Életmód

2025.12.13.

1500 forintos kedvezményt ad most ez az áruházlánc

Nosalty profilképe Nosalty

Az akció csupán néhány napig érvényes, így érdemes rá minél előbb lecsapni.

A Tesco különleges kedvezményt hirdetett a vásárlók számára: 1500 forintot jóváírnak minden érintettnek, aki él az akcióval – akár a bolti vásárlás, akár az online rendelés mellett dönt.

Egy férfi kuponnal vásárol
1500 forintos kedvezményt ad most ez az áruházlánc
Getty Images

A kedvezmény igénybevételéhez mindössze annyit kell tenni, hogy a vásárlók az akcióhoz kapcsolódó kedvezménykupont levágják az aktuális akciós újságból vagy a bolt mobilalkalmazásában érvényesítik azt.

Az ajánlat karácsonyi időszakhoz kapcsolódik, és rövid ideig elérhető, csupán december 11-17. között él az akció. A kuponokat az áruház legújabb akciós katalógusában találhatják meg a vevők, és egy vásárlás során egyszer lehet felhasználni.

Hol és hogyan használható fel a kedvezmény?

  • A kedvezmény fizikai áruházakban történő vásárlás esetén akkor érvényesíthető, ha a kosár értéke eléri a 15 ezer forintot, és a kupon a pénztárnál bemutatásra kerül.
  • Online vásárlás esetén a mobilalkalmazáson keresztül érvényesített kupon kódot kell megadni a fizetéskor, így a kedvezmény a rendelés összegéből levonásra kerül.

A kedvezmény célja, hogy a vásárlók többet takaríthassanak meg az ünnepre való készülődés során, miközben a kereskedelmi forgalom is élénkül ebben az időszakban.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Chez Matild, briós, kávé
Mentes

5 pékség és kávézó, ahol mindig jó ár-érték arányú, isteni...

A reggeli a nap legfontosabb étkezése, de mind tudjuk, hogy nincs mindig időnk leülni a terített asztalhoz, és ráérősen falatozni. Azoknak, akik ennek ellenére nem szeretnének lemondani egy ízletes napkezdésről, mutatunk öt pékséget és kávézót, ahol isteni kávéval és finom péksütivel készülnek azok kedvéért, akik korán kezdik a napot.

Kormos Lili

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

klasszikus-hagyomanyos-bejgli
bejgli

Klasszikus hagyományos bejgli

Ez egy mennyei bejgli, egy igazi hungarikum! Karácsonykor nem hiányozhat az ünnepi asztalról! Hosszú - már évtizedekben mérhető - idő óta így készítem....mi nem szeretjük a hatalmas, ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept