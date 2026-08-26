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2026.08.26.

8 hétköznapi szokás, ami észrevétlenül károsíthatja a szívedet – Kardiológusok szerint így javíthatsz rajtuk

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Tudjuk, mondani könnyű, de higgyük el, hogy ezen tanácsok nagy részét valóban nem lehetetlen megfogadni - feltéve, ha sokáig tervezünk élni, és lehetőleg egészségesen.

A szív- és érrendszer egészsége nem csak az idősebb korosztály számára fontos: a mindennapi apró döntések hosszú távon jelentősen befolyásolhatják a szív működését. Sok olyan szokás létezik, amely elsőre ártalmatlannak tűnik, mégis növelheti a magas vérnyomás, a magas koleszterinszint vagy más szívbetegségek kockázatát.

A kardiológusok szerint a legtöbb probléma nem egyetlen nagy hibából ered, hanem sok kisebb, rendszeresen ismétlődő szokásból áll össze.

  • A túl sok ülés,
  • a kevés alvás,
  • a sós ételek túlzott fogyasztása
  • a stressz és szorongás,
  • a mozgásszegény élet
  • vagy akár az is hatással lehet a szívünkre, hogy mennyire figyelünk a kapcsolatainkra.

Összegyűjtöttük, melyek azok a gyakori életmódbeli hibák, amelyek hosszú távon megterhelhetik a szívet, és mit tehetünk helyettük.

Kattints a képre a galériáért, és tudd meg, mely hétköznapi hibák gyengíthetik a szíved egészségét!

8 fotó

A szív egészsége a mindennapi döntéseknél kezdődik

A szív védelme nem egyetlen nagy változtatáson múlik, hanem sok apró szokás összességén. A kevesebb só, több mozgás, jobb alvás, kiegyensúlyozott étrend és a rendszeres orvosi ellenőrzés mind hozzájárulhat ahhoz, hogy hosszú távon egészségesebb legyen a szívünk.

Nem kell tökéletes életmódra törekedni: már néhány tudatos változtatás is sokat számíthat.

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