4 étrendkiegészítő, ami bizonyos esetekben káros lehet a szív egészségére

Az étrendkiegészítők önmagukban jó és hasznos források, hiszen azokat a tápanyagokat, amiket nem tudunk étkezéssel megfelelő mennyiségben szervezetünkbe juttatni, azokat ilyen módon pótolhatjuk. A táplálékkiegészítőkben lévő nagy dózisok azonban sok esetben árthatnak a szívnek.
Hogyan támogassuk a szívünket?
A rendszeres mozgás, egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozás, valamint a minőségi alvás is fontos a szívünknek. Ezen kívül a stresszkezelés is kiemelt szerepet kell, hogy élvezzen.