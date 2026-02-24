4 étrendkiegészítő, ami bizonyos esetekben káros lehet a szív egészségére

A táplálékkiegészítők kézenfekvőnek megoldásnak tűnhetnek, ha szeretnénk javítani szívünk egészségét, vagy valamilyen tápanyaghiányt pótolni. Azonban egyes termékek több kárt okozhatnak a szívnek, mint amennyi hasznuk van. Mutatunk 4 olyan táplálékkiegészítőt, ami árthat a szívnek.

Az étrendkiegészítők önmagukban jó és hasznos források, hiszen azokat a tápanyagokat, amiket nem tudunk étkezéssel megfelelő mennyiségben szervezetünkbe juttatni, azokat ilyen módon pótolhatjuk. A táplálékkiegészítőkben lévő nagy dózisok azonban sok esetben árthatnak a szívnek.

4 étrendkiegészítő, ami káros lehet a szív egészségére bizonyos esetekben

Hogyan támogassuk a szívünket?

A rendszeres mozgás, egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozás, valamint a minőségi alvás is fontos a szívünknek. Ezen kívül a stresszkezelés is kiemelt szerepet kell, hogy élvezzen.

