5 fergeteges krumplifőzelék a klasszikustól a nyáriason át egészen a vegán változatig

A krumplifőzelék igazi klasszikus: egyszerű, laktató és olyan étel, amelynek már az illata is otthonos hangulatot teremt. A puha burgonyakockák, a babérlevél és a tejfölös-habarással selymesre főtt szaft együtt meglepően harmonikus fogást alkotnak. Nem kell hozzá különleges alapanyag vagy bonyolult technika, mégis könnyű belőle igazán finom, tartalmas ebédet készíteni.
Lássunk 5 receptet, amit nektek is érdemes kipróbálnotok!
A jó krumplifőzelék egyik titka, hogy a burgonyát ne főzzük teljesen szét. Érdemes nagyjából egyforma darabokra vágni, így egyszerre puhulnak meg, és a főzelékben marad néhány kellemesen harapható falat. A babérlevél mellett egy kevés majoránna vagy frissen őrölt bors is szépen kiemeli az ízeket. Ha pedig gazdagabb, krémesebb állagot szeretnénk, a habarás egy részét érdemes a főtt burgonyával együtt botmixerrel sűríteni, így lisztből is kevesebb kell.
Kattints a képre, és nézd meg a legtutibb krumplifőzelékeket!
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű248Kalória5.4gFehérje38.1gSzénhidrát8.8gZsír
Krémes, ízes, magában is teljes mértékben helyt álló főétel, amiből egy pillanatig sem hiányoznak a tejtermékek. Ha gyorsan szeretnél laktatót főzni, ez itt a te recepted.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű355Kalória4.7gFehérje35.9gSzénhidrát22.4gZsír
Tárkony és babérlevél: ez a duó az, ami különösen jól áll a krumplifőzeléknek. A lisztet viszont hanyagoljuk, ugyanis önmagával sűrítjük ezt a örökkedvenc főzeléket.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű258Kalória8.2gFehérje52.1gSzénhidrát2.5gZsír
A krumplifőzeléknek amúgyis jól áll az enyhe savanykás ízvilág, így miért ne váltanánk ki a főzővíz egy részét kovászos uborka levével? Mi így tettünk, és jelentjük, hogy a végeredmény pazar, és még a burgonykockák is sokkal krémesebbek lettek.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű192Kalória5.4gFehérje24.2gSzénhidrát7.9gZsír
Nyárias mivolta miatt talán még inkább kedvünkre való ez az újkrumpliból készülő főzelék, amiben a kapor és joghurt minden korábbi, krumplifőzelékkel kapcsolatos tudásod újraírja.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes253Kalória4.5gFehérje29gSzénhidrát13.9gZsír
Ha mindenféle sallangot mellőznél a krumplifőzelék elkészítése során, akkor a legegyszerűbb jelzővel illetett változat neked szól. Lépésről lépésre, bonyodalmak nélkül készítheted, majd tálalhatod ezt a magyaros kedvencet. Fasírt nélkül is szeretjük, de azzal az igazi!
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Mi kerüljön a krumplifőzelékre?
Feltétként szinte minden jól áll neki: egy ropogós fasírt, sült virsli vagy tükörtojás, de a zöldségfasírt is remek választás. De önmagában is megállja a helyét, különösen akkor, ha a főzeléket kissé savanykásra hangoljuk.
Tipp:
Talán éppen azért szeretjük ennyire a krumplifőzeléket, mert nem akar többnek látszani annál, ami: egy szerény, házias étel, amelyből egy tányérnyi is képes jóllakatni. Kevés hozzávalóból készül, mégis rengeteg lehetőség rejlik benne, és szinte minden családnak megvan a maga jól bevált változata.