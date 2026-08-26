Nyár van!

2026.08.26.

5 fergeteges krumplifőzelék a klasszikustól a nyáriason át egészen a vegán változatig

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Ha nem is vagy nagy főzelékrajongó, biztosra vesszük, hogy a krumplifőzelék azon kevesek sorába tartozik, ami mégis lecsúszik, pláne fasírttal! Sorra vettük a Nosalty receptárában ékeskedő krumplifőzelékeket, és kiválogattuk a legeket!

A krumplifőzelék igazi klasszikus: egyszerű, laktató és olyan étel, amelynek már az illata is otthonos hangulatot teremt. A puha burgonyakockák, a babérlevél és a tejfölös-habarással selymesre főtt szaft együtt meglepően harmonikus fogást alkotnak. Nem kell hozzá különleges alapanyag vagy bonyolult technika, mégis könnyű belőle igazán finom, tartalmas ebédet készíteni.

Lássunk 5 receptet, amit nektek is érdemes kipróbálnotok!

Kovászos uborkás krumplifőzelék
5 fergeteges krumplifőzelék a klasszikustól a nyáriason át egészen a vegán változatig

A jó krumplifőzelék egyik titka, hogy a burgonyát ne főzzük teljesen szét. Érdemes nagyjából egyforma darabokra vágni, így egyszerre puhulnak meg, és a főzelékben marad néhány kellemesen harapható falat. A babérlevél mellett egy kevés majoránna vagy frissen őrölt bors is szépen kiemeli az ízeket. Ha pedig gazdagabb, krémesebb állagot szeretnénk, a habarás egy részét érdemes a főtt burgonyával együtt botmixerrel sűríteni, így lisztből is kevesebb kell.

Kattints a képre, és nézd meg a legtutibb krumplifőzelékeket!

  1. Vegán burgonyafőzelék zöld tálban

    Vegán krumplifőzelék sokhagymásan

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    248
    Kalória
    5.4g
    Fehérje
    38.1g
    Szénhidrát
    8.8g
    Zsír
    Még több krumplifőzelék

    Krémes, ízes, magában is teljes mértékben helyt álló főétel, amiből egy pillanatig sem hiányoznak a tejtermékek. Ha gyorsan szeretnél laktatót főzni, ez itt a te recepted.
  2. burgonyafőzelék színes népies tányéron fasírttal és kenyérrel

    Krumplifőzelék tárkonnyal és babérlevéllel

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    355
    Kalória
    4.7g
    Fehérje
    35.9g
    Szénhidrát
    22.4g
    Zsír
    Még több krumplifőzelék

    Tárkony és babérlevél: ez a duó az, ami különösen jól áll a krumplifőzeléknek. A lisztet viszont hanyagoljuk, ugyanis önmagával sűrítjük ezt a örökkedvenc főzeléket.
  3. Kovászos uborkás krumplifőzelék

    Kovászos uborkás krumplifőzelék

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    258
    Kalória
    8.2g
    Fehérje
    52.1g
    Szénhidrát
    2.5g
    Zsír
    Még több krumplifőzelék

    A krumplifőzeléknek amúgyis jól áll az enyhe savanykás ízvilág, így miért ne váltanánk ki a főzővíz egy részét kovászos uborka levével? Mi így tettünk, és jelentjük, hogy a végeredmény pazar, és még a burgonykockák is sokkal krémesebbek lettek.
  4. Nyárias újkrumplifőzelék

    Nyárias újkrumplifőzelék

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    192
    Kalória
    5.4g
    Fehérje
    24.2g
    Szénhidrát
    7.9g
    Zsír
    Még több krumplifőzelék

    Nyárias mivolta miatt talán még inkább kedvünkre való ez az újkrumpliból készülő főzelék, amiben a kapor és joghurt minden korábbi, krumplifőzelékkel kapcsolatos tudásod újraírja.
  5. A legegyszerűbb krumplifőzelék

    A legegyszerűbb krumplifőzelék

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    közepes
    253
    Kalória
    4.5g
    Fehérje
    29g
    Szénhidrát
    13.9g
    Zsír
    Még több krumplifőzelék

    Ha mindenféle sallangot mellőznél a krumplifőzelék elkészítése során, akkor a legegyszerűbb jelzővel illetett változat neked szól. Lépésről lépésre, bonyodalmak nélkül készítheted, majd tálalhatod ezt a magyaros kedvencet. Fasírt nélkül is szeretjük, de azzal az igazi!

Mi kerüljön a krumplifőzelékre?

Feltétként szinte minden jól áll neki: egy ropogós fasírt, sült virsli vagy tükörtojás, de a zöldségfasírt is remek választás. De önmagában is megállja a helyét, különösen akkor, ha a főzeléket kissé savanykásra hangoljuk.

Tipp:

Egy kevés ecet vagy citromlé a végén csodát tehet, csak fokozatosan adagoljuk, mert könnyebb hozzáadni, mint visszavenni belőle. Tálalás előtt egy kanál tejföllel és némi friss petrezselyemmel még üdébbé tehetjük.

Talán éppen azért szeretjük ennyire a krumplifőzeléket, mert nem akar többnek látszani annál, ami: egy szerény, házias étel, amelyből egy tányérnyi is képes jóllakatni. Kevés hozzávalóból készül, mégis rengeteg lehetőség rejlik benne, és szinte minden családnak megvan a maga jól bevált változata.

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