A legtöbben a méregtelenítéssel azonosítjuk a szaunázást, pedig rendszeresen gyakorolva ennél jóval többet adhat: támogatja a szívünk egészségét, gyorsítja az izomregenerációt, ragyogóbbá teszi a bőrt, és az elménkre is pozitívan hat.

A testi hatások mellett az sem utolsó szempont, hogy a szauna ideális stresszoldó és tökéletes alkalom a lecsatlakozásra, hiszen itt tényleg kénytelenek vagyunk elengedni a telefonunkat. Ha készen állunk egy kis izzadásra, nézzük meg, milyen előnyöket tapasztalhatunk meg rendszeres szaunahasználat mellett.

Wellness az ünnepek alatt? Ismerd meg a szaunázás előnyeit

Szívbarát szokás

Kezdjük egy alulértékelt előnnyel: a szauna bizonyos szempontból olyan, mintha kardióznánk – csak nem kell felállnunk a padról. Igaz, a mozgást nem helyettesíti, de a szaunázás során a testünk hasonló élettani reakciókat produkál, mint aerob edzés közben. Emelkedik a pulzusunk, gyorsul a légzésünk, izzadunk, és nő a szív perctérfogata, vagyis az a vérmennyiség, amit a szívünk egy perc alatt megmozgat. Ez a fokozott vérkeringés segítheti az erek rugalmasságát és általános egészségét.

Mivel a szív- és érrendszeri betegségek vezető haláloknak számítanak, ez különösen fontos. Kutatások szerint azok, akik heti négy–hét alkalommal szaunáznak, közel feleakkora kockázattal halnak meg szív- és érrendszeri betegségben, mint azok, akik csak hetente egyszer ülnek be.

Gyorsabb izomregeneráció edzés után

Edzés után a szauna valahogy mindig „különösen jólesik” – és ez nem véletlen. A hő hatására csökkenhet az izomláz, miközben felgyorsul a neuromuszkuláris regeneráció.

A meleg serkenti a növekedési hormonok és az úgynevezett hősokk-fehérjék termelődését, amelyek fontos szerepet játszanak az izmok helyreállításában. Vizsgálatok szerint azok a sportolók, akik intenzív edzés után szaunáznak, jobb izomműködést tapasztalnak, mint azok, akik kihagyják ezt a lépést. Ráadásul az állóképességünk is javulhat: a szauna-edzés kombináció összefüggésbe hozható azzal, hogy a szervezetünk mennyire hatékonyan tudja felhasználni az oxigént terhelés alatt.

Komoly stresszoldás, mentálisan is

A szauna nemcsak a testet, hanem az elmét is megnyugtatja. Rendszeres használat mellett csökkenhet a stressz, enyhülhet a szorongás, és még az enyhébb depressziós tünetek is javulhatnak.

A hő hatására felszabadulnak az úgynevezett „jó közérzetért felelős” anyagok, például az endorfin és a szerotonin. Ettől kiegyensúlyozottabbnak érezzük magunkat, könnyebben ellazulunk, és az alvásunk is javulhat, mivel a stresszhormonok szintje csökken, a cirkadián ritmusunk pedig stabilabbá válik.

Kutatások alapján a rendszeresen szaunázók boldogabbnak, energikusabbnak érzik magukat, és jobb általános mentális egészségről számolnak be. A heti négy–hét alkalommal szaunázók esetében még a súlyosabb pszichés zavarok kockázata is alacsonyabb lehet, ami az agy jobb alkalmazkodóképességével hozható összefüggésbe.

Láthatóbb bőrragyogás

Sokan észrevesszük, hogy szauna után „szebb” a bőrünk. Ennek oka az élénkebb vérkeringés, amely hatékonyabban juttatja el az oxigént és a tápanyagokat a bőrsejtekhez.

A meleg hatására a pórusok kitágulnak, ami segíthet eltávolítani a szennyeződéseket. Infravörös vagy vörösfényes szaunák esetén pedig a kollagéntermelés fokozása is plusz előny lehet.

A fokozott izzadás és az értágulat pedig olyan, mintha „kitisztítanánk” az eltömődött pórusokat. Fontos ugyanakkor tudni, hogy a méregtelenítés nagy részét továbbra is a májunk, a veséink és a nyirokrendszerünk végzi – a szauna inkább támogatja ezeket a folyamatokat a keringés és a nyirokáramlás fokozásával.

Érzékeny, rosaceára vagy aknéra hajlamos bőr esetén érdemes tudatosan szaunázni: rövidebb, 10–20 perces alkalmak, hetente nagyjából háromszor, smink nélkül, utána alapos tisztítással és hidratálással.

Erősebb bőrbarrier

Meglepő módon a rendszeres szaunázás nem gyengíti, hanem erősítheti a bőr védőrétegét. A legkülső réteg, a szaruréteg ellenállóbbá válhat, így jobban véd az irritációtól, a baktériumoktól és a vízvesztéstől. Egy kontrollált vizsgálat szerint a rendszeres szaunahasználat csökkentette a bőrön keresztüli vízvesztést, mintha a bőrt „megtanítanánk” hatékonyabban megtartani a nedvességet és kezelni a stresszhatásokat, köztük a hőt.

Tudtad? A relaxáció itt is kulcsfontosságú: ha kevesebb stressz ér minket, csökken a gyulladásos folyamatok esélye, ami az aknéval vagy rosaceával küzdőknek különösen előnyös lehet.

Jobb légzés és erősebb immunrendszer

Különösen jó hír ez a megfázásos időszakokban: a rendszeres szaunázás javíthatja a tüdőfunkciót és csökkentheti a légúti fertőzések gyakoriságát. A meleg segíthet megnyitni a légutakat, javítja a váladékürülést, és enyhe „edzésként” hat az immunrendszerre. Egyes kutatások szerint asztma esetén is támogathatja a légzés hatékonyságát. A stressz csökkentésén keresztül pedig közvetetten is erősíti az immunválaszt, így a szervezetünk ellenállóbbá válhat.

Fájdalomcsillapítás természetes módon

Krónikus fájdalom esetén a szauna valódi megkönnyebbülést hozhat. A fokozott vérkeringés és az endorfinfelszabadulás miatt az ízületi gyulladásból vagy fibromyalgiából eredő fájdalmak enyhébbnek érződhetnek. Egy tanulmány szerint reumás betegségekben szenvedőknél a szaunaterápia akár 70%-os fájdalomcsökkenést is eredményezhetett.

Biztonságos szaunahasználat – hogyan kezdjük?

Ha most ismerkedünk a szaunával, érdemes lassan kezdeni:

az első alkalmakon 5–10 perc bőven elég,

majd fokozatosan növelhetjük az időtartamot.

Az ideális tartomány általában 15–20 perc, nagyjából 80–100 °C között.

A hidratálás kulcsfontosságú: előtte és utána is igyunk elegendő folyadékot, és mindig figyeljünk a testünk jelzéseire. Ha szédülést vagy rossz közérzetet tapasztalunk, azonnal jöjjünk ki.

A rendszeresség többet számít, mint a hosszú alkalmak. Heti két–négy szaunázás már mérhető szívtámogató és mentális előnyökkel járhat, a négy–hét alkalom pedig tovább fokozhatja ezeket.

Kinek nem ajánlott a szauna?

Bár egészséges felnőttek számára általában biztonságos, bizonyos esetekben kerülni kell, vagy előzetes orvosi egyeztetés szükséges. Ilyen lehet a terhesség, instabil szív- és érrendszeri állapot, alacsony vérnyomás, epilepszia, friss stroke, lázas vagy fertőzéses állapot, nyílt seb, illetve egyes gyógyszerek szedése.

Hat év alatti gyermekeknek, valamint alkohol vagy tudatmódosító szer hatása alatt állóknak szintén nem ajánlott a szaunázás. Ha bizonytalanok vagyunk, mindig inkább kérjük ki orvosunk véleményét.

