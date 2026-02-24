Gasztro

Szólj idős rokonaidnak is! Egyre több, a Lidl nevével visszaélő átverős videó terjed, így védheted ki őket

Az elmúlt időszakban a Lidl nevével visszaélő videók kezdtek terjedni a TikTokon és az Instagramon. Lássuk, mit is jelent ez valójában, és mit lehet tenni, hogy ne legyünk áldozatok.

A szóban forgó rövid átverős videók a Lidl márkanevét használják fel a hitelesség látszatának keltésére, és főleg a TikTokon és az Instagramon terjednek,

miközben valójában nem létező vagy nem a Lidl által forgalmazott termékeket és ajánlatokat mutatnak be.

Lidl bejárata
A nagy, nemzetközileg ismert márkák gyakran válnak online csalások célpontjává
Getty

A jelenség már magyar nyelvű tartalmakban is megjelent, nem csak nemzetközi példákban. A probléma növekvő mértéke miatt a Pénzcentrum megkereste a diszkontláncot, hogy megtudja, mekkora a visszaélések aránya, és milyen lépéseket tesznek a márkanév jogosulatlan használata ellen.

Hogyan védekezik a csalások ellen a Lidl?

A vállalat szerint a nagy, nemzetközileg ismert márkák gyakran válnak online csalások célpontjává.

A visszaélések különösen a kiemelt vásárlási időszakokban – például ünnepek vagy a Black Friday idején – szaporodnak meg.

A Lidl többféleképpen próbálja kiszűrni a visszaéléseket:

  • folyamatosan figyeli az online felületeket
  • ahol lehetséges – például a Meta platformjain (Instagram, Facebook) – saját rendszert használ a hamis tartalmak felismerésére és jelentésére.
  • Emellett az anyavállalat, a Lidl Stiftung központi felületet működtet a csaló weboldalak bejelentésére és letiltására.
Lidl-kassza
A visszaélések különösen a kiemelt vásárlási időszakokban szaporodnak meg
 Fotó: Francis Dean/Corbis via Getty Images

A Lidl hangsúlyozza:

minden beérkező vásárlói vagy munkatársi jelzést kivizsgálnak, és szükség esetén jogi lépéseket is tesznek.

A vállalat szerint kiemelten fontos a fogyasztók tájékoztatása is

Közösségi médiafelületeiken rendszeresen tesznek közzé edukatív, figyelemfelhívó tartalmakat, amelyek segítenek felismerni a hivatalos Lidl-oldalakat, és elkerülni az átveréseket.

Fontos: a vásárlókat arra kérik, hogy mindig ellenőrizzék a hirdetések hitelességét, és kizárólag a hivatalos csatornákon megjelenő információkban bízzanak.

Szénsavas víz citrommal
Életmód

Ez történik a testeddel, ha mindennap iszol szénsavas vizet

A szénsavas ásványvíz fogyasztása sokaknál inkább preferált, mint a mentes vízé. Arról nem is beszélve, hogy egy gyümölcslénél vagy üdítőnél mérföldekkel kedvezőbb opció, ha hidratálásról van szó. Na de nézzük, mit mondanak a dietetikusok a napi szintű fogyasztásáról!

Édesburgonya szeletelése
Család

Nem olajban sütve és nem főzve – Így készül a...

Az édesburgonya nagy népszerűségnek örvendő alapanyaggá vált az elmúlt években. Szinte már annyira kedvelt, mint a hagyományos burgonya, azonban elkészítését illetően nem mindegy, milyen módszerhez nyúlunk. Ha szeretnénk, hogy a lehető legtöbb tápanyag maradjon a tányérunkon, akkor mutatjuk mai Napi Tippünkben, hogyan készítsd el!

