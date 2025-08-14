Magvas kréker

Magvas krékerHankusz Sára
Hozzávalók
- 19% Fehérje
- 34% Szénhidrát
- 43% Zsír
- 19% Fehérje
- 34% Szénhidrát
- 43% Zsír
- 19% Fehérje
- 34% Szénhidrát
- 43% Zsír
- 5% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
-
Nátrium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
-
C vitamin:
Fehérje
-
Összesen 16 g
Zsír
-
Összesen 36.8 g
-
Telített zsírsav 4 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 11 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 19 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1090.1 g
-
Cink 6 mg
-
Szelén 23 mg
-
Kálcium 307 mg
-
Vas 6 mg
-
Magnézium 274 mg
-
Foszfor 457 mg
-
Nátrium 13 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 29.1 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 14 mg
Víz
-
Összesen 4.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 1 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 9 mg
-
C vitamin: 1 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 5 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 4 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 84 micro
-
Kolin: 28 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 9 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 66 micro
- 19% Fehérje
- 34% Szénhidrát
- 43% Zsír
- 5% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
-
Nátrium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
-
C vitamin:
Fehérje
-
Összesen 63.9 g
Zsír
-
Összesen 147.4 g
-
Telített zsírsav 16 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 45 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 74 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 4360.2 g
-
Cink 24 mg
-
Szelén 90 mg
-
Kálcium 1229 mg
-
Vas 23 mg
-
Magnézium 1097 mg
-
Foszfor 1828 mg
-
Nátrium 53 mg
-
Réz 6 mg
-
Mangán 9 mg
Szénhidrát
-
Összesen 116.4 g
-
Cukor 5 mg
-
Élelmi rost 54 mg
Víz
-
Összesen 17.5 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 6 micro
-
B6 vitamin: 2 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 36 mg
-
C vitamin: 3 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 20 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 3 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 15 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 338 micro
-
Kolin: 113 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 35 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 263 micro
- 19% Fehérje
- 34% Szénhidrát
- 43% Zsír
- 5% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
-
Nátrium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
-
C vitamin:
Fehérje
-
Összesen 17.8 g
Zsír
-
Összesen 41.1 g
-
Telített zsírsav 5 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 13 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 21 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1216.2 g
-
Cink 7 mg
-
Szelén 25 mg
-
Kálcium 343 mg
-
Vas 6 mg
-
Magnézium 306 mg
-
Foszfor 510 mg
-
Nátrium 15 mg
-
Réz 2 mg
-
Mangán 3 mg
Szénhidrát
-
Összesen 32.5 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 15 mg
Víz
-
Összesen 4.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 2 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 10 mg
-
C vitamin: 1 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 6 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 4 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 94 micro
-
Kolin: 32 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 10 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 73 micro
Elkészítés
- A magokat keverjük össze egy tálban, adjuk hozzá a szárított rozmaringot is és sózzuk is. Kb. 1-1,5 dl meleg vízben keverjük el a keményítőt és öntsük rá a magokra. Kezdjük el összekeverni, és attól függően, hogy milyen és mennyi magot használunk, adagoljunk még hozzá vizet. Azt kell nézni, hogy elkezd e zselésedni a chia magtól és lenmagtól. Hagyjuk állni kb. 15 percig, mert ennyi idő alatt be kell sűrűsödni a hozzávalóktól.
- Egy sütőpapíros gáztepsin terítsük ki vékonyan a magokat, hogy egy egybefüggő krékerlapot kapjunk. Kenjük át a tetejét olívaolajjal és 175 fokon süssük készre kb. 20-25 perc alatt.
- Ha a közepe nem lett ropogós, akkor várjuk meg míg kihűl, fordítsuk át ( itt már törni fog, de nem gond, mert minden darabot árfordíthatunk) és süssünk rá a másik oldalára is 5 perc alatt.
- Miután kihűlt, tálaljuk mártogatóssal vagy ropogtassuk csak magában!:)
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Sütés ideje: 30 p
- Sütés hőfoka: 175 °C
- Sütés módja: alul-felül sütés
Egy ilyen magkréker magában is mennyei ropogtatnivaló, de ha készítünk mellé például egy kencét, akkor abba is tudjuk mártogatni. Nyugodtan lehet változtatni azon, hogy milyen magokat használunk, de a lenmagot és a chia magot érdemes meghagyni, hiszen ők zselésítik be a vizet, amivel összekeverjük.