarnára a 180 fokos sütőben.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 5 p
- Sütés ideje: 10 p
- Sütés hőfoka: 180 °C
- Sütés módja: alul-felül sütés
Mindig jó, ha tudunk valamit nassolni egy esti film mellé, vagy éppen iszogatás közben. Ha valami egészségesebb alternatívát keresünk a chips helyett, akkor ez a házi magmix szuper választás. Könnyen elkészül és ízlés szerint lehet ízesíteni.