Ételek, amelyeket sokan kerülnek, pedig erősítik a bélrendszert

Sokan száműzik ezeket az alapanyagokat az étrendjükből, pedig a bélflóra egészségében kulcsszerepük van. Ha hetente rendszeresen fogyasztod őket, az emésztésed, az immunrendszered és a közérzeted is profitálhat belőle.

A bélrendszer állapota messze túlmutat az emésztésen. A kutatások szerint hatással van az immunvédekezésre, az agyműködésre, sőt még a szív egészségére is. A bélben élő mikroorganizmusok segítik a tápanyagok feldolgozását, hormonok és neurotranszmitterek termelését, vagyis alapvetően befolyásolják, hogyan működik a szervezetünk. Ennek ellenére sokan épp azokat az ételeket kerülik, amelyek bizonyítottan támogatják ezt az érzékeny rendszert.

1. Savanyú káposzta

Sokan a magas sótartalom miatt ódzkodnak tőle, pedig természetes probiotikumforrás. Az erjesztés során keletkező jótékony baktériumok támogatják a bélflórát és az immunrendszer megfelelő működését. Készítsük házilag!

2. Bab és más hüvelyesek

A hüvelyesek fogyasztását követő puffadástól való félelem gyakran indokolatlan.

Hüvelyesek: a bennük található rostok és prebiotikumok növelik a bélmikrobák sokszínűségét, ami hosszú távon jobb emésztést és stabilabb anyagcserét eredményez.

3. Krumpli – nem mindegy, hogyan

A frissen főtt krumpli gyorsan emeli a vércukorszintet, de ha lehűtjük, rezisztens keményítő alakul ki benne. Ez az anyag táplálja a hasznos baktériumokat, és kíméletesebb a szervezet számára.

4. Keresztesvirágú zöldségek

A brokkoli, a kelkáposzta vagy a karfiol gyakran okoz átmeneti puffadást, mégis tele vannak rostokkal és védő hatású növényi vegyületekkel, amelyek csökkenthetik a krónikus betegségek kockázatát.

5. Magas kakaótartalmú étcsokoládé

Meglepő, de igaz: a jó minőségű étcsokoládé polifenoljai táplálják a hasznos bélbaktériumokat. A kulcs itt is a mértékletesség.

