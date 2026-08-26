Éjszakai vádligörcs gyötör? 3 ok, ami a kellemetlen jelenség hátterében állhat

Az éjszakai vádligörcs pontos oka sokszor nem határozható meg, de több tényező együttesen is szerepet játszhat. Most mutatunk 4 okot, ami közrejátszhat az éjszakai vádligörcsök kialakulásában.
A jelenség teljesen egészséges embereknél is előfordulhat. Különösen egy hosszú séta, sok állás, megterhelő lépcsőzés vagy túlzottan intenzív mozgás után jelentkezhet, amikor a vádli izmai a megszokottnál nagyobb terhelést kaptak.
Lássuk, mi válthatja ki az éjszakai vádligörcsöket!
Mit tegyél, ha éjszaka begörcsöl a vádlid?
A legfontosabb, hogy ne próbáld erőből vagy hirtelen mozdulatokkal megszüntetni a görcsöt. Ehelyett fokozatosan próbáld ellazítani az izmot!
Segíthet, ha:
- lassan kiegyenesíted a lábad,
- a lábfejedet óvatosan magad felé húzod,
- finoman átmasszírozod a vádlit,
- óvatosan felállsz, és néhány lépést teszel,
- a görcs elmúlása után finoman megnyújtod az izmokat.
Tipp:
Hogyan előzheted meg az éjszakai lábgörcsöket?
A megelőzés elsősorban a mindennapi szokásokon múlik. Érdemes rendszeresen mozogni, de a terhelést fokozatosan növelni, és nagyobb fizikai aktivitás előtt bemelegíteni. A rendszeres, kíméletes nyújtás szintén segíthet megőrizni az izmok rugalmasságát.
Hasznos lehet továbbá:
- elegendő folyadékot fogyasztani,
- kerülni a hirtelen, túl nagy terhelést,
- hosszú ülés közben rendszeresen felállni,
- kényelmes cipőt választani,
- figyelni a megfelelő alvásra,
- stresszes időszakokban is időt hagyni a regenerációra.
Egyszerű gyakorlatként lefekvés előtt vagy napközben végezhetsz lábfejkörzéseket, óvatos vádlinyújtást, illetve lassú lábujjra emelkedéseket is. A gyakorlatokat mindig fájdalommentes tartományban végezd.