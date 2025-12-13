1500 forintos kedvezményt ad most ez az áruházlánc

A Tesco különleges kedvezményt hirdetett a vásárlók számára: 1500 forintot jóváírnak minden érintettnek, aki él az akcióval – akár a bolti vásárlás, akár az online rendelés mellett dönt.
A kedvezmény igénybevételéhez mindössze annyit kell tenni, hogy a vásárlók az akcióhoz kapcsolódó kedvezménykupont levágják az aktuális akciós újságból vagy a bolt mobilalkalmazásában érvényesítik azt.
Az ajánlat karácsonyi időszakhoz kapcsolódik, és rövid ideig elérhető, csupán december 11-17. között él az akció. A kuponokat az áruház legújabb akciós katalógusában találhatják meg a vevők, és egy vásárlás során egyszer lehet felhasználni.
Hol és hogyan használható fel a kedvezmény?
- A kedvezmény fizikai áruházakban történő vásárlás esetén akkor érvényesíthető, ha a kosár értéke eléri a 15 ezer forintot, és a kupon a pénztárnál bemutatásra kerül.
- Online vásárlás esetén a mobilalkalmazáson keresztül érvényesített kupon kódot kell megadni a fizetéskor, így a kedvezmény a rendelés összegéből levonásra kerül.
A kedvezmény célja, hogy a vásárlók többet takaríthassanak meg az ünnepre való készülődés során, miközben a kereskedelmi forgalom is élénkül ebben az időszakban.