tapas pirított magok

Magvas kréker

Hankusz Sára
Magvas kréker
adag
Idő
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

481
Kalória
16g
Fehérje
29.1g
Szénhidrát
36.8g
Zsír
4.4g
Víz
-
Koleszterin
13.6g
Élelmi rost
1.3g
Cukor
  • 19% Fehérje
  • 34% Szénhidrát
  • 43% Zsír
Összesen 481 kcal
  • 19% Fehérje
  • 34% Szénhidrát
  • 43% Zsír
Összesen 1933 kcal
  • 19% Fehérje
  • 34% Szénhidrát
  • 43% Zsír
Összesen 540 kcal
  • 19% Fehérje
  • 34% Szénhidrát
  • 43% Zsír
  • 5% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén
  • Nátrium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:
  • C vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    16 g

Zsír

  • Összesen
    36.8 g
  • Telített zsírsav
    4 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    11 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    19 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1090.1 g
  • Cink
    6 mg
  • Szelén
    23 mg
  • Kálcium
    307 mg
  • Vas
    6 mg
  • Magnézium
    274 mg
  • Foszfor
    457 mg
  • Nátrium
    13 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    2 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    29.1 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    14 mg

Víz

  • Összesen
    4.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    1 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    9 mg
  • C vitamin:
    1 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    5 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    4 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    84 micro
  • Kolin:
    28 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    9 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    66 micro
Elkészítés

  1. A magokat keverjük össze egy tálban, adjuk hozzá a szárított rozmaringot is és sózzuk is. Kb. 1-1,5 dl meleg vízben keverjük el a keményítőt és öntsük rá a magokra. Kezdjük el összekeverni, és attól függően, hogy milyen és mennyi magot használunk, adagoljunk még hozzá vizet. Azt kell nézni, hogy elkezd e zselésedni a chia magtól és lenmagtól. Hagyjuk állni kb. 15 percig, mert ennyi idő alatt be kell sűrűsödni a hozzávalóktól.
  2. Egy sütőpapíros gáztepsin terítsük ki vékonyan a magokat, hogy egy egybefüggő krékerlapot kapjunk. Kenjük át a tetejét olívaolajjal és 175 fokon süssük készre kb. 20-25 perc alatt.
  3. Ha a közepe nem lett ropogós, akkor várjuk meg míg kihűl, fordítsuk át ( itt már törni fog, de nem gond, mert minden darabot árfordíthatunk) és süssünk rá a másik oldalára is 5 perc alatt.
  4. Miután kihűlt, tálaljuk mártogatóssal vagy ropogtassuk csak magában!:)

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Sütés ideje: 30 p
  • Sütés hőfoka: 175 °C
  • Sütés módja: alul-felül sütés

Egy ilyen magkréker magában is mennyei ropogtatnivaló, de ha készítünk mellé például egy kencét, akkor abba is tudjuk mártogatni. Nyugodtan lehet változtatni azon, hogy milyen magokat használunk, de a lenmagot és a chia magot érdemes meghagyni, hiszen ők zselésítik be a vizet, amivel összekeverjük.

