5 fergeteges krumplifőzelék a klasszikustól a nyáriason át egészen a vegán változatig

Ha nem is vagy nagy főzelékrajongó, biztosra vesszük, hogy a krumplifőzelék azon kevesek sorába tartozik, ami mégis lecsúszik, pláne fasírttal! Sorra vettük a Nosalty receptárában ékeskedő krumplifőzelékeket, és kiválogattuk a legeket!

A krumplifőzelék igazi klasszikus: egyszerű, laktató és olyan étel, amelynek már az illata is otthonos hangulatot teremt. A puha burgonyakockák, a babérlevél és a tejfölös-habarással selymesre főtt szaft együtt meglepően harmonikus fogást alkotnak. Nem kell hozzá különleges alapanyag vagy bonyolult technika, mégis könnyű belőle igazán finom, tartalmas ebédet készíteni.

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A jó krumplifőzelék egyik titka, hogy a burgonyát ne főzzük teljesen szét. Érdemes nagyjából egyforma darabokra vágni, így egyszerre puhulnak meg, és a főzelékben marad néhány kellemesen harapható falat. A babérlevél mellett egy kevés majoránna vagy frissen őrölt bors is szépen kiemeli az ízeket. Ha pedig gazdagabb, krémesebb állagot szeretnénk, a habarás egy részét érdemes a főtt burgonyával együtt botmixerrel sűríteni, így lisztből is kevesebb kell.

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Mi kerüljön a krumplifőzelékre?

Feltétként szinte minden jól áll neki: egy ropogós fasírt, sült virsli vagy tükörtojás, de a zöldségfasírt is remek választás. De önmagában is megállja a helyét, különösen akkor, ha a főzeléket kissé savanykásra hangoljuk.

Tipp: Egy kevés ecet vagy citromlé a végén csodát tehet, csak fokozatosan adagoljuk, mert könnyebb hozzáadni, mint visszavenni belőle. Tálalás előtt egy kanál tejföllel és némi friss petrezselyemmel még üdébbé tehetjük.

Talán éppen azért szeretjük ennyire a krumplifőzeléket, mert nem akar többnek látszani annál, ami: egy szerény, házias étel, amelyből egy tányérnyi is képes jóllakatni. Kevés hozzávalóból készül, mégis rengeteg lehetőség rejlik benne, és szinte minden családnak megvan a maga jól bevált változata.