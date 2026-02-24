Szólj idős rokonaidnak is! Egyre több, a Lidl nevével visszaélő átverős videó terjed, így védheted ki őket

A szóban forgó rövid átverős videók a Lidl márkanevét használják fel a hitelesség látszatának keltésére, és főleg a TikTokon és az Instagramon terjednek,
miközben valójában nem létező vagy nem a Lidl által forgalmazott termékeket és ajánlatokat mutatnak be.
A jelenség már magyar nyelvű tartalmakban is megjelent, nem csak nemzetközi példákban. A probléma növekvő mértéke miatt a Pénzcentrum megkereste a diszkontláncot, hogy megtudja, mekkora a visszaélések aránya, és milyen lépéseket tesznek a márkanév jogosulatlan használata ellen.
Hogyan védekezik a csalások ellen a Lidl?
A vállalat szerint a nagy, nemzetközileg ismert márkák gyakran válnak online csalások célpontjává.
A visszaélések különösen a kiemelt vásárlási időszakokban – például ünnepek vagy a Black Friday idején – szaporodnak meg.
A Lidl többféleképpen próbálja kiszűrni a visszaéléseket:
- folyamatosan figyeli az online felületeket
- ahol lehetséges – például a Meta platformjain (Instagram, Facebook) – saját rendszert használ a hamis tartalmak felismerésére és jelentésére.
- Emellett az anyavállalat, a Lidl Stiftung központi felületet működtet a csaló weboldalak bejelentésére és letiltására.
A Lidl hangsúlyozza:
A vállalat szerint kiemelten fontos a fogyasztók tájékoztatása is
Közösségi médiafelületeiken rendszeresen tesznek közzé edukatív, figyelemfelhívó tartalmakat, amelyek segítenek felismerni a hivatalos Lidl-oldalakat, és elkerülni az átveréseket.
Fontos: a vásárlókat arra kérik, hogy mindig ellenőrizzék a hirdetések hitelességét, és kizárólag a hivatalos csatornákon megjelenő információkban bízzanak.