8 hétköznapi szokás, ami észrevétlenül károsíthatja a szívedet – Kardiológusok szerint így javíthatsz rajtuk

A szív- és érrendszer egészsége nem csak az idősebb korosztály számára fontos: a mindennapi apró döntések hosszú távon jelentősen befolyásolhatják a szív működését. Sok olyan szokás létezik, amely elsőre ártalmatlannak tűnik, mégis növelheti a magas vérnyomás, a magas koleszterinszint vagy más szívbetegségek kockázatát.
A kardiológusok szerint a legtöbb probléma nem egyetlen nagy hibából ered, hanem sok kisebb, rendszeresen ismétlődő szokásból áll össze.
- A túl sok ülés,
- a kevés alvás,
- a sós ételek túlzott fogyasztása
- a stressz és szorongás,
- a mozgásszegény élet
- vagy akár az is hatással lehet a szívünkre, hogy mennyire figyelünk a kapcsolatainkra.
Összegyűjtöttük, melyek azok a gyakori életmódbeli hibák, amelyek hosszú távon megterhelhetik a szívet, és mit tehetünk helyettük.
Kattints a képre a galériáért, és tudd meg, mely hétköznapi hibák gyengíthetik a szíved egészségét!
A szív egészsége a mindennapi döntéseknél kezdődik
A szív védelme nem egyetlen nagy változtatáson múlik, hanem sok apró szokás összességén. A kevesebb só, több mozgás, jobb alvás, kiegyensúlyozott étrend és a rendszeres orvosi ellenőrzés mind hozzájárulhat ahhoz, hogy hosszú távon egészségesebb legyen a szívünk.
Nem kell tökéletes életmódra törekedni: már néhány tudatos változtatás is sokat számíthat.
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