Éjszakai vádligörcs gyötör? 3 ok, ami a kellemetlen jelenség hátterében állhat

Arra ébredni az éjszaka közepén, hogy hirtelen éles fájdalom hasít a vádlidba, rendkívül kellemetlen élmény. A láb ilyenkor megkeményedik, a mozgás nehézzé válik, a görcs pedig néhány másodperctől akár több percig is tarthat. Az éjszakai láb- és vádligörcsök gyakoriak, és bár egy-egy alkalom általában nem jelez komoly problémát, ha rendszeresen visszatérnek, érdemes utánajárni az okoknak.

Az éjszakai vádligörcs pontos oka sokszor nem határozható meg, de több tényező együttesen is szerepet játszhat. Most mutatunk 4 okot, ami közrejátszhat az éjszakai vádligörcsök kialakulásában.

Éjszakai vádligörcs gyötör? 3 ok, ami ennek hátterében állhat

A jelenség teljesen egészséges embereknél is előfordulhat. Különösen egy hosszú séta, sok állás, megterhelő lépcsőzés vagy túlzottan intenzív mozgás után jelentkezhet, amikor a vádli izmai a megszokottnál nagyobb terhelést kaptak.

Lássuk, mi válthatja ki az éjszakai vádligörcsöket!

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Mit tegyél, ha éjszaka begörcsöl a vádlid?

A legfontosabb, hogy ne próbáld erőből vagy hirtelen mozdulatokkal megszüntetni a görcsöt. Ehelyett fokozatosan próbáld ellazítani az izmot!

Segíthet, ha:

lassan kiegyenesíted a lábad,

a lábfejedet óvatosan magad felé húzod,

finoman átmasszírozod a vádlit,

óvatosan felállsz, és néhány lépést teszel,

a görcs elmúlása után finoman megnyújtod az izmokat.

Tipp: A gyengéd mozdulatok általában jobbak, mint az erőteljes nyomkodás vagy a fájdalmon keresztül végzett nyújtás. A görcs után megmaradó kellemetlen érzés enyhítésére langyos zuhany vagy könnyű masszázs is kellemes lehet.

Hogyan előzheted meg az éjszakai lábgörcsöket?

A megelőzés elsősorban a mindennapi szokásokon múlik. Érdemes rendszeresen mozogni, de a terhelést fokozatosan növelni, és nagyobb fizikai aktivitás előtt bemelegíteni. A rendszeres, kíméletes nyújtás szintén segíthet megőrizni az izmok rugalmasságát.

Hasznos lehet továbbá:

elegendő folyadékot fogyasztani,

kerülni a hirtelen, túl nagy terhelést,

hosszú ülés közben rendszeresen felállni,

kényelmes cipőt választani,

figyelni a megfelelő alvásra,

stresszes időszakokban is időt hagyni a regenerációra.

Egyszerű gyakorlatként lefekvés előtt vagy napközben végezhetsz lábfejkörzéseket, óvatos vádlinyújtást, illetve lassú lábujjra emelkedéseket is. A gyakorlatokat mindig fájdalommentes tartományban végezd.

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